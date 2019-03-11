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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/03/08  108/03/07  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                  9.99630   10.00490  -0.00860   -0.08596
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                  9.99630   10.00490  -0.00860   -0.08596
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.04070   10.04790  -0.00720   -0.07166
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.04070   10.04790  -0.00720   -0.07166
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.28220   10.29210  -0.00990   -0.09619
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.09020   10.09990  -0.00970   -0.09604
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.19010   10.19730  -0.00720   -0.07061
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.08670   10.09390  -0.00720   -0.07133
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    23.53000   23.99000  -0.46000   -1.91747
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         27.48000   28.26000  -0.78000   -2.76008
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.51190    9.51780  -0.00590   -0.06199
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                               9.93200    9.93560  -0.00360   -0.03623
中國信託台灣活力基金                                               13.87000   13.83000   0.04000    0.28923
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.09000   10.07000   0.02000    0.19861
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.19000    9.19000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                    9.61000    9.61000   0.00000    0.00000
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     8.60000    8.62000  -0.02000   -0.23202
中國信託全球股票入息基金-累積型                                     9.26000    9.28000  -0.02000   -0.21552
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                                9.97310    9.97610  -0.00300   -0.03007
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.10140    9.10420  -0.00280   -0.03076
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.34410   10.35230  -0.00820   -0.07921
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.40870    9.41620  -0.00750   -0.07965
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  10.50630   10.55810  -0.05180   -0.49062
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.01210    9.05660  -0.04450   -0.49135
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.21380   11.22920  -0.01540   -0.13714
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.91690    9.93050  -0.01360   -0.13695
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              40.78320   40.56570   0.21750    0.53617
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                41.16310   40.96390   0.19920    0.48628
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.17000   10.23000  -0.06000   -0.58651
中國信託智能運動基金-美元                                           9.87000    9.93000  -0.06000   -0.60423
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                       9.49000    9.54000  -0.05000   -0.52411
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.01510   11.01490   0.00020    0.00182
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                  9.69070    9.68070   0.01000    0.10330
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.10000    9.09060   0.00940    0.10340
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                  9.90010    9.89100   0.00910    0.09200
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.29130    9.28260   0.00870    0.09372
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     10.84000   10.91000  -0.07000   -0.64161
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.37000   10.44000  -0.07000   -0.67050
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     10.97000   11.05000  -0.08000   -0.72398
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.56000   10.64000  -0.08000   -0.75188
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元大2001基金                                                       58.23000   58.29000  -0.06000   -0.10293
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          41.26490   41.03140   0.23350    0.56908
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             39.11540   38.95800   0.15740    0.40402
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       21.12000   21.35000  -0.23000   -1.07728
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.60140   11.60060   0.00080    0.00690
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.93390   10.95330  -0.01940   -0.17712
元大上證50基金                                                     31.07000   32.30000  -1.23000   -3.80805
元大大中華TMT基金-人民幣                                           11.67000   11.60000   0.07000    0.60345
元大大中華TMT基金-新台幣                                           10.64000   10.59000   0.05000    0.47214
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.48000   13.55000  -0.07000   -0.51661
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.90200   12.99300  -0.09100   -0.70038
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      17.43400   17.54700  -0.11300   -0.64398
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.66400   10.74200  -0.07800   -0.72612
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.48900   10.58500  -0.09600   -0.90694
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.99000    3.03000  -0.04000   -1.32013
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.65000   13.86000  -0.21000   -1.51515
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.39720   47.30220   0.09500    0.20084
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.66570   10.64950   0.01620    0.15212
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.77930    9.76450   0.01480    0.15157
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.03320   10.03650  -0.00330   -0.03288
元大巴西指數基金                                                    6.69500    6.73300  -0.03800   -0.56438
元大巴菲特基金                                                     24.86000   24.97000  -0.11000   -0.44053
元大日經225基金                                                    26.45000   26.98000  -0.53000   -1.96442
元大台商收成基金                                                   20.85000   21.02000  -0.17000   -0.80875
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.55000   12.47000   0.08000    0.64154
元大台灣50單日正向2倍基金                                          34.65000   35.16000  -0.51000   -1.45051
元大台灣中型100基金                                                30.67000   30.80000  -0.13000   -0.42208
元大台灣加權股價指數基金                                           24.12500   24.26900  -0.14400   -0.59335
元大台灣卓越50基金                                                 76.22000   77.05000  -0.83000   -1.07722
元大台灣金融基金                                                   16.97000   17.07000  -0.10000   -0.58582
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        29.64000   29.72000  -0.08000   -0.26918
元大台灣高股息基金                                                 25.85000   25.94000  -0.09000   -0.34695
元大台灣電子科技基金                                               32.80000   33.08000  -0.28000   -0.84643
元大全球ETF成長組合基金                                            10.11000   10.16000  -0.05000   -0.49213
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.41000   14.45000  -0.04000   -0.27682
元大全球人工智慧ETF基金                                            21.62000   21.93000  -0.31000   -1.41359
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               12.90000   12.86000   0.04000    0.31104
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  8.95000    8.92000   0.03000    0.33632
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    12.39000   12.33000   0.06000    0.48662
元大全球不動產證券化基金-美元                                      11.88100   11.85000   0.03100    0.26160
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   9.08000    9.16000  -0.08000   -0.87336
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.89000    6.95000  -0.06000   -0.86331
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   8.39000    8.40000  -0.01000   -0.11905
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.52000    6.53000  -0.01000   -0.15314
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.51500    8.58000  -0.06500   -0.75758
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.68000    9.75000  -0.07000   -0.71795
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.44000    8.50000  -0.06000   -0.70588
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.33000   13.45000  -0.12000   -0.89219
元大全球農業商機基金                                               16.21000   16.41000  -0.20000   -1.21877
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                           10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                             10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
元大印度指數基金                                                    9.73100    9.75700  -0.02600   -0.26648
元大印度基金                                                       12.13000   12.15000  -0.02000   -0.16461
元大多多基金                                                       16.06000   16.05000   0.01000    0.06231
元大多福基金                                                       49.75000   49.68000   0.07000    0.14090
元大亞太成長基金                                                    8.54000    8.54000   0.00000    0.00000
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                8.92570    8.94010  -0.01440   -0.16107
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.23290    7.24450  -0.01160   -0.16012
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.13000    9.14200  -0.01200   -0.13126
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                       9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.34000    9.35000  -0.01000   -0.10695
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.00700    9.99600   0.01100    0.11004
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.28820   10.28120   0.00700    0.06809
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.14910   10.14430   0.00480    0.04732
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.14920   10.14440   0.00480    0.04732
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.14520   10.13470   0.01050    0.10360
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.14510   10.13460   0.01050    0.10361
元大卓越基金                                                       41.92000   42.13000  -0.21000   -0.49846
元大店頭基金                                                        7.86000    7.85000   0.01000    0.12739
元大泛歐成長基金                                                    8.80000    8.92000  -0.12000   -1.34529
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.39070   10.39000   0.00070    0.00674
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.73500    9.72380   0.01120    0.11518
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    32.03330   31.98520   0.04810    0.15038
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   38.45230   38.11120   0.34110    0.89501
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        18.63460   18.79090  -0.15630   -0.83179
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        19.21010   18.89030   0.31980    1.69293
元大美國政府7至10年期債券基金                                      40.51900   40.31490   0.20410    0.50626
元大高科技基金                                                     18.14000   18.15000  -0.01000   -0.05510
元大得利貨幣市場基金                                               16.29780   16.29760   0.00020    0.00123
元大得寶貨幣市場基金                                               12.01290   12.01270   0.00020    0.00166
元大富櫃50基金                                                     11.88000   11.90000  -0.02000   -0.16807
元大華夏中小基金                                                    7.31000    7.38000  -0.07000   -0.94851
元大新中國基金-人民幣                                               9.57000    9.66000  -0.09000   -0.93168
元大新中國基金-美元                                                 9.16900    9.27000  -0.10100   -1.08954
元大新中國基金-新台幣                                               9.14000    9.24000  -0.10000   -1.08225
元大新主流基金                                                     22.60000   22.47000   0.13000    0.57855
元大新東協平衡基金-美元                                             9.36300    9.37200  -0.00900   -0.09603
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.13000    9.14000  -0.01000   -0.10941
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.07640   10.06340   0.01300    0.12918
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.49120    9.47900   0.01220    0.12871
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.24400   10.22520   0.01880    0.18386
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                              9.65570    9.63800   0.01770    0.18365
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                        9.70540    9.69320   0.01220    0.12586
元大新興亞洲基金                                                   11.00000   11.12000  -0.12000   -1.07914
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.14020   15.14000   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.81000   34.75000   0.06000    0.17266
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.81000    8.74000   0.07000    0.80092
元大實質多重資產基金-美元                                           8.27700    8.23700   0.04000    0.48561
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.74000    8.69000   0.05000    0.57537
元大滬深300單日反向1倍基金                                         14.09000   13.59000   0.50000    3.67918
元大滬深300單日正向2倍基金                                         14.62000   15.75000  -1.13000   -7.17460
元大摩臺基金                                                       35.61000   35.99000  -0.38000   -1.05585
元大標普500基金                                                    25.66000   25.85000  -0.19000   -0.73501
元大標普500單日反向1倍基金                                         13.20000   13.10000   0.10000    0.76336
元大標普500單日正向2倍基金                                         31.64000   32.13000  -0.49000   -1.52505
元大標智滬深300基金                                                17.51000   18.11000  -0.60000   -3.31309
元大歐洲50基金                                                     23.78000   23.89000  -0.11000   -0.46044
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.27210    9.30490  -0.03280   -0.35250
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.25600   10.25570   0.00030    0.00293
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
日盛上選基金                                                       31.70000   31.62000   0.08000    0.25300
日盛小而美基金                                                     17.09000   17.04000   0.05000    0.29343
日盛中國內需動力基金                                                9.46000    9.62000  -0.16000   -1.66320
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.03230   12.02780   0.00450    0.03741
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.80760    9.80400   0.00360    0.03672
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.25830   12.25570   0.00260    0.02121
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                       9.98550    9.98340   0.00210    0.02103
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.04370   11.03900   0.00470    0.04258
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     8.97930    8.97550   0.00380    0.04234
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                        10.42000   10.56000  -0.14000   -1.32576
日盛中國戰略A股基金(美元)                                          10.15000   10.29000  -0.14000   -1.36054
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                        10.50000   10.64000  -0.14000   -1.31579
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.38000   10.50000  -0.12000   -1.14286
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.50000   10.61000  -0.11000   -1.03676
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.57000   10.68000  -0.11000   -1.02996
日盛日盛基金                                                       12.58000   12.56000   0.02000    0.15924
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.22000    9.24000  -0.02000   -0.21645
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
日盛全球抗暖化基金                                                 10.61000   10.69000  -0.08000   -0.74836
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.24590   10.25220  -0.00630   -0.06145
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.35060    9.35640  -0.00580   -0.06199
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.01270   10.01620  -0.00350   -0.03494
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.13860    9.14190  -0.00330   -0.03610
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.22000   10.28000  -0.06000   -0.58366
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.46110    2.46010   0.00100    0.04065
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.65630    1.65570   0.00060    0.03624
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.37900    0.37890   0.00010    0.02639
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25570    0.25570   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.50520   12.50020   0.00500    0.04000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.30540    8.30200   0.00340    0.04095
日盛亞洲機會基金                                                    6.76000    6.83000  -0.07000   -1.02489
日盛首選基金                                                       16.55000   16.55000   0.00000    0.00000
日盛高科技基金                                                     17.26000   17.33000  -0.07000   -0.40392
日盛貨幣市場基金                                                   14.80870   14.80850   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.21000   37.17000   0.04000    0.10761
日盛精選五虎基金                                                   34.66000   34.65000   0.01000    0.02886
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.52200   13.52180   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.65000   29.56000   0.09000    0.30447
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                         11.35000   11.82000  -0.47000   -3.97631
台新MSCI中國基金                                                   20.81000   21.22000  -0.41000   -1.93214
台新大眾貨幣市場基金                                               14.19900   14.19880   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.35240   10.34190   0.01050    0.10153
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.67240   10.68770  -0.01530   -0.14316
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.26070   10.26910  -0.00840   -0.08180
台新中國通基金                                                     41.71000   41.89000  -0.18000   -0.42970
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.51550    0.52310  -0.00760   -1.45288
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              15.88900   16.11500  -0.22600   -1.40242
台新中國精選中小基金-美元                                           0.31530    0.31760  -0.00230   -0.72418
台新中國精選中小基金-新台幣                                         9.74000    9.81000  -0.07000   -0.71356
台新主流基金                                                       22.92000   22.93000  -0.01000   -0.04361
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      21.26000   21.27000  -0.01000   -0.04701
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.69250    0.69330  -0.00080   -0.11539
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      15.40000   15.41000  -0.01000   -0.06489
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.50100    0.50150  -0.00050   -0.09970
台新台灣中小基金                                                   32.51000   32.67000  -0.16000   -0.48975
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                             9.76030    9.77230  -0.01200   -0.12280
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.26940    9.28570  -0.01630   -0.17554
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             8.73000    8.74000  -0.01000   -0.11442
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                10.54440   10.56300  -0.01860   -0.17609
