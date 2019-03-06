中國減稅降費救經濟 瑞士信貸看好陸股再漲10%

為因應嚴峻的內外情勢，中國政府祭出大規模減稅降費措施，全力拉抬經濟；瑞士信貸預估，政策利多將激勵陸股走揚，上證指數可望較當前水準，再漲 10%。

中國國務院總理李克強日前於「第 13 屆全國人大會議」開幕式，發表政府工作報告，稱 2019 年 GDP 年增率目標為 6.0% 至 6.5% 區間 (低於 2018 年的 6.6%)，且中國將面臨更多、更大的風險和挑戰，「要做好打硬仗的充分準備」。

李克強指出，2019 年，製造業等稅率，會從 16% 降至 13%；運輸、建築業稅率，由 10% 降至 9%；預估全年減稅降費規模，可達人民幣 2 兆元。

瑞士信貸亞太區首席投資總監 John Woods 在接受 CNBC 採訪時表示，北京當局祭出減稅降費措施，是一大利多，相關產業獲利，可望因此成長 2% 至 3%。

Woods 說，減稅降費措施將激勵陸股走揚，上證指數可望較當前水準，再漲 10%；整體來看，瑞士信貸對全球股市表現，抱持中性看法，但對中國股市，仍有較高期待。

Woods 認為，大規模減稅降費不僅有利於中國國內產業，南韓、台灣廠商，也有機會雨露均霑；不過，他亦示警，美中貿易談判破局、中國經濟成長趨緩程度超過預期，都是必須關注的風險。

陸股三大指數今 (6) 日收高，上證綜指收漲 1.57%，至 3102.1 點；深證成指收漲 1.09%，至 9700.49 點；創業板指收漲 1.43%，至 1700.5 點。