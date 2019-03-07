陸股定期定額心法 「耐心」等待井噴行情

陸股走勢最大的特點就是「牛短熊長」，往往在幾年低檔盤整後迎來的是一波井噴行情，報酬率讓人乍舌！而陸股牛市在上漲波段漲幅雖大，但又急又快，不易掌握；而熊市整理期雖長，藉由定期定額策略投資，勝率仍大！最佳獲利方式就是透過「定期定額」+「拉長時間」，耐心等候盤整時期，一旦波段上漲契機來臨，指數暴漲，投資獲利十分驚人！

資料來源：Bloomberg

由上方圖形及下列表格中可以發現，不論是在 2007 年最高點 (A 點) 或修正後的 2008 年最低點 (B 點) 進場，當定期定額持續扣款不間斷，在迎來下一個波段上漲高點 (C 點) 並適時停利，都會有相當優異的報酬率！

但同一時間點，在高檔進行單筆投資，虧損則高達兩成以上；而低檔進行單筆投資雖有豐厚獲利，但往往低點在當時難以判定，實際上能勇敢進場的投資人寥寥可數！因此唯有透過定期定額方式，對於陸股投資不用猜底，不論高低檔進場一樣有好收益！

資料來源：Bloomberg, 以上證綜合指數自 2007.10.1 開始至 2015.5.31，以每月月底最後一個交易日，定期定額投資 10000 元為固定金額，計算方式採簡單報酬率回溯計算。

去年中國股市在宏觀數據不佳及美中貿易糾紛陰影之下，指數表現位居全球股市車尾，今年以來在市場疑慮漸除下，股市呈現量價齊揚走勢，激勵市場投資人信心。展望未來，陸股具備二大投資利基，第一，估值位處歷史低檔，具底部翻揚機會。目前 A 股的估值位處歷史底部，10 年平均本益比約在 15.6 倍，目前僅 11 倍多，下跌風險相對較低。

第二，外資持續加碼，長期趨勢看多。A 股陸續被 MSCI、富時羅素等國際知名指數納入後，標普道瓊公司也在去年 12 月宣布納入其指數體系，在外資中長線資金挹注下增添 A 股上漲動能。觀察透過滬、深股通的北向交易資金在去年淨買入 A 股近 3 千億元人民幣，年增 47%，而今年截至 2 月 21 日，流入資金逾 1,060 億人民幣，已超過去年總額的三成！

資料來源：Wind,2014.11.17~2019.1.17

5 月底前，統一投信全系列基金定期定額享終身 0 手續費！

優惠詳情請參考 https://goo.gl/wTCN8M

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書，基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書中。投資人可至本公司及基金銷售機構索取公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站 http://www.ezmoney.com.tw 或公開資訊觀測站 http://mops.twse.com.tw 自行下載。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。本文提及之個別企業僅為說明之用，並非本經理公司所經理之基金必然會投資之標的。統一證券投資信託股份有限公司，總公司：台北市松山區東興路 8 號 8 樓，服務專線：0800-018-889。



本基金無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金可能發生部分或本金之損失，最大損失為全部投資之金額，投資人須自負盈虧。關於「金融消費者對該金融商品（或服務）之權利行使、變更、解除及終止」、「金融消費者對該金融商品（或服務）之重要權利、義務及責任」、「金融消費者應負擔之費用（及違約金）」以及「基金可能涉及之風險資訊」，請詳閱本基金公開說明書「買回受益憑證」、「受益人之權利及費用負擔」、「基金之資訊揭露」及「投資風險之揭露」等章節。就經理公司所提供之金融商品或服務所生紛爭投資人應先向經理公司提出申訴，若 30 日內未獲回覆或投資人不滿意處理結果得於 60 日內向「金融消費評議中心」申請評議。評議中心網址：http://www.foi.org.tw 。