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                               9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                             9.84120    9.87700  -0.03580   -0.36246
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.42000    9.45000  -0.03000   -0.31746
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              10.83680   10.87630  -0.03950   -0.36317
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.37000   10.40000  -0.03000   -0.28846
台新印度基金                                                       14.10000   14.11000  -0.01000   -0.07087
台新亞美短期債券基金                                               11.38210   11.37150   0.01060    0.09322
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.59050    8.59010   0.00040    0.00466
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28380    0.28400  -0.00020   -0.07042
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.30280   12.30230   0.00050    0.00406
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40100    0.40120  -0.00020   -0.04985
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.11540   11.11530   0.00010    0.00090
台新高股息平衡基金                                                 29.95500   29.90200   0.05300    0.17725
台新智慧生活基金-美元                                              10.05100   10.12620  -0.07520   -0.74263
台新智慧生活基金-新台幣                                            10.34000   10.42000  -0.08000   -0.76775
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.32460    8.35750  -0.03290   -0.39366
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.51770    8.54660  -0.02890   -0.33815
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.22100    9.25740  -0.03640   -0.39320
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.44470    9.47670  -0.03200   -0.33767
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.01290   11.06070  -0.04780   -0.43216
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35160    0.35340  -0.00180   -0.50934
台新新興市場債券基金(B類型)                                         7.99000    8.02460  -0.03460   -0.43117
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.26880    0.27010  -0.00130   -0.48130
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.38000    5.47000  -0.09000   -1.64534
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        21.17000   21.15000   0.02000    0.09456
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產亞洲新富基金                                               19.83000   19.99000  -0.16000   -0.80040
未來資產所羅門貨幣市場基金                                         12.59610   12.59590   0.00020    0.00159
未來資產阿波羅基金                                                 10.02000   10.06000  -0.04000   -0.39761
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.27400   11.27320   0.00080    0.00710
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.29350   10.28110   0.01240    0.12061
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.13650    9.13590   0.00060    0.00657
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.59820   10.59690   0.00130    0.01227
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.90700    7.89730   0.00970    0.12283
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.23550    9.22430   0.01120    0.12142
永豐中小基金                                                       50.44000   50.39000   0.05000    0.09923
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.73960    1.73910   0.00050    0.02875
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.37430    2.37370   0.00060    0.02528
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.11430    8.10290   0.01140    0.14069
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              10.74470   10.72950   0.01520    0.14167
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.62000    4.72000  -0.10000   -2.11864
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    21.27000   21.70000  -0.43000   -1.98157
永豐主流品牌基金                                                   17.74000   17.77000  -0.03000   -0.16882
永豐永豐基金                                                       32.63000   32.74000  -0.11000   -0.33598
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.24510    9.22750   0.01760    0.19073
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.55900    9.54080   0.01820    0.19076
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.11260    9.09270   0.01990    0.21886
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.42350    9.40280   0.02070    0.22015
永豐亞洲民生消費基金                                               11.97000   12.10000  -0.13000   -1.07438
永豐南非幣2021保本基金                                             13.66100   13.66380  -0.00280   -0.02049
永豐高科技基金                                                     22.39000   22.50000  -0.11000   -0.48889
永豐貨幣市場基金                                                   13.91680   13.91660   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.06750    2.07040  -0.00290   -0.14007
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.50600    2.50950  -0.00350   -0.13947
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.76100    7.76330  -0.00230   -0.02963
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.68200   10.68510  -0.00310   -0.02901
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.05440    7.05590  -0.00150   -0.02126
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.12780   11.13020  -0.00240   -0.02156
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.36000   10.52000  -0.16000   -1.52091
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    8.38000    8.51000  -0.13000   -1.52761
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 19.26000   19.55000  -0.29000   -1.48338
永豐臺灣加權ETF基金                                                50.63000   51.01000  -0.38000   -0.74495
永豐領航科技基金                                                   36.79000   36.93000  -0.14000   -0.37910
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                       9.60000    9.64000  -0.04000   -0.41494
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.56000    9.60000  -0.04000   -0.41667
永豐趨勢平衡基金                                                   40.43000   40.23000   0.20000    0.49714
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.77600   11.77510   0.00090    0.00764
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.67910    9.67870   0.00040    0.00413
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.13970   10.13930   0.00040    0.00395
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.70060    9.69790   0.00270    0.02784
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.01780   10.01510   0.00270    0.02696
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.73290    9.73280   0.00010    0.00103
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.32240   10.32230   0.00010    0.00097
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.70940    9.70760   0.00180    0.01854
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.10960   10.10760   0.00200    0.01979
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.78000   10.90000  -0.12000   -1.10092
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.64000    9.76000  -0.12000   -1.22951
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                       10.35000   10.48000  -0.13000   -1.24046
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.05000   14.29000  -0.24000   -1.67950
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.89000   19.22000  -0.33000   -1.71696
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.82000   19.16000  -0.34000   -1.77453
兆豐國際生命科學基金                                               15.33000   15.44000  -0.11000   -0.71244
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.09690   10.12860  -0.03170   -0.31298
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.34830   10.38450  -0.03620   -0.34860
兆豐國際全球基金                                                   30.29000   30.60000  -0.31000   -1.01307
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.40150   10.40070   0.00080    0.00769
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.08990   10.07870   0.01120    0.11113
兆豐國際國民基金                                                   21.68000   21.73000  -0.05000   -0.23010
兆豐國際第一基金                                                   12.70000   12.70000   0.00000    0.00000
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.36820   10.36050   0.00770    0.07432
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.05190    8.04590   0.00600    0.07457
兆豐國際萬全基金                                                   20.09000   20.09000   0.00000    0.00000
兆豐國際電子基金                                                   24.80000   24.78000   0.02000    0.08071
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          20.67000   20.84000  -0.17000   -0.81574
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.78000   16.69000   0.09000    0.53925
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.00000   32.97000   0.03000    0.09099
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.53410   12.53390   0.00020    0.00160
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.33060   10.33820  -0.00760   -0.07351
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.18560   10.19470  -0.00910   -0.08926
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.31650   10.32330  -0.00680   -0.06587
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.23150   10.23900  -0.00750   -0.07325
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.27920   10.28840  -0.00920   -0.08942
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.25130   10.25810  -0.00680   -0.06629
合庫台灣基金                                                       10.40000   10.43000  -0.03000   -0.28763
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.27990   11.28930  -0.00940   -0.08326
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.26100   12.27440  -0.01340   -0.10917
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  10.92040   10.93200  -0.01160   -0.10611
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.70990   11.72380  -0.01390   -0.11856
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.02540    8.03210  -0.00670   -0.08342
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36720    9.37770  -0.01050   -0.11197
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   8.96850    8.97810  -0.00960   -0.10693
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79220    8.80230  -0.01010   -0.11474
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.17250    9.18220  -0.00970   -0.10564
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.44000   10.49000  -0.05000   -0.47664
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.19000   11.25000  -0.06000   -0.53333
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.49000  -0.05000   -0.52687
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.29000   10.34000  -0.05000   -0.48356
合庫全球新興市場基金                                                9.27000    9.37000  -0.10000   -1.06724
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                 9.84000    9.91000  -0.07000   -0.70636
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.15000   10.22000  -0.07000   -0.68493
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.01000    9.08000  -0.07000   -0.77093
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.31000    9.38000  -0.07000   -0.74627
合庫貨幣市場基金                                                   10.15550   10.15530   0.00020    0.00197
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.65920    9.66630  -0.00710   -0.07345
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                    9.89470    9.90180  -0.00710   -0.07170
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.16560   10.16970  -0.00410   -0.04032
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.68790   11.69570  -0.00780   -0.06669
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  14.45980   14.45350   0.00630    0.04359
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.64360    8.64990  -0.00630   -0.07283
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.40150    9.40720  -0.00570   -0.06059
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.79560    7.79880  -0.00320   -0.04103
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.65450    8.66040  -0.00590   -0.06813
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.31740   10.31490   0.00250    0.02424
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.13000   10.17000  -0.04000   -0.39331
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.23000   10.26000  -0.03000   -0.29240
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.07000   10.11000  -0.04000   -0.39565
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.62000    9.66000  -0.04000   -0.41408
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.82000    9.86000  -0.04000   -0.40568
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.68000    9.71000  -0.03000   -0.30896
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.01000   10.06000  -0.05000   -0.49702
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.25000   10.30000  -0.05000   -0.48544
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.10000   10.14000  -0.04000   -0.39448
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        10.99000   11.14000  -0.15000   -1.34650
安本標準兩岸價值基金 美元                                          11.04000   11.20000  -0.16000   -1.42857
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.15000   11.31000  -0.16000   -1.41468
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                   9.71000    9.72000  -0.01000   -0.10288
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.14290   11.14230   0.00060    0.00538
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                        10.28380   10.27980   0.00400    0.03891
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.14870   10.13920   0.00950    0.09370
安聯中國東協基金                                                   15.66000   15.77000  -0.11000   -0.69753
安聯中國策略基金-美元                                              11.59000   11.82000  -0.23000   -1.94585
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.04000   15.33000  -0.29000   -1.89172
安聯中華新思路基金-人民幣                                          13.74000   13.98000  -0.24000   -1.71674
安聯中華新思路基金-美元                                            13.09000   13.32000  -0.23000   -1.72673
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.30000   12.51000  -0.21000   -1.67866
安聯台灣大壩基金                                                   28.35000   28.48000  -0.13000   -0.45646
安聯台灣科技基金                                                   46.13000   46.18000  -0.05000   -0.10827
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.52470   12.52450   0.00020    0.00160
安聯台灣智慧基金                                                   31.25000   31.41000  -0.16000   -0.50939
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.32950   10.32520   0.00430    0.04165
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.25000   15.24320   0.00680    0.04461
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59630    9.59210   0.00420    0.04379
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.03000   11.12000  -0.09000   -0.80935
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.32000   11.40000  -0.08000   -0.70175
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        12.63940   12.63870   0.00070    0.00554
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.34650   10.34610   0.00040    0.00387
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.39200   12.39160   0.00040    0.00323
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.34570    9.34580  -0.00010   -0.00107
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.26130    9.26090   0.00040    0.00432
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       8.86890    8.86870   0.00020    0.00226
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.16000   11.21000  -0.05000   -0.44603
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.08000   11.13000  -0.05000   -0.44924
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.41000   10.46000  -0.05000   -0.47801
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.87000    9.92000  -0.05000   -0.50403
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.31000    9.35000  -0.04000   -0.42781
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              10.98000   11.04000  -0.06000   -0.54348
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.49000   10.55000  -0.06000   -0.56872
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.56000    9.61000  -0.05000   -0.52029
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.16000    9.21000  -0.05000   -0.54289
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.06290   12.07910  -0.01620   -0.13412
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  10.96260   10.97780  -0.01520   -0.13846
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.60120   10.61550  -0.01430   -0.13471
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.54680    8.55840  -0.01160   -0.13554
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.39240    8.40410  -0.01170   -0.13922
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.08940    8.10030  -0.01090   -0.13456
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.05800   10.07160  -0.01360   -0.13503
安聯全球人口趨勢基金                                               11.50000   11.61000  -0.11000   -0.94746
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           9.26000    9.33000  -0.07000   -0.75027
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.88000   35.12000  -0.24000   -0.68337
安聯全球油礦金趨勢基金                                              7.97000    8.03000  -0.06000   -0.74720
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.11940   12.10800   0.01140    0.09415
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.35870   10.34890   0.00980    0.09470
安聯全球新興市場基金                                               17.21000   17.39000  -0.18000   -1.03508
安聯全球農金趨勢基金                                                8.88000    9.01000  -0.13000   -1.44284
安聯全球綠能趨勢基金                                                8.59000    8.66000  -0.07000   -0.80831
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.62000   10.67000  -0.05000   -0.46860
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.84000   10.89000  -0.05000   -0.45914
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.36000   10.40000  -0.04000   -0.38462
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.04000   10.09000  -0.05000   -0.49554
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.57000    9.61000  -0.04000   -0.41623
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.52000    9.56000  -0.04000   -0.41841
安聯亞洲動態策略基金                                               21.95000   22.08000  -0.13000   -0.58877
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.34550   10.34070   0.00480    0.04642
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                   9.98980    9.98530   0.00450    0.04507
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               87.05940   86.99870   0.06070    0.06977
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.97430   12.96330   0.01100    0.08485
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               66.62230   66.57810   0.04420    0.06639
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.83120    9.82280   0.00840    0.08552
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.66000    2.65960   0.00040    0.01504
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.84960   10.84270   0.00690    0.06364
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.22010    2.22020  -0.00010   -0.00450
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.90700    8.90120   0.00580    0.06516
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                  9.94780    9.95790  -0.01010   -0.10143
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                      9.96150    9.97810  -0.01660   -0.16636
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.16230   10.17380  -0.01150   -0.11304
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                            9.91670    9.93280  -0.01610   -0.16209
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                        9.99600   10.01160  -0.01560   -0.15582
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                  9.94780    9.95790  -0.01010   -0.10143
