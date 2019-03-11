傳奇去年每股虧損2.6元 2月營收維持元月新高水準

傳奇 (4994) 公布 2018 年財報數字，集團合併營收為 10.46 億元，年增 21.48%，營業損失為 2.39 億元，稅後淨損 2.87 億元，每股虧損為 2.6 元。公司自結 2 月營收為 2.93 億，月減 1.12%，年增 340%。傳奇 2018 年度遊戲收入主要來自於自製研發線上遊戲《幻想神域》、《星界神話》、《精靈樂章》，以及手機遊戲《幻想神域：啟源女神》、《幻想神域 R》及《風之國度》。傳奇指出，推出自製手遊《幻想神域：啟源女神》及《星界 - 王冠》原廠直營全球英文版，持續深耕國際遊戲市場；授權方面，中國簡悅開發製作之手機遊戲《風之國度》於去年 12 月在台上市，市場反應熱烈，可望持續挹注營收。



傳奇本子公司代理《幻想神域》及手遊《星界：王冠》人氣亦不減，是集團主要營運動能之一。2018 年度合併遊戲收入及權利金收入為 9.10 億元及 1.36 億元，分別佔整體合併營收 90% 與 10%。



傳奇 2 月營收受惠於農曆春節假期旺季及新上市手遊《風之國度》營運動能穩健，營收持續維持高檔。 自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發全新日系療癒 MMORPG 手遊《風之國度》，持續推升 2 月集團合併遊戲收入達 2.83 億元及權利金收入 992 萬元。

