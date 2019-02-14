傳奇1月營收續創高 月增近2成、年增4.61倍

遊戲研發商傳奇 (4994-TW) 今 (14) 日公告 1 月合併營收 2.96 億元，受惠寒假旺季效應，加上新手遊《風之國度》營運動能穩健，帶動營收月增 19.39%，年增 4.61 倍，改寫去年 12 月寫下的單月營收新高紀錄。法人估首季在該款手遊營收完整貢獻下，加上春節假期旺季加持，傳奇可望順利達到單季轉盈。

傳奇自有遊戲 IP《拉普拉斯的神子》授權中國簡悅開發的日系療癒 MMORPG 手遊《風之國度》，去年第 3 季在中國推出，並於 12 月 5 日在台港澳雙平台同步推出，遊戲表現亮眼，成功衝上 iOS 與 Android 排行榜前兩名，推升去年 12 月營收月增逾 3.5 倍、年增逾 4 倍，達到 2.47 億元。由於《風之國度》動能持續強勁，也帶動傳奇 1 月營收續創高。

展望後市，傳奇表示，在 1 月底的北國際電玩展上，已公開自製手遊《幻想神域 2》，其為原《幻想神域》開發團隊新作，內容部分延續系列作品題材，並發展為全新故事，以次世代畫面結合日韓美術風格，打造出全新高規格大型 MMORPG 手遊，上市時程之後將對外公布。

法人表示，《風之國度》表現超乎預期，可望帶動傳奇 12 月單月轉盈，但由於傳奇 10 月與 11 月仍為虧損，而該款手遊 12 月行銷費用估為 1 億元，也將落在去年第 4 季，營運預期仍將虧損，今年第 1 季在該款手遊營收完整貢獻下，加上春節假期旺季加持，可望順利達到單季轉盈。