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                      9.96120    9.97810  -0.01690   -0.16937
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.16230   10.17380  -0.01150   -0.11304
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                            9.91670    9.93280  -0.01610   -0.16209
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                        9.99540   10.01170  -0.01630   -0.16281
宏利台灣動力基金                                                   28.23000   28.34000  -0.11000   -0.38814
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.88270    9.93130  -0.04860   -0.48936
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.70040    9.74210  -0.04170   -0.42804
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.57820    7.61550  -0.03730   -0.48979
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.54020    7.57440  -0.03420   -0.45152
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       10.83000   10.85000  -0.02000   -0.18433
宏利全球債券組合基金                                               13.22210   13.22120   0.00090    0.00681
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.87630    2.87400   0.00230    0.08003
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.01530   12.00370   0.01160    0.09664
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.75160    8.74360   0.00800    0.09150
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.41820    2.41720   0.00100    0.04137
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.12510   11.10810   0.01700    0.15304
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.34590    3.34990  -0.00400   -0.11941
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53500    0.53560  -0.00060   -0.11202
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.31000   15.33000  -0.02000   -0.13046
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           11.95190   11.97500  -0.02310   -0.19290
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.59220   10.61190  -0.01970   -0.18564
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.18760   10.20520  -0.01760   -0.17246
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.70150    8.71840  -0.01690   -0.19384
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.33140    8.34690  -0.01550   -0.18570
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.19790    8.21220  -0.01430   -0.17413
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.16330    8.17940  -0.01610   -0.19684
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.43000   10.44000  -0.01000   -0.09579
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.20000   10.21000  -0.01000   -0.09794
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.22000   10.23000  -0.01000   -0.09775
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                  9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.86410    2.86990  -0.00580   -0.20210
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.41550    0.41630  -0.00080   -0.19217
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.53460   12.55730  -0.02270   -0.18077
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.94770    0.94960  -0.00190   -0.20008
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.34860    7.36200  -0.01340   -0.18202
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.04110    2.04520  -0.00410   -0.20047
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29440    0.29500  -0.00060   -0.20339
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            8.96700    8.98320  -0.01620   -0.18034
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32670    0.32740  -0.00070   -0.21381
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.66870   13.66860   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.54000    2.57000  -0.03000   -1.16732
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           11.47000   11.62000  -0.15000   -1.29088
宏利臺灣股息收益基金                                               23.93000   24.00000  -0.07000   -0.29167
宏利澳幣保本基金                                                   12.42700   12.41570   0.01130    0.09101
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                        9.59000    9.59000   0.00000    0.00000
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.69000    9.71000  -0.02000   -0.20597
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                        9.78000    9.80000  -0.02000   -0.20408
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.44000   10.46000  -0.02000   -0.19120
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  10.61000   10.60000   0.01000    0.09434
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.87000   10.89000  -0.02000   -0.18365
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.71000   10.72000  -0.01000   -0.09328
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.73000    9.74000  -0.01000   -0.10267
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.85000   11.86000  -0.01000   -0.08432
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.04280   10.01080   0.03200    0.31965
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.50230    9.49610   0.00620    0.06529
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            8.94840    8.93760   0.01080    0.12084
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.04700   11.03360   0.01340    0.12145
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.13000    9.15000  -0.02000   -0.21858
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                                9.88000    9.90000  -0.02000   -0.20202
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                                9.68000    9.72000  -0.04000   -0.41152
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.44000    9.50000  -0.06000   -0.63158
貝萊德新台幣基金                                                   12.95440   12.95420   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     25.29000   25.42000  -0.13000   -0.51141
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42440   11.42500  -0.00060   -0.00525
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.23090   10.23900  -0.00810   -0.07911
保德信大中華基金-人民幣                                             9.86000    9.96000  -0.10000   -1.00402
保德信大中華基金-美元                                               9.95000   10.07000  -0.12000   -1.19166
保德信大中華基金-新台幣                                            29.63000   29.96000  -0.33000   -1.10147
保德信中小型股基金                                                 45.07000   44.94000   0.13000    0.28927
保德信中國中小基金-人民幣                                           9.26000    9.26000   0.00000    0.00000
保德信中國中小基金-美元                                             9.12000    9.14000  -0.02000   -0.21882
保德信中國中小基金-新臺幣                                           8.81000    8.83000  -0.02000   -0.22650
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.73010    9.78090  -0.05080   -0.51938
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.77760    9.82740  -0.04980   -0.50675
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.84000    9.89120  -0.05120   -0.51763
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.78360   10.83970  -0.05610   -0.51754
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.91000   10.04000  -0.13000   -1.29482
保德信中國品牌基金-美元                                             9.81000    9.94000  -0.13000   -1.30785
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.61000   10.76000  -0.15000   -1.39405
保德信台商全方位基金                                               33.81000   33.76000   0.05000    0.14810
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          27.12000   27.41000  -0.29000   -1.05801
保德信全球消費商機基金                                             17.89000   18.03000  -0.14000   -0.77648
保德信全球基礎建設基金                                             12.78000   12.75000   0.03000    0.23529
保德信全球資源基金                                                  7.47000    7.52000  -0.05000   -0.66489
保德信全球醫療生化基金-美元                                        10.01000   10.05000  -0.04000   -0.39801
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.20000   33.33000  -0.13000   -0.39004
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.41210   10.42320  -0.01110   -0.10649
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.53750   10.54880  -0.01130   -0.10712
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.39480   10.40020  -0.00540   -0.05192
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.52000   10.52550  -0.00550   -0.05225
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.47750    9.50420  -0.02670   -0.28093
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.47390   10.50320  -0.02930   -0.27896
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.00620    9.02650  -0.02030   -0.22489
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                 9.93810    9.96040  -0.02230   -0.22389
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    7.99960    8.00430  -0.00470   -0.05872
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     10.88420   10.89060  -0.00640   -0.05877
保德信亞太基金                                                     20.63000   20.81000  -0.18000   -0.86497
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.54060    8.53250   0.00810    0.09493
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               11.60270   11.59160   0.01110    0.09576
保德信店頭市場基金                                                 32.21000   32.12000   0.09000    0.28020
保德信拉丁美洲基金                                                  7.19000    7.31000  -0.12000   -1.64159
保德信金平衡基金                                                   28.96000   29.08000  -0.12000   -0.41265
保德信金滿意基金                                                   41.14000   41.17000  -0.03000   -0.07287
保德信科技島基金                                                   25.43000   25.44000  -0.01000   -0.03931
保德信高成長基金                                                   89.76000   90.02000  -0.26000   -0.28882
保德信第一基金                                                     24.35000   24.39000  -0.04000   -0.16400
保德信貨幣市場基金                                                 15.81010   15.80990   0.00020    0.00127
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.36570   10.42230  -0.05660   -0.54307
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.54830   10.60010  -0.05180   -0.48867
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.63180   10.67960  -0.04780   -0.44758
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.13020   10.17020  -0.04000   -0.39331
保德信新世紀基金                                                    9.84000    9.89000  -0.05000   -0.50556
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.00210    8.00320  -0.00110   -0.01374
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.15250   11.15390  -0.00140   -0.01255
保德信新興趨勢組合基金                                             10.83000   11.02000  -0.19000   -1.72414
保德信瑞騰基金                                                     15.58670   15.58590   0.00080    0.00513
保德信歐洲組合基金                                                  9.90000   10.03000  -0.13000   -1.29611
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施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.84120    9.84680  -0.00560   -0.05687
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.24040   10.24630  -0.00590   -0.05758
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.75850    9.76220  -0.00370   -0.03790
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                   9.97490    9.97860  -0.00370   -0.03708
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                   9.87340    9.88020  -0.00680   -0.06882
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.14750   10.15460  -0.00710   -0.06992
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.78200    9.78750  -0.00550   -0.05619
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                     9.99320    9.99880  -0.00560   -0.05601
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.24160   10.25140  -0.00980   -0.09560
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20460   10.21960  -0.01500   -0.14678
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.33510   10.35060  -0.01550   -0.14975
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.09980   10.11350  -0.01370   -0.13546
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.21600   10.22970  -0.01370   -0.13392
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.05960   10.07530  -0.01570   -0.15583
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.34350   10.36020  -0.01670   -0.16119
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                 9.95070    9.96510  -0.01440   -0.14450
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.14960   10.16430  -0.01470   -0.14462
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                 9.91250    9.92770  -0.01520   -0.15311
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                   9.74730    9.75990  -0.01260   -0.12910
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.20400   10.22050  -0.01650   -0.16144
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.32900   10.34580  -0.01680   -0.16238
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.35220   10.35990  -0.00770   -0.07433
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              10.63060   10.63880  -0.00820   -0.07708
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.18340   10.19840  -0.01500   -0.14708
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.28760   10.30280  -0.01520   -0.14753
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.07860   10.09110  -0.01250   -0.12387
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.13910   10.15120  -0.01210   -0.11920
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.10770   10.11420  -0.00650   -0.06427
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型              9.92940    9.94680  -0.01740   -0.17493
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型              9.93200    9.94820  -0.01620   -0.16284
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.12360   10.12830  -0.00470   -0.04640
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.12240   10.12840  -0.00600   -0.05924
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型                9.89660    9.91180  -0.01520   -0.15335
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型                9.89610    9.91180  -0.01570   -0.15840
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.95220    1.95100   0.00120    0.06151
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.75140    2.74980   0.00160    0.05819
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29710    0.29680   0.00030    0.10108
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45340    0.45300   0.00040    0.08830
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.44820    8.43890   0.00930    0.11020
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.13080   12.11610   0.01470    0.12133
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.52050    9.51240   0.00810    0.08515
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  11.93550   11.92510   0.01040    0.08721
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.70140    8.69110   0.01030    0.11851
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    10.95930   10.94620   0.01310    0.11968
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.48230   10.49660  -0.01430   -0.13623
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.33630   10.34830  -0.01200   -0.11596
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.27000   18.35000  -0.08000   -0.43597
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4203.08000 4222.56000 -19.48000   -0.46133
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.21880   10.21680   0.00200    0.01958
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            10.95050   10.94880   0.00170    0.01553
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.09500   10.09170   0.00330    0.03270
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.83800    9.84950  -0.01150   -0.11676
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.30180   10.31390  -0.01210   -0.11732
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.80230    9.81180  -0.00950   -0.09682
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.08970   10.09960  -0.00990   -0.09802
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.06240   10.11700  -0.05460   -0.53969
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.03520    6.06150  -0.02630   -0.43389
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  10.79990   10.84700  -0.04710   -0.43422
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柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.84040   10.91130  -0.07090   -0.64979
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.91910   12.00300  -0.08390   -0.69899
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       11.10250   11.17970  -0.07720   -0.69054
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.44820    9.51000  -0.06180   -0.64984
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.84070    9.91000  -0.06930   -0.69929
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.68540    9.75270  -0.06730   -0.69007
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.84140   10.91230  -0.07090   -0.64973
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     11.38310   11.46330  -0.08020   -0.69962
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       11.34450   11.42340  -0.07890   -0.69069
柏瑞五國金勢力建設基金                                              6.92000    7.00000  -0.08000   -1.14286
柏瑞巨人基金                                                       11.92000   11.99000  -0.07000   -0.58382
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.68030   13.68010   0.00020    0.00146
柏瑞全球金牌組合基金                                               15.79000   15.92000  -0.13000   -0.81658
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   13.74380   13.76700  -0.02320   -0.16852
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.15960   12.18430  -0.02470   -0.20272
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             12.74160   12.76690  -0.02530   -0.19817
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.55700    8.57140  -0.01440   -0.16800
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.66730    6.67850  -0.01120   -0.16770
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.59280    8.61020  -0.01740   -0.20209
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.37240    8.38160  -0.00920   -0.10976
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.60350   10.62450  -0.02100   -0.19766
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.27290    8.29090  -0.01800   -0.21711
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.34000   12.36510  -0.02510   -0.20299
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            11.90680   11.92690  -0.02010   -0.16853
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.46000   12.47380  -0.01380   -0.11063
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.59890   11.62190  -0.02300   -0.19790
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    8.83690    8.85190  -0.01500   -0.16946
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.60330    9.62280  -0.01950   -0.20264
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.56830    9.57880  -0.01050   -0.10962
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.42850    9.44720  -0.01870   -0.19794
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.30930    9.32950  -0.02020   -0.21652
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.32670   10.34460  -0.01790   -0.17304
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.24450   10.26560  -0.02110   -0.20554
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.10680   10.12670  -0.01990   -0.19651
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.17430   10.19610  -0.02180   -0.21381
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.72120    9.73800  -0.01680   -0.17252
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.47950    9.49900  -0.01950   -0.20528
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.41570   10.41650  -0.00080   -0.00768
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.50280    9.52150  -0.01870   -0.19640
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.57170    9.59220  -0.02050   -0.21372
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.30740   10.32520  -0.01780   -0.17239
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.24460   10.26570  -0.02110   -0.20554
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.10700   10.12690  -0.01990   -0.19651
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.17440   10.19620  -0.02180   -0.21381
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.72100    9.73780  -0.01680   -0.17252
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.47950    9.49910  -0.01960   -0.20634
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.58610   10.58690  -0.00080   -0.00756
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.50260    9.52130  -0.01870   -0.19640
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.57200    9.59250  -0.02050   -0.21371
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.10140   11.09370   0.00770    0.06941
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.40760   12.40250   0.00510    0.04112
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 11.77500   11.76920   0.00580    0.04928
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.04680    9.04050   0.00630    0.06969
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.72900    9.72500   0.00400    0.04113
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.65430    9.64950   0.00480    0.04974
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      10.80240   10.79500   0.00740    0.06855
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.55310   11.54840   0.00470    0.04070
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.37550   11.36980   0.00570    0.05013
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.04700    9.04070   0.00630    0.06968
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.72940    9.72540   0.00400    0.04113
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.65480    9.64990   0.00490    0.05078
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.22000   13.29000  -0.07000   -0.52671
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   14.03000   14.12000  -0.09000   -0.63739
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.23000    9.28000  -0.05000   -0.53879
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.57000    8.62000  -0.05000   -0.58005
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.37000    9.43000  -0.06000   -0.63627
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.31000   11.37000  -0.06000   -0.52770
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   11.23000   11.30000  -0.07000   -0.61947
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.53000   11.60000  -0.07000   -0.60345
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 13.37000   13.46000  -0.09000   -0.66865
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.62000   13.71000  -0.09000   -0.65646
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.02000   10.12000  -0.10000   -0.98814
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       11.57760   11.54900   0.02860    0.24764
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.43500    7.41670   0.01830    0.24674
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.38000   10.39000  -0.01000   -0.09625
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.06000   11.08000  -0.02000   -0.18051
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.73000   10.75000  -0.02000   -0.18605
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.28000    9.30000  -0.02000   -0.21505
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.60000    9.61000  -0.01000   -0.10406
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.36000   10.38000  -0.02000   -0.19268
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                10.79000   10.80000  -0.01000   -0.09259
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.52000   10.54000  -0.02000   -0.18975
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.37000    9.38000  -0.01000   -0.10661
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.38000    9.40000  -0.02000   -0.21277
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.48000    9.49000  -0.01000   -0.10537
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 11.69850   11.69460   0.00390    0.03335
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.41260   11.41280  -0.00020   -0.00175
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.48860   10.48800   0.00060    0.00572
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.30810    8.30540   0.00270    0.03251
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.34260    9.34280  -0.00020   -0.00214
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.40140    9.40090   0.00050    0.00532
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        10.97830   10.97850  -0.00020   -0.00182
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.27310   10.26970   0.00340    0.03311
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.47100   10.47040   0.00060    0.00573
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.67740    9.67760  -0.00020   -0.00207
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            8.97680    8.97390   0.00290    0.03232
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          8.91540    8.90790   0.00750    0.08419
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.42660    9.42610   0.00050    0.00530
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.19940   12.22430  -0.02490   -0.20369
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.69270   11.72040  -0.02770   -0.23634
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.08940   11.11500  -0.02560   -0.23032
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    6.99880    7.01300  -0.01420   -0.20248
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.73250    8.75320  -0.02070   -0.23648
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.38570    9.40730  -0.02160   -0.22961
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.48690   10.50830  -0.02140   -0.20365
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.10690   11.13260  -0.02570   -0.23085
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.45520    9.47760  -0.02240   -0.23635
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              8.92830    8.94650  -0.01820   -0.20343
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.58610    9.60820  -0.02210   -0.23001
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     11.52990   11.51590   0.01400    0.12157
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.20480   12.19350   0.01130    0.09267
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.17050   11.15930   0.01120    0.10036
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.14030    9.12930   0.01100    0.12049
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.70900    9.70000   0.00900    0.09278
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.72840    9.71860   0.00980    0.10084
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.50370   11.49300   0.01070    0.09310
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.28710   10.27470   0.01240    0.12068
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              10.64410   10.63350   0.01060    0.09968
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.63510    9.62340   0.01170    0.12158
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.29870    9.28750   0.01120    0.12059
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                              9.93760    9.92840   0.00920    0.09266
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.48130    9.47190   0.00940    0.09924
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           18.02000   18.12000  -0.10000   -0.55188
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           16.87000   17.01000  -0.14000   -0.82305
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     12.92870   12.92990  -0.00120   -0.00928
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.31090   10.38300  -0.07210   -0.69440
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.30390   11.38700  -0.08310   -0.72978
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.09530   12.16400  -0.06870   -0.56478
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.85050   10.92850  -0.07800   -0.71373
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.11210    9.17580  -0.06370   -0.69422
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.65860    9.72960  -0.07100   -0.72973
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.55210    9.60640  -0.05430   -0.56525
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.62520    9.69430  -0.06910   -0.71279
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.24600    9.31060  -0.06460   -0.69383
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.46140    9.53090  -0.06950   -0.72921
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.37490   11.43950  -0.06460   -0.56471
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.56820    9.63690  -0.06870   -0.71288
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        12.90000   12.45000   0.45000    3.61446
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        27.64000   29.79000  -2.15000   -7.21719
國泰大中華基金                                                     18.22000   18.27000  -0.05000   -0.27367
國泰小龍基金-台幣級別                                              14.46000   14.50000  -0.04000   -0.27586
國泰中小成長基金-台幣級別                                          40.85000   40.90000  -0.05000   -0.12225
國泰中國內需增長基金人民幣級別                                      4.07330    4.13690  -0.06360   -1.53738
國泰中國內需增長基金台幣級別                                       18.67000   19.00000  -0.33000   -1.73684
國泰中國內需增長基金美元I級別                                       0.70450    0.71720  -0.01270   -1.77078
國泰中國內需增長基金美元級別                                        0.66080    0.67280  -0.01200   -1.78359
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配                                 2.22500    2.21980   0.00520    0.23426
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配                                 9.95700    9.95340   0.00360    0.03617
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配                                   8.15910    8.15620   0.00290    0.03556
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配                                 0.32590    0.32590   0.00000    0.00000
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別                     11.69970   11.69880   0.00090    0.00769
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別                        1.73300    1.73700  -0.00400   -0.23028
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別                         10.43190   10.43100   0.00090    0.00863
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別                          0.34360    0.34370  -0.00010   -0.02910
國泰中國新興戰略基金人民幣級別                                      4.29620    4.37000  -0.07380   -1.68879
國泰中國新興戰略基金台幣級別                                       19.69000   20.06000  -0.37000   -1.84447
國泰中國新興戰略基金美元級別                                        0.63250    0.64490  -0.01240   -1.92278
國泰中港台基金人民幣級別                                            3.20990    3.25610  -0.04620   -1.41888
國泰中港台基金台幣級別                                             14.72000   14.96000  -0.24000   -1.60428
國泰中港台基金美元級別                                              0.47840    0.48650  -0.00810   -1.66495
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.88000   26.42000  -0.54000   -2.04391
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       13.00000   12.71000   0.29000    2.28167
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       30.58000   32.01000  -1.43000   -4.46735
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A                         10.53240   10.52710   0.00530    0.05035
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B                         10.11570   10.11060   0.00510    0.05044
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB                        10.14220   10.13710   0.00510    0.05031
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A                          0.34090    0.34090   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B                          0.32720    0.32720   0.00000    0.00000
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB                         0.32790    0.32790   0.00000    0.00000
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.43920   12.43900   0.00020    0.00161
國泰全球高股息基金-人民幣級別                                       2.35860    2.37170  -0.01310   -0.55235
國泰全球高股息基金-台幣級別                                        10.83000   10.91000  -0.08000   -0.73327
國泰全球高股息基金-美金級別                                         0.35060    0.35340  -0.00280   -0.79230
國泰全球高股息基金-澳幣級別                                         0.50220    0.50500  -0.00280   -0.55446
國泰全球基礎建設基金台幣級別                                       13.28000   13.25000   0.03000    0.22642
國泰全球基礎建設基金美元級別                                        0.45720    0.45650   0.00070    0.15334
國泰全球資源基金台幣級別                                            5.23000    5.29000  -0.06000   -1.13422
國泰全球資源基金美元級別                                            0.16690    0.16870  -0.00180   -1.06698
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型)              0.40160    0.40350  -0.00190   -0.47088
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                0.35850    0.36030  -0.00180   -0.49958
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型)              0.42760    0.42970  -0.00210   -0.48871
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型)           10.68000   10.73000  -0.05000   -0.46598
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型)              9.39000    9.44000  -0.05000   -0.52966
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型)              0.51750    0.51890  -0.00140   -0.26980
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 20.71000   20.84000  -0.13000   -0.62380
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        21.21000   21.31000  -0.10000   -0.46926
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型)                          2.42490    2.43500  -0.01010   -0.41478
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型)                           11.12940   11.19710  -0.06770   -0.60462
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型)                              9.72120    9.78040  -0.05920   -0.60529
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型)                            0.36130    0.36370  -0.00240   -0.65988
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型)                              0.31560    0.31770  -0.00210   -0.66100
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型)                            0.51420    0.51640  -0.00220   -0.42603
國泰亞洲成長基金台幣級別                                           11.54000   11.62000  -0.08000   -0.68847
國泰亞洲成長基金美元級別                                            0.38630    0.38910  -0.00280   -0.71961
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別                    18.28000   18.45000  -0.17000   -0.92141
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別                     0.59200    0.59790  -0.00590   -0.98679
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型)             18.01000   18.18000  -0.17000   -0.93509
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型)              0.84380    0.85030  -0.00650   -0.76444
國泰科技生化基金                                                   31.28000   31.38000  -0.10000   -0.31867
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          27.63000   27.83000  -0.20000   -0.71865
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           13.06000   12.95000   0.11000    0.84942
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    40.07230   39.71280   0.35950    0.90525
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.04190   19.20260  -0.16070   -0.83687
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    19.56240   19.23650   0.32590    1.69418
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   40.09550   39.98210   0.11340    0.28363
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   41.72140   41.64590   0.07550    0.18129
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.31910   43.33010  -0.01100   -0.02539
國泰紐幣2021保本基金                                               12.53570   12.53520   0.00050    0.00399
國泰紐幣八年期保本基金                                             12.86790   12.86750   0.00040    0.00311
國泰紐幣保本基金                                                   12.63940   12.63980  -0.00040   -0.00316
國泰國泰基金台幣I級別                                              21.41000   21.46000  -0.05000   -0.23299
國泰國泰基金台幣級別                                               21.41000   21.46000  -0.05000   -0.23299
國泰富時中國A50基金                                                20.05000   20.79000  -0.74000   -3.55940
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   42.54700   42.30870   0.23830    0.56324
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型)              10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型)                 9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型)               0.33580    0.33600  -0.00020   -0.05952
國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型)               0.48810    0.48730   0.00080    0.16417
國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型)                         10.82820   10.85300  -0.02480   -0.22851
國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型)                            7.48920    7.50630  -0.01710   -0.22781
國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型)                          0.36710    0.36810  -0.00100   -0.27167
國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型)                            0.24260    0.24330  -0.00070   -0.28771
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C                  2.33250    2.36090  -0.02840   -1.20293
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A                   10.65130   10.80070  -0.14940   -1.38324
國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B                    0.34400    0.34900  -0.00500   -1.43266
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.75020   42.56940   0.18080    0.42472
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            21.23000   22.17000  -0.94000   -4.23996
國泰新興市場基金台幣級別                                           12.05000   12.16000  -0.11000   -0.90461
國泰新興市場基金美元級別                                            0.39050    0.39430  -0.00380   -0.96373
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A                              2.28770    2.28820  -0.00050   -0.02185
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B                                1.44630    1.44670  -0.00040   -0.02765
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A                                0.35050    0.35140  -0.00090   -0.25612
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I                                0.34510    0.34620  -0.00110   -0.31774
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B                                  0.22380    0.22440  -0.00060   -0.26738
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A                             10.65320   10.68000  -0.02680   -0.25094
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B                                6.60850    6.62510  -0.01660   -0.25056
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       40.24860   39.96440   0.28420    0.71113
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           40.26800   40.02310   0.24490    0.61190
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               40.17750   40.03630   0.14120    0.35268
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   14.21000   14.13000   0.08000    0.56617
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   32.19000   32.57000  -0.38000   -1.16672
國泰價值卓越基金                                                   13.49000   13.51000  -0.02000   -0.14804
國泰標普北美科技ETF基金                                            21.26000   21.48000  -0.22000   -1.02421
國泰歐洲精選基金-台幣級別                                           9.47000    9.53000  -0.06000   -0.62959
國泰歐洲精選基金-美元級別                                           0.32260    0.32470  -0.00210   -0.64675
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.35570   40.31530   0.04040    0.10021
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              21.02000   21.28000  -0.26000   -1.22180
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.53000   19.74000  -0.21000   -1.06383
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.09000   17.37000  -0.28000   -1.61197
國泰豐益債券組合基金台幣級別                                       12.20530   12.20320   0.00210    0.01721
國泰豐益債券組合基金美元級別                                        0.40360    0.40360   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.37290   10.36650   0.00640    0.06174
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.25160   10.24410   0.00750    0.07321
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.23850   10.22510   0.01340    0.13105
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.35340   10.34700   0.00640    0.06185
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.25480   10.24740   0.00740    0.07221
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.22570   10.21270   0.01300    0.12729
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.35660   11.35590   0.00070    0.00616
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.20570   10.19730   0.00840    0.08237
第一金大中華基金                                                   24.21000   24.30000  -0.09000   -0.37037
第一金小型精選基金                                                 30.47000   30.54000  -0.07000   -0.22921
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.73000   12.90000  -0.17000   -1.31783
第一金中國世紀基金-美元                                             8.11490    8.24420  -0.12930   -1.56838
第一金中國世紀基金-美元-N                                           8.11550    8.24480  -0.12930   -1.56826
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.55000    9.70000  -0.15000   -1.54639
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.55000    9.70000  -0.15000   -1.54639
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.64880    9.62930   0.01950    0.20251
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.37230    8.36650   0.00580    0.06932
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.00730   10.98470   0.02260    0.20574
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.69730    9.69060   0.00670    0.06914
第一金中概平衡基金                                                 24.80000   24.75000   0.05000    0.20202
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.29300   15.29280   0.00020    0.00131
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.31700  178.31400   0.00300    0.00168
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              14.14120   14.29800  -0.15680   -1.09666
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            14.14140   14.29830  -0.15690   -1.09733
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            13.59000   13.74000  -0.15000   -1.09170
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          13.60000   13.74000  -0.14000   -1.01892
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.15400   10.17080  -0.01680   -0.16518
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.15400   10.17080  -0.01680   -0.16518
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.15000   10.16000  -0.01000   -0.09843
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                       9.59670    9.64170  -0.04500   -0.46672
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                     9.59680    9.64180  -0.04500   -0.46672
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                     9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                   9.78000    9.82000  -0.04000   -0.40733
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.18140   13.39130  -0.20990   -1.56744
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.19850   13.40870  -0.21020   -1.56764
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.45000   12.64000  -0.19000   -1.50316
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.47000   12.67000  -0.20000   -1.57853
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.61260    9.63640  -0.02380   -0.24698
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.61220    9.63600  -0.02380   -0.24699
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.22660    9.24710  -0.02050   -0.22169
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.25010    9.27070  -0.02060   -0.22221
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.32690   10.35250  -0.02560   -0.24728
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                          9.93650    9.95860  -0.02210   -0.22192
第一金全球大趨勢基金                                               22.98000   23.10000  -0.12000   -0.51948
第一金全球不動產證券化基金A                                         8.75190    8.72370   0.02820    0.32326
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.13540    6.11560   0.01980    0.32376
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                    9.85290    9.80240   0.05050    0.51518
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                  9.85460    9.80400   0.05060    0.51612
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.45000    9.41000   0.04000    0.42508
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.53300   10.47910   0.05390    0.51436
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.53490   10.48080   0.05410    0.51618
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.11000   10.06000   0.05000    0.49702
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.36550    8.36610  -0.00060   -0.00717
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.12110   10.12180  -0.00070   -0.00692
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.20040    9.21120  -0.01080   -0.11725
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.19940    9.21020  -0.01080   -0.11726
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.65910    7.67030  -0.01120   -0.14602
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.65560    7.66680  -0.01120   -0.14608
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.44440    8.45590  -0.01150   -0.13600
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.44490    8.45650  -0.01160   -0.13717
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.16200   11.17510  -0.01310   -0.11722
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.16290   11.17600  -0.01310   -0.11722
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                                9.95410    9.96870  -0.01460   -0.14646
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             14.63080   14.65090  -0.02010   -0.13719
第一金亞洲科技基金                                                 17.54000   17.85000  -0.31000   -1.73669
第一金亞洲新興市場基金                                             12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
第一金店頭市場基金                                                  8.02000    8.01000   0.01000    0.12484
第一金創新趨勢基金                                                 20.63000   20.69000  -0.06000   -0.29000
第一金電子基金                                                     30.37000   30.37000   0.00000    0.00000
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       17.86000   18.01000  -0.15000   -0.83287
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           19.63000   19.52000   0.11000    0.56352
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.55000   19.94000  -0.39000   -1.95587
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.94000    8.02000  -0.08000   -0.99751
統一大中華中小基金(美元)                                            7.44000    7.51000  -0.07000   -0.93209
統一大中華中小基金(新台幣)                                         11.00000   11.10000  -0.10000   -0.90090
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.79000    9.82000  -0.03000   -0.30550
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.61000    9.63000  -0.02000   -0.20768
統一大滿貫基金-A類型                                               31.81000   31.76000   0.05000    0.15743
統一大滿貫基金-I類型                                               31.81000   31.76000   0.05000    0.15743
統一大龍印基金                                                     13.92000   14.07000  -0.15000   -1.06610
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          9.18000    9.35000  -0.17000   -1.81818
統一大龍騰中國基金(美元)                                            8.61000    8.77000  -0.16000   -1.82440
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.79000    9.96000  -0.17000   -1.70683
統一中小基金                                                       23.49000   23.49000   0.00000    0.00000
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.71040    9.71010   0.00030    0.00309
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.26090    9.25520   0.00570    0.06159
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               8.95760    8.94880   0.00880    0.09834
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              11.87230   11.87190   0.00040    0.00337
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.26790   11.26090   0.00700    0.06216
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              10.87000   10.85930   0.01070    0.09853
統一台灣動力基金                                                   16.75000   16.76000  -0.01000   -0.05967
統一全天候基金-A類型                                              106.61000  106.50000   0.11000    0.10329
統一全天候基金-I類型                                              106.97000  106.86000   0.11000    0.10294
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             7.82460    7.86850  -0.04390   -0.55792
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.73840    7.77730  -0.03890   -0.50017
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.72430    7.75880  -0.03450   -0.44466
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.27850    8.32500  -0.04650   -0.55856
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.19460    8.23580  -0.04120   -0.50025
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.17280    8.20930  -0.03650   -0.44462
統一全球債券組合基金                                               12.05420   12.06370  -0.00950   -0.07875
統一全球新科技基金(人民幣)                                         14.64000   14.83000  -0.19000   -1.28119
統一全球新科技基金(美元)                                           14.13000   14.30000  -0.17000   -1.18881
統一全球新科技基金(新台幣)                                         13.55000   13.71000  -0.16000   -1.16703
統一亞太基金                                                       24.14000   24.35000  -0.21000   -0.86242
統一亞洲大金磚基金                                                 11.94000   12.02000  -0.08000   -0.66556
統一奔騰基金                                                       55.35000   55.40000  -0.05000   -0.09025
統一強棒貨幣市場基金                                               16.70200   16.70180   0.00020    0.00120
統一強漢基金(人民幣)                                                9.88000   10.05000  -0.17000   -1.69154
統一強漢基金(美元)                                                  9.12000    9.28000  -0.16000   -1.72414
統一強漢基金(新台幣)                                               24.01000   24.40000  -0.39000   -1.59836
統一統信基金                                                       28.34000   28.35000  -0.01000   -0.03527
統一黑馬基金                                                       55.61000   55.67000  -0.06000   -0.10778
統一新亞洲科技能源基金                                             15.69000   15.85000  -0.16000   -1.00946
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     7.89430    7.89250   0.00180    0.02281
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.28530   10.28290   0.00240    0.02334
統一經建基金                                                       44.91000   44.85000   0.06000    0.13378
統一龍馬基金                                                       62.68000   62.57000   0.11000    0.17580
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.71000   17.65000   0.06000    0.33994
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              43.36000   43.54000  -0.18000   -0.41341
野村中國機會基金                                                   13.52000   13.74000  -0.22000   -1.60116
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.00900   10.01030  -0.00130   -0.01299
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.01130   10.01040   0.00090    0.00899
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.01400   10.00800   0.00600    0.05995
野村巴西基金                                                        6.40000    6.46000  -0.06000   -0.92879
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.10000   11.18000  -0.08000   -0.71556
野村台灣高股息基金                                                 23.72000   23.73000  -0.01000   -0.04214
野村台灣運籌基金                                                   34.03000   34.29000  -0.26000   -0.75824
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.65210    9.64860   0.00350    0.03627
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.62390    9.61910   0.00480    0.04990
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.67040    9.66590   0.00450    0.04656
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.08260   10.07890   0.00370    0.03671
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                   9.95880    9.95350   0.00530    0.05325
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                 9.81370    9.80910   0.00460    0.04690
野村平衡基金                                                       18.28000   18.34000  -0.06000   -0.32715
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                            9.41000    9.39000   0.02000    0.21299
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                         9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           13.75000   13.72000   0.03000    0.21866
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        11.10000   11.09000   0.01000    0.09017
野村全球生技醫療基金                                               16.67000   16.77000  -0.10000   -0.59630
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.10870   10.09990   0.00880    0.08713
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.07940   10.07000   0.00940    0.09335
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.00050    9.98880   0.01170    0.11713
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.24940   10.24050   0.00890    0.08691
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.19360   10.18410   0.00950    0.09328
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.11490   10.10300   0.01190    0.11779
野村全球品牌基金                                                   26.84000   26.93000  -0.09000   -0.33420
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.26000   10.34000  -0.08000   -0.77369
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.55000   12.65000  -0.10000   -0.79051
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.53000   10.62000  -0.09000   -0.84746
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 18.99000   19.13000  -0.14000   -0.73183
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.80000   11.90000  -0.10000   -0.84034
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.57750   10.57580   0.00170    0.01607
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.64760   10.64390   0.00370    0.03476
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.46350   10.45880   0.00470    0.04494
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.91280    8.93850  -0.02570   -0.28752
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.69890    8.72330  -0.02440   -0.27971
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.27430    8.29560  -0.02130   -0.25676
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.97080   11.00240  -0.03160   -0.28721
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.44120   10.47050  -0.02930   -0.27983
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.00980   10.03560  -0.02580   -0.25708
野村成長基金                                                       27.99000   28.09000  -0.10000   -0.35600
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.47180    8.48720  -0.01540   -0.18145
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.49140    8.50540  -0.01400   -0.16460
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.66050    8.67100  -0.01050   -0.12109
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.38070    9.39770  -0.01700   -0.18090
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.27190    9.28720  -0.01530   -0.16474
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.45010    9.46150  -0.01140   -0.12049
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.63000    8.71000  -0.08000   -0.91848
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.48000   12.60000  -0.12000   -0.95238
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.44310    9.43210   0.01100    0.11662
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.50060    9.48920   0.01140    0.12014
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.59470    9.57970   0.01500    0.15658
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.34550   10.33290   0.01260    0.12194
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.24090   10.22860   0.01230    0.12025
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.34520   10.32910   0.01610    0.15587
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.54070    8.53270   0.00800    0.09376
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.13560    9.12930   0.00630    0.06901
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           9.02410    9.01740   0.00670    0.07430
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.45140   13.43890   0.01250    0.09301
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.55610   12.54740   0.00870    0.06934
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.20150   10.19390   0.00760    0.07455
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.29260   10.28690   0.00570    0.05541
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.29640   10.28980   0.00660    0.06414
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.27420   10.26800   0.00620    0.06038
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.37280   10.36700   0.00580    0.05595
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.36550   10.35880   0.00670    0.06468
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.32740   10.32120   0.00620    0.06007
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.19960   10.19220   0.00740    0.07260
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.17780   10.16880   0.00900    0.08851
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.20600   10.19300   0.01300    0.12754
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                              9.96330    9.97960  -0.01630   -0.16333
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.90380    9.92230  -0.01850   -0.18645
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.55950    9.57640  -0.01690   -0.17648
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.05330    9.06820  -0.01490   -0.16431
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.18610   11.20450  -0.01840   -0.16422
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                            9.98580    9.99250  -0.00670   -0.06705
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.09770   11.10890  -0.01120   -0.10082
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.55500   10.56460  -0.00960   -0.09087
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.31430   10.32130  -0.00700   -0.06782
野村泰國基金                                                       40.94000   40.58000   0.36000    0.88714
野村高科技基金                                                      9.27000    9.23000   0.04000    0.43337
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.12640   10.18350  -0.05710   -0.56071
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                         9.97010   10.03320  -0.06310   -0.62891
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.47620   10.52930  -0.05310   -0.50431
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.39840    9.45570  -0.05730   -0.60598
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.33660    9.38950  -0.05290   -0.56340
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.51610    9.60190  -0.08580   -0.89357
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.71990   11.79430  -0.07440   -0.63081
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.45980   13.51720  -0.05740   -0.42464
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.69280   10.75790  -0.06510   -0.60514
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.63000   10.69010  -0.06010   -0.56220
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.00620   11.10540  -0.09920   -0.89326
野村貨幣市場基金                                                   16.30920   16.30890   0.00030    0.00184
野村新馬基金                                                       15.24000   15.22000   0.02000    0.13141
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.21600   10.20180   0.01420    0.13919
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.37810   10.35840   0.01970    0.19018
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.42780   10.40230   0.02550    0.24514
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.07280   10.06890   0.00390    0.03873
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.05380   10.04800   0.00580    0.05772
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.02180   10.01600   0.00580    0.05791
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.27510   10.27120   0.00390    0.03797
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.21820   10.21170   0.00650    0.06365
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.27160   10.26570   0.00590    0.05747
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計    10.00370   10.02430  -0.02060   -0.20550
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價    10.01920   10.03760  -0.01840   -0.18331
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.91860    9.93440  -0.01580   -0.15904
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.27510   10.29630  -0.02120   -0.20590
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.25360   10.27240  -0.01880   -0.18301
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.15200   10.16820  -0.01620   -0.15932
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.23290   10.23350  -0.00060   -0.00586
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.85670    7.85760  -0.00090   -0.01145
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    11.90970   11.91110  -0.00140   -0.01175
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      7.78000    7.88000  -0.10000   -1.26904
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.99460   10.00110  -0.00650   -0.06499
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.05130   10.03200   0.01930    0.19238
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.98370    9.98900  -0.00530   -0.05306
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.99090    9.99060   0.00030    0.00300
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.03320   10.06010  -0.02690   -0.26739
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.99460   10.00110  -0.00650   -0.06499
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.05130   10.03200   0.01930    0.19238
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.98380    9.98900  -0.00520   -0.05206
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.99090    9.99060   0.00030    0.00300
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.03330   10.06010  -0.02680   -0.26640
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民     9.98930    9.99720  -0.00790   -0.07902
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.04640   10.02800   0.01840    0.18349
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元     9.97850    9.98510  -0.00660   -0.06610
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺     9.98560    9.98670  -0.00110   -0.01101
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.02800   10.05610  -0.02810   -0.27943
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民     9.98930    9.99720  -0.00790   -0.07902
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.04640   10.02800   0.01840    0.18349
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元     9.97850    9.98510  -0.00660   -0.06610
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺     9.98560    9.98670  -0.00110   -0.01101
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.02800   10.05610  -0.02810   -0.27943
野村精選貨幣市場基金                                               12.09980   12.09970   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.35000   11.44000  -0.09000   -0.78671
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.59000   10.67000  -0.08000   -0.74977
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.11000   10.17000  -0.06000   -0.58997
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.63000    7.69000  -0.06000   -0.78023
野村歐洲高股息基金累積型                                           10.88000   10.95000  -0.07000   -0.63927
野村積極成長基金                                                   11.84000   11.88000  -0.04000   -0.33670
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        8.98000    9.05000  -0.07000   -0.77348
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    32.66000   32.89000  -0.23000   -0.69930
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.41450   10.42290  -0.00840   -0.08059
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.51790    8.52680  -0.00890   -0.10438
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.86350    7.87060  -0.00710   -0.09021
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.72250    7.72890  -0.00640   -0.08281
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            11.94120   11.95350  -0.01230   -0.10290
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.70990   10.71950  -0.00960   -0.08956
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.55350   10.56230  -0.00880   -0.08332
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       10.57000   10.64000  -0.07000   -0.65789
野村環球基金-人民幣計價                                            16.04000   16.16000  -0.12000   -0.74257
野村環球基金-美元計價                                              12.53000   12.62000  -0.09000   -0.71315
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    17.56000   17.67000  -0.11000   -0.62252
野村鴻利基金                                                       21.71000   21.82000  -0.11000   -0.50412
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.88470   16.88450   0.00020    0.00118
野村鴻運基金                                                       18.47000   18.60000  -0.13000   -0.69892
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     13.13000   13.09000   0.04000    0.30558
野村鑫平衡組合基金-S類型                                            9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        14.72000   14.79000  -0.07000   -0.47329
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.29290   10.28880   0.00410    0.03985
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.49020   13.48490   0.00530    0.03930
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.26760   10.25970   0.00790    0.07700
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.42300   10.44000  -0.01700   -0.16284
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.04920   10.03440   0.01480    0.14749
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.17110   10.18040  -0.00930   -0.09135
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                  9.91020    9.91590  -0.00570   -0.05748
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.00290   10.00770  -0.00480   -0.04796
凱基台商天下基金                                                   12.94000   13.06000  -0.12000   -0.91884
凱基台灣精五門基金                                                 19.79000   19.86000  -0.07000   -0.35247
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       40.63360   40.39250   0.24110    0.59689
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   41.27360   41.19700   0.07660    0.18594
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.92080   42.94710  -0.02630   -0.06124
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.26000   10.30000  -0.04000   -0.38835
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.53000    9.57000  -0.04000   -0.41797
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.51470   10.56050  -0.04580   -0.43369
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   40.19160   39.94960   0.24200    0.60576
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         40.50760   40.29850   0.20910    0.51888
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             40.26290   39.88650   0.37640    0.94368
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.42000   12.73000  -0.31000   -2.43519
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       11.45030   11.76580  -0.31550   -2.68150
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     11.30000   11.61000  -0.31000   -2.67011
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.57380   11.57360   0.00020    0.00173
凱基開創基金                                                       26.62000   26.68000  -0.06000   -0.22489
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         21.35000   21.52000  -0.17000   -0.78996
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         20.65370   20.82270  -0.16900   -0.81161
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.85000   17.02000  -0.17000   -0.99882
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     16.06380   16.24060  -0.17680   -1.08863
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.50000    7.58000  -0.08000   -1.05541
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.10000   11.17000  -0.07000   -0.62668
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.03940   11.12880  -0.08940   -0.80332
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.59000   10.66000  -0.07000   -0.65666
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       11.66900   11.75020  -0.08120   -0.69105
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     11.98000   12.06000  -0.08000   -0.66335
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.21000   12.29000  -0.08000   -0.65094
凱基護城河基金-美元計價B                                           11.94130   12.02130  -0.08000   -0.66549
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富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.97520    9.99870  -0.02350   -0.23503
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.94460    9.97430  -0.02970   -0.29777
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.95510    9.98170  -0.02660   -0.26649
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.97520    9.99870  -0.02350   -0.23503
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.94460    9.97430  -0.02970   -0.29777
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.95510    9.98170  -0.02660   -0.26649
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         13.89000   13.73000   0.16000    1.16533
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         30.49000   31.22000  -0.73000   -2.33824
富邦NASDAQ-100基金                                                 29.71000   30.05000  -0.34000   -1.13145
富邦上証180基金                                                    30.70000   32.04000  -1.34000   -4.18227
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.19650    0.19910  -0.00260   -1.30588
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         6.07000    6.15000  -0.08000   -1.30081
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.90000    6.65000   0.25000    3.75940
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   38.58000   41.53000  -2.95000   -7.10330
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.88410   11.98060  -0.09650   -0.80547
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 11.05970   11.16180  -0.10210   -0.91473
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.76850   10.87800  -0.10950   -1.00662
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                               10.20030   10.28310  -0.08280   -0.80520
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.41310    9.50000  -0.08690   -0.91474
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                9.17400    9.26730  -0.09330   -1.00677
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.88790   20.89160  -0.00370   -0.01771
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.53570   11.53480   0.00090    0.00780
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.78130   10.80070  -0.01940   -0.17962
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.39240   13.39070   0.00170    0.01270
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                1.96710    1.96660   0.00050    0.02542
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.42670    9.42550   0.00120    0.01273
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.43390    1.43350   0.00040    0.02790
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.02270   12.01710   0.00560    0.04660
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.75990    1.75970   0.00020    0.01137
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.20340   10.19870   0.00470    0.04608
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.51330    1.51310   0.00020    0.01322
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.48320   10.47940   0.00380    0.03626
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.42080   10.41560   0.00520    0.04993
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.59000   15.28000   0.31000    2.02880
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  18.56000   19.29000  -0.73000   -3.78434
富邦日本東証基金                                                   20.09000   20.44000  -0.35000   -1.71233
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    43.36000   43.60000  -0.24000   -0.55046
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    44.43000   44.74000  -0.31000   -0.69289
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    48.44000   48.95000  -0.51000   -1.04188
富邦台灣心基金                                                     20.50000   20.49000   0.01000    0.04880
富邦台灣釆吉50基金                                                 43.33000   43.80000  -0.47000   -1.07306
富邦台灣科技指數基金                                               50.57000   51.28000  -0.71000   -1.38456
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   42.20410   42.05520   0.14890    0.35406
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    41.21430   41.22360  -0.00930   -0.02256
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.29820    0.29890  -0.00070   -0.23419
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                         9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.52790    2.52490   0.00300    0.11882
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.34600    0.34580   0.00020    0.05784
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             10.70890   10.70540   0.00350    0.03269
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.17590    2.17340   0.00250    0.11503
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.32860    0.32840   0.00020    0.06090
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.15430    9.15140   0.00290    0.03169
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             23.18000   23.03000   0.15000    0.65132
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 14.44000   14.42000   0.02000    0.13870
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 28.81000   28.85000  -0.04000   -0.13865
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.67970   15.67950   0.00020    0.00128
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.55240   41.59930  -0.04690   -0.11274
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   41.19940   40.98020   0.21920    0.53489
富邦長紅基金                                                       57.60000   57.57000   0.03000    0.05211
富邦科技基金                                                       22.13000   22.12000   0.01000    0.04521
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           40.96130   40.89000   0.07130    0.17437
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        40.47340   40.09850   0.37490    0.93495
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          37.79720   37.59970   0.19750    0.52527
富邦恒生國企ETF基金                                                21.02000   21.55000  -0.53000   -2.45940
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              13.32000   13.02000   0.30000    2.30415
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              28.82000   30.14000  -1.32000   -4.37956
富邦高成長基金                                                     22.10000   22.08000   0.02000    0.09058
富邦基金A類型                                                      12.42000   12.43000  -0.01000   -0.08045
富邦基金I類型                                                      12.42000   12.43000  -0.01000   -0.08045
富邦深証100基金                                                    10.13000   10.46000  -0.33000   -3.15488
富邦富時歐洲ETF基金                                                19.92000   19.96000  -0.04000   -0.20040
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.41450    0.41490  -0.00040   -0.09641
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.27260   12.28870  -0.01610   -0.13101
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.29070    9.30290  -0.01220   -0.13114
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.29950    0.29970  -0.00020   -0.06673
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.56240    8.57370  -0.01130   -0.13180
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.31000   18.35000  -0.04000   -0.21798
富邦精準基金                                                       42.41000   42.47000  -0.06000   -0.14128
富邦精銳中小基金                                                   10.49000   10.48000   0.01000    0.09542
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.78000   16.72000   0.06000    0.35885
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.07000   20.25000  -0.18000   -0.88889
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.71000    7.66000   0.05000    0.65274
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              13.94000   14.11000  -0.17000   -1.20482
富邦標普美國特別股ETF基金                                          19.56000   19.60000  -0.04000   -0.20408
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.20280   10.22260  -0.01980   -0.19369
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.33290   10.39110  -0.05820   -0.56009
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.46460   10.51650  -0.05190   -0.49351
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                            9.79940    9.81840  -0.01900   -0.19351
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.87910    9.93470  -0.05560   -0.55965
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.98920   10.03870  -0.04950   -0.49309
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   29.39000   29.62000  -0.23000   -0.77650
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.84610    9.88040  -0.03430   -0.34715
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.85300    9.88750  -0.03450   -0.34893
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.76770    9.80280  -0.03510   -0.35806
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別             9.99780   10.03280  -0.03500   -0.34886
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.01840   10.05350  -0.03510   -0.34913
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.93250    9.96810  -0.03560   -0.35714
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.53840    8.53700   0.00140    0.01640
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.19840    9.19660   0.00180    0.01957
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.83540    8.83420   0.00120    0.01358
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.01450   10.01260   0.00190    0.01898
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.10510   10.10300   0.00210    0.02079
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.72380    9.72260   0.00120    0.01234
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                       9.83510    9.83370   0.00140    0.01424
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.48240    8.47000   0.01240    0.14640
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.69710    9.68280   0.01430    0.14768
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.07150    9.05880   0.01270    0.14020
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      10.98910   10.97290   0.01620    0.14764
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            10.84110   10.82500   0.01610    0.14873
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.24140   10.22690   0.01450    0.14178
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.23810    9.22490   0.01320    0.14309
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.13720   10.12240   0.01480    0.14621
富達卓越領航全球組合基金                                           14.73000   14.89000  -0.16000   -1.07455
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.71480    8.70390   0.01090    0.12523
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.56630    9.55400   0.01230    0.12874
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.15490    9.14390   0.01100    0.12030
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.29800   10.28470   0.01330    0.12932
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.35470   10.34140   0.01330    0.12861
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                 9.95850    9.94640   0.01210    0.12165
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.26920    9.25760   0.01160    0.12530
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.07640   10.06400   0.01240    0.12321
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     9.49000    9.67000  -0.18000   -1.86143
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                      10.39000   10.62000  -0.23000   -2.16573
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     9.14000    9.33000  -0.19000   -2.03644
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.40000    7.50000  -0.10000   -1.33333
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.66000    8.80000  -0.14000   -1.59091
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.47000    8.60000  -0.13000   -1.51163
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                 9.88740    9.87240   0.01500    0.15194
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.41720    9.41450   0.00270    0.02868
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 8.95270    8.94880   0.00390    0.04358
富蘭克林華美中華基金                                               11.49000   11.74000  -0.25000   -2.12947
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.46000   20.40000   0.06000    0.29412
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 20.16000   20.11000   0.05000    0.24863
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                      10.23000   10.35000  -0.12000   -1.15942
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.94000   10.05000  -0.11000   -1.09453
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               7.76850    7.77360  -0.00510   -0.06561
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           8.87180    8.88070  -0.00890   -0.10022
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                           9.74100    9.75070  -0.00970   -0.09948
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.24960    9.25570  -0.00610   -0.06591
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.26210   11.27290  -0.01080   -0.09580
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.60560    8.61380  -0.00820   -0.09520
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.84860    8.85700  -0.00840   -0.09484
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       13.71890   13.69880   0.02010    0.14673
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.06900   10.05430   0.01470    0.14621
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.29240   10.30530  -0.01290   -0.12518
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.54980    7.55920  -0.00940   -0.12435
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.92180    8.93290  -0.01110   -0.12426
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       10.84600   10.85630  -0.01030   -0.09488
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.42850    7.43560  -0.00710   -0.09549
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.79890    8.80720  -0.00830   -0.09424
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.57350   10.58530  -0.01180   -0.11148
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.58170    7.59020  -0.00850   -0.11199
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.02690    8.03210  -0.00520   -0.06474
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.08590    9.09380  -0.00790   -0.08687
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.03750   10.04630  -0.00880   -0.08759
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                12.62360   12.63170  -0.00810   -0.06412
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.89000    7.94000  -0.05000   -0.62972
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.11000    8.16000  -0.05000   -0.61275
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.64000    8.67000  -0.03000   -0.34602
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.36000   10.39000  -0.03000   -0.28874
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.41000    8.32000   0.09000    1.08173
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          11.77000   11.64000   0.13000    1.11684
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.81000    8.86000  -0.05000   -0.56433
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.30000   10.36000  -0.06000   -0.57915
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.29000    8.34000  -0.05000   -0.59952
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.70000    9.75000  -0.05000   -0.51282
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.29000    9.37000  -0.08000   -0.85379
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.26000    9.34000  -0.08000   -0.85653
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.21000   10.30000  -0.09000   -0.87379
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             8.98000    9.06000  -0.08000   -0.88300
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                             9.88000    9.96000  -0.08000   -0.80321
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 12.71630   12.76970  -0.05340   -0.41818
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.70000    9.73000  -0.03000   -0.30832
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.10000   10.12000  -0.02000   -0.19763
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.05000   10.08000  -0.03000   -0.29762
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.68000    9.70000  -0.02000   -0.20619
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           10.55000   10.58000  -0.03000   -0.28355
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.16000   10.19000  -0.03000   -0.29441
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.67000    9.70000  -0.03000   -0.30928
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                       9.90000    9.93000  -0.03000   -0.30211
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.56000    9.63000  -0.07000   -0.72690
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                       9.79000    9.86000  -0.07000   -0.70994
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.32000    9.40000  -0.08000   -0.85106
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.54000    9.63000  -0.09000   -0.93458
富蘭克林華美第一富基金                                             36.51000   36.39000   0.12000    0.32976
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.33170   10.33150   0.00020    0.00194
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.73000    8.78000  -0.05000   -0.56948
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.30000    9.36000  -0.06000   -0.64103
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             8.94000    8.99000  -0.05000   -0.55617
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  13.56000   13.62000  -0.06000   -0.44053
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    12.87000   12.97000  -0.10000   -0.77101
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  14.95000   15.05000  -0.10000   -0.66445
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.83840    6.91620  -0.07780   -1.12490
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.54280   10.61120  -0.06840   -0.64460
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.37180    9.38290  -0.01110   -0.11830
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.11940   11.13260  -0.01320   -0.11857
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.67630    6.68410  -0.00780   -0.11669
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.84210    8.85510  -0.01300   -0.14681
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.25050   10.26550  -0.01500   -0.14612
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.59420   10.60660  -0.01240   -0.11691
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    63.65000   63.52000   0.13000    0.20466
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    63.00000   62.76000   0.24000    0.38241
復華1至5年期高收益債券基金                                         20.51000   20.51000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.36000   10.37000  -0.01000   -0.09643
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.31000   10.32000  -0.01000   -0.09690
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.79270   11.79210   0.00060    0.00509
復華人生目標基金                                                   37.00450   36.93580   0.06870    0.18600
復華大中華中小策略基金                                              8.46000    8.57000  -0.11000   -1.28355
復華中小精選基金                                                   63.52000   63.52000   0.00000    0.00000
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             53.77060   53.54850   0.22210    0.41476
復華中國特選信用債券ETF基金                                        61.02600   60.88260   0.14340    0.23554
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        8.96000    9.12000  -0.16000   -1.75439
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.16000    8.33000  -0.17000   -2.04082
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.41000   11.50000  -0.09000   -0.78261
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.32000   10.43000  -0.11000   -1.05465
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                      10.13000   10.24000  -0.11000   -1.07422
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.35000   10.36000  -0.01000   -0.09653
復華台灣智能基金                                                   11.20000   11.20000   0.00000    0.00000
復華全方位基金                                                     27.67000   27.58000   0.09000    0.32632
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.14000   12.32000  -0.18000   -1.46104
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.05000   19.33000  -0.28000   -1.44853
復華全球平衡基金-美元                                               9.02000    9.09000  -0.07000   -0.77008
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.22000   19.34000  -0.12000   -0.62048
復華全球物聯網科技基金-美元                                        14.31000   14.53000  -0.22000   -1.51411
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.76000   13.96000  -0.20000   -1.43266
復華全球原物料基金                                                  8.44000    8.50000  -0.06000   -0.70588
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.10000   12.23000  -0.13000   -1.06296
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        11.71030   11.69560   0.01470    0.12569
復華全球債券基金                                                   13.81400   13.75530   0.05870    0.42674
復華全球債券組合基金                                               14.76000   14.76000   0.00000    0.00000
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     14.26000   14.30000  -0.04000   -0.27972
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                      9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.45000    9.49000  -0.04000   -0.42150
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.61000   10.65000  -0.04000   -0.37559
復華有利貨幣市場基金                                               13.47000   13.46970   0.00030    0.00223
復華亞太平衡基金                                                   11.54000   11.64000  -0.10000   -0.85911
復華亞太成長基金                                                   12.51000   12.81000  -0.30000   -2.34192
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.43000    8.58000  -0.15000   -1.74825
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         8.93000    9.08000  -0.15000   -1.65198
復華東協世紀基金                                                   12.24000   12.25000  -0.01000   -0.08163
復華南非幣長期收益基金A                                            13.68000   13.69000  -0.01000   -0.07305
復華南非幣長期收益基金B                                             8.04000    8.10000  -0.06000   -0.74074
復華南非幣短期收益基金A                                            14.15000   14.15000   0.00000    0.00000
復華南非幣短期收益基金B                                             8.95000    9.02000  -0.07000   -0.77605
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      60.95510   60.39280   0.56230    0.93107
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      20.38000   20.58000  -0.20000   -0.97182
復華美國新星基金-美元                                              11.83000   11.98000  -0.15000   -1.25209
復華美國新星基金-新臺幣                                            11.98000   12.12000  -0.14000   -1.15512
復華恒生基金                                                       21.28000   21.65000  -0.37000   -1.70901
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.36000    8.22000   0.14000    1.70316
復華恒生單日正向二倍基金                                           31.32000   32.41000  -1.09000   -3.36316
復華神盾基金                                                       24.14740   24.10510   0.04230    0.17548
復華高成長基金                                                     64.07000   64.14000  -0.07000   -0.10914
復華高益策略組合基金                                               13.12000   13.13000  -0.01000   -0.07616
復華貨幣市場基金                                                   14.43200   14.43180   0.00020    0.00139
復華富時不動產證券化基金                                           18.20000   18.23000  -0.03000   -0.16456
復華富時台灣高股息低波動基金                                       48.08000   48.27000  -0.19000   -0.39362
復華復華基金                                                       19.98000   20.00000  -0.02000   -0.10000
復華華人世紀基金                                                   16.44000   16.78000  -0.34000   -2.02622
復華傳家二號基金                                                   29.40480   29.41090  -0.00610   -0.02074
復華傳家基金                                                       20.54790   20.48590   0.06200    0.30265
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.16000   15.16000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.26000   11.30000  -0.04000   -0.35398
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               13.74000   13.79000  -0.05000   -0.36258
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.18000    9.26000  -0.08000   -0.86393
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.04000   12.04000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    9.00000  -0.04000   -0.44444
復華新興市場10年期以上債券基金                                     19.84000   19.80000   0.04000    0.20202
復華新興市場企業債券ETF基金                                        63.66000   63.56000   0.10000    0.15733
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.54000    9.58000  -0.04000   -0.41754
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.36000    5.42000  -0.06000   -1.10701
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.06000   12.21000  -0.15000   -1.22850
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.90000   12.09000  -0.19000   -1.57155
復華新興市場短期收益基金                                           11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
復華滬深300 A股基金                                                22.84000   23.79000  -0.95000   -3.99327
復華數位經濟基金                                                   44.82000   44.93000  -0.11000   -0.24483
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.64780    9.65210  -0.00430   -0.04455
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.47890    9.48440  -0.00550   -0.05799
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.16820   10.17270  -0.00450   -0.04424
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                        9.85890    9.86470  -0.00580   -0.05880
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                          9.79270    9.80160  -0.00890   -0.09080
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.31760   10.32130  -0.00370   -0.03585
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.55600    9.56360  -0.00760   -0.07947
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.08970   10.09220  -0.00250   -0.02477
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                              9.89740    9.90530  -0.00790   -0.07976
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           10.43380   10.43630  -0.00250   -0.02395
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.34440   10.33580   0.00860    0.08321
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.27850   10.28900  -0.01050   -0.10205
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.29980   10.30460  -0.00480   -0.04658
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.14980   10.14110   0.00870    0.08579
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.21740   11.13140   0.08600    0.77259
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.08910   10.09870  -0.00960   -0.09506
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.32280   10.31400   0.00880    0.08532
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.53030   11.44180   0.08850    0.77348
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.22420   10.23400  -0.00980   -0.09576
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.28110   10.28520  -0.00410   -0.03986
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.05410   10.04840   0.00570    0.05673
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.22740   10.14540   0.08200    0.80825
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.04930   10.06220  -0.01290   -0.12820
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.05230   10.04660   0.00570    0.05674
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.22630   10.14410   0.08220    0.81032
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.04570   10.05850  -0.01280   -0.12726
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.03050   10.01980   0.01070    0.10679
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                          9.97540    9.98360  -0.00820   -0.08213
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.02890   10.01820   0.01070    0.10681
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                          9.97570    9.98380  -0.00810   -0.08113
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.43550   10.42700   0.00850    0.08152
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.40810   10.41930  -0.01120   -0.10749
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.41750   10.42310  -0.00560   -0.05373
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.06730    9.06300   0.00430    0.04745
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.33350    8.34280  -0.00930   -0.11147
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.31290    8.31730  -0.00440   -0.05290
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.62520   11.61970   0.00550    0.04733
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.71980   10.73130  -0.01150   -0.10716
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             10.81730   10.82300  -0.00570   -0.05267
景順主流基金                                                       16.37000   16.43000  -0.06000   -0.36519
景順台灣科技基金                                                   28.47000   28.63000  -0.16000   -0.55885
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.64000    9.65000  -0.01000   -0.10363
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.36000    9.39000  -0.03000   -0.31949
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  8.83000    8.86000  -0.03000   -0.33860
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.04000   11.08000  -0.04000   -0.36101
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.44000   10.48000  -0.04000   -0.38168
景順全球科技基金                                                   21.85000   22.10000  -0.25000   -1.13122
景順全球康健基金                                                   19.03000   19.18000  -0.15000   -0.78206
景順貨幣市場基金                                                   15.96960   15.96940   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.17000   30.34000  -0.17000   -0.56032
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華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.05000   14.24000  -0.19000   -1.33427
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.14000   13.31000  -0.17000   -1.27724
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.49000   10.56000  -0.07000   -0.66288
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    10.69000   10.75000  -0.06000   -0.55814
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      10.88000   10.95000  -0.07000   -0.63927
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.07000   11.13000  -0.06000   -0.53908
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.56000    9.59000  -0.03000   -0.31283
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                            9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                              9.91000    9.95000  -0.04000   -0.40201
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.12000   10.15000  -0.03000   -0.29557
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.61350    8.61330   0.00020    0.00232
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.10130    8.10050   0.00080    0.00988
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.25980   11.25950   0.00030    0.00266
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.56680   10.56580   0.00100    0.00946
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         8.23000    8.36000  -0.13000   -1.55502
華南永昌中國A股基金(美元)                                           8.10000    8.22000  -0.12000   -1.45985
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.90000   12.06000  -0.16000   -1.32670
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.48680    9.48470   0.00210    0.02214
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                    9.68730    9.67980   0.00750    0.07748
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                      9.92760    9.92540   0.00220    0.02217
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.14110   10.13330   0.00780    0.07697
華南永昌永昌基金                                                   18.99000   18.87000   0.12000    0.63593
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.18000   10.18000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.13000   10.13000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.49100   14.49860  -0.00760   -0.05242
華南永昌全球神農水資源基金                                          9.71000    9.79000  -0.08000   -0.81716
華南永昌全球新零售基金(美元)                                        9.40000    9.49000  -0.09000   -0.94837
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                      9.70000    9.78000  -0.08000   -0.81800
華南永昌全球精品基金                                               15.65000   15.78000  -0.13000   -0.82383
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.30000   10.39000  -0.09000   -0.86622
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.28000   10.37000  -0.09000   -0.86789
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             12.71000   12.83000  -0.12000   -0.93531
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           12.62000   12.73000  -0.11000   -0.86410
華南永昌物聯網精選基金                                             11.61000   11.55000   0.06000    0.51948
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.24910   16.24880   0.00030    0.00185
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.01000   23.97370   0.03630    0.15142
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.96780   11.96760   0.00020    0.00167
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.56740   10.55590   0.01150    0.10894
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.70140   10.70930  -0.00790   -0.07377
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.00030    9.98950   0.01080    0.10811
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.08580   10.09350  -0.00770   -0.07629
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.37920   10.37920   0.00000    0.00000
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.45690   10.47390  -0.01700   -0.16231
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                          9.92030    9.92020   0.00010    0.00101
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.97880    9.99720  -0.01840   -0.18405
華頓中小型基金                                                     20.62000   20.57000   0.05000    0.24307
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.56650   11.66800  -0.10150   -0.86990
華頓台灣基金                                                       23.37000   23.35000   0.02000    0.08565
華頓平安貨幣市場基金                                               11.54850   11.54830   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               16.45000   16.56000  -0.11000   -0.66425
華頓全球高收益債券基金A                                            13.62740   13.63520  -0.00780   -0.05720
華頓全球高收益債券基金B                                             8.12430    8.12890  -0.00460   -0.05659
華頓全球黑鑽油源基金                                                4.94000    4.98000  -0.04000   -0.80321
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匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.78070    2.79410  -0.01340   -0.47958
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          12.75870   12.83290  -0.07420   -0.57820
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.41330    0.41600  -0.00270   -0.64904
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.87630   11.89370  -0.01740   -0.14630
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息)                           10.57600   10.58900  -0.01300   -0.12277
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.83350   10.86010  -0.02660   -0.24493
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息)                              9.61830    9.64190  -0.02360   -0.24477
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           11.04550   11.07880  -0.03330   -0.30057
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息)                              9.83740    9.86820  -0.03080   -0.31211
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                       11.35000   11.45000  -0.10000   -0.87336
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                         10.03000   10.12000  -0.09000   -0.88933
匯豐中國科技精選基金(美元)                                         10.75000   10.86000  -0.11000   -1.01289
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.55030    2.54790   0.00240    0.09420
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.00840    2.00520   0.00320    0.15959
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.12940   12.13600  -0.00660   -0.05438
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.56320    9.56850  -0.00530   -0.05539
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.37840    0.37860  -0.00020   -0.05283
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.30380    0.30410  -0.00030   -0.09865
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.40000    3.43000  -0.03000   -0.87464
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.57000   15.76000  -0.19000   -1.20558
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.50000    0.51000  -0.01000   -1.96078
匯豐台灣精典基金                                                   23.13000   23.29000  -0.16000   -0.68699
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.10000   12.23000  -0.13000   -1.06296
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.18000    8.22000  -0.04000   -0.48662
匯豐安富基金                                                       24.88000   24.98000  -0.10000   -0.40032
匯豐成功基金                                                       41.44000   41.70000  -0.26000   -0.62350
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 11.06000   11.07000  -0.01000   -0.09033
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.07000   10.08000  -0.01000   -0.09921
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.30000   11.31000  -0.01000   -0.08842
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.74000   10.75000  -0.01000   -0.09302
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.62000   10.62000   0.00000    0.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.58570    2.58180   0.00390    0.15106
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.29170    2.28790   0.00380    0.16609
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.74490   11.74280   0.00210    0.01788
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.92180    7.91950   0.00230    0.02904
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38510    0.38520  -0.00010   -0.02596
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33450    0.33450   0.00000    0.00000
匯豐金磚動力基金                                                   14.52000   14.75000  -0.23000   -1.55932
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           14.99880   14.99870   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.15000    5.12000   0.03000    0.58594
匯豐新鑽動力基金                                                   10.78000   10.89000  -0.11000   -1.01010
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.35730    5.38640  -0.02910   -0.54025
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.11870    9.14800  -0.02930   -0.32029
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 49.86000   50.22000  -0.36000   -0.71685
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 49.86000   50.22000  -0.36000   -0.71685
匯豐龍騰電子基金                                                   34.74000   34.94000  -0.20000   -0.57241
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.32750   12.33180  -0.00430   -0.03487
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.22000   17.20000   0.02000    0.11628
新光中國成長基金(人民幣)                                            9.50000    9.71000  -0.21000   -2.16272
新光中國成長基金(美元)                                              9.77000    9.99000  -0.22000   -2.20220
新光中國成長基金(新臺幣)                                            9.74000    9.95000  -0.21000   -2.11055
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             10.69840   10.70360  -0.00520   -0.04858
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.03250   10.04070  -0.00820   -0.08167
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.35920   10.36230  -0.00310   -0.02992
新光台灣富貴基金                                                   22.31000   22.34000  -0.03000   -0.13429
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       19.84000   20.00000  -0.16000   -0.80000
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.33200   40.16630   0.16570    0.41253
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    39.69830   39.60300   0.09530    0.24064
新光全球AI新創產業基金人民幣                                       10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
新光全球AI新創產業基金美元                                         10.24000   10.33000  -0.09000   -0.87125
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                       10.31000   10.39000  -0.08000   -0.76997
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.59000    9.62000  -0.03000   -0.31185
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.55000    8.57000  -0.02000   -0.23337
新光全球生技醫療基金(美元)                                         11.13000   11.25000  -0.12000   -1.06667
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.86000   10.97000  -0.11000   -1.00273
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.25590   10.24600   0.00990    0.09662
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.03350   10.01860   0.01490    0.14872
新光全球債券基金(B配息)美元                                         9.74780    9.73810   0.00970    0.09961
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                       9.52380    9.50960   0.01420    0.14932
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 8.81000    8.85000  -0.04000   -0.45198
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  10.42000   10.46000  -0.04000   -0.38241
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 9.57000    9.63000  -0.06000   -0.62305
新光吉星貨幣市場基金                                               15.48020   15.48000   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.22000    9.28000  -0.06000   -0.64655
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.62000    8.68000  -0.06000   -0.69124
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.00000    9.06000  -0.06000   -0.66225
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.77000    8.83000  -0.06000   -0.67950
新光亞洲精選基金-美金                                              21.77000   21.90000  -0.13000   -0.59361
新光亞洲精選基金-新台幣                                            22.08000   22.20000  -0.12000   -0.54054
新光兩岸優勢基金                                                   11.28000   11.48000  -0.20000   -1.74216
新光店頭基金                                                       22.38000   22.39000  -0.01000   -0.04466
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    10.71000   10.71000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.15000   10.14000   0.01000    0.09862
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                     9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
新光特選內需收益ETF基金                                            19.24000   19.30000  -0.06000   -0.31088
新光創新科技基金                                                   13.09000   13.04000   0.05000    0.38344
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.12420   10.11090   0.01330    0.13154
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.32380   10.31330   0.01050    0.10181
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                 9.88150    9.87360   0.00790    0.08001
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.34900    9.33650   0.01250    0.13388
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.53980    9.52990   0.00990    0.10388
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.12480    9.11740   0.00740    0.08116
新光澳幣八年期保本基金                                             10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.55000   10.55000   0.00000    0.00000
新光澳幣保本基金                                                   12.18000   12.16000   0.02000    0.16447
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.32490   10.32330   0.00160    0.01550
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.51700    9.51540   0.00160    0.01681
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.47320    9.47080   0.00240    0.02534
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.14810   10.14550   0.00260    0.02563
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.16440   10.16260   0.00180    0.01771
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.48380    9.48200   0.00180    0.01898
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.45790    9.45830  -0.00040   -0.00423
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.13650   10.13750  -0.00100   -0.00986
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.07000    7.16000  -0.09000   -1.25698
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                            9.57000    9.53000   0.04000    0.41973
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.38720   10.37780   0.00940    0.09058
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.56650    9.55780   0.00870    0.09103
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.26790   10.25810   0.00980    0.09553
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.56450    9.55540   0.00910    0.09523
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65800    9.65300   0.00500    0.05180
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.41990   10.41420   0.00570    0.05473
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.51760   14.50040   0.01720    0.11862
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.64310    8.63290   0.01020    0.11815
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.85600   41.72520   0.13080    0.31348
群益10年期以上金融債ETF基金                                        38.54890   38.36030   0.18860    0.49165
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               40.74580   40.44980   0.29600    0.73177
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  39.10400   38.85730   0.24670    0.63489
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 42.08030   41.83260   0.24770    0.59212
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                42.72170   42.73580  -0.01410   -0.03299
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  41.05970   40.88060   0.17910    0.43811
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.22550   10.24180  -0.01630   -0.15915
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  39.93090   39.56690   0.36400    0.91996
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.37670   11.37590   0.00080    0.00703
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.36710   10.35850   0.00860    0.08302
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.14850   12.41540  -0.26690   -2.14975
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.30030    9.50250  -0.20220   -2.12786
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.63000    9.84000  -0.21000   -2.13415
群益大印度基金-人民幣                                              12.58760   12.52580   0.06180    0.49338
群益大印度基金-美元                                                12.12510   12.06290   0.06220    0.51563
群益大印度基金-新臺幣                                              11.51000   11.44000   0.07000    0.61189
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 11.25540   11.33360  -0.07820   -0.68998
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.11750   11.19220  -0.07470   -0.66743
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 10.45000   10.51000  -0.06000   -0.57088
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.16670   10.23730  -0.07060   -0.68963
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.16160    9.22320  -0.06160   -0.66788
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  8.63000    8.69000  -0.06000   -0.69045
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.03360    9.09640  -0.06280   -0.69038
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.17390    8.22880  -0.05490   -0.66717
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 8.65000    8.70000  -0.05000   -0.57471
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 8.48900    8.54800  -0.05900   -0.69022
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   7.93930    7.99270  -0.05340   -0.66811
群益中小型股基金                                                   43.18000   42.91000   0.27000    0.62922
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.07840   10.15920  -0.08080   -0.79534
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.58360    9.65830  -0.07470   -0.77343
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.99680    9.06190  -0.06510   -0.71839
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.67400    8.74350  -0.06950   -0.79488
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 8.24730    8.31160  -0.06430   -0.77362
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.74320    7.79920  -0.05600   -0.71802
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.28470   10.28000   0.00470    0.04572
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.31290   11.30780   0.00510    0.04510
群益中國高收益債券基金-美元                                        10.98090   10.97510   0.00580    0.05285
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.13520   10.12670   0.00850    0.08394
群益中國新機會基金N-人民幣                                          8.49210    8.68910  -0.19700   -2.26721
群益中國新機會基金N-美元                                            7.98710    8.17060  -0.18350   -2.24586
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          8.54000    8.73000  -0.19000   -2.17640
群益中國新機會基金-人民幣                                           7.53130    7.70600  -0.17470   -2.26706
群益中國新機會基金-美元                                             8.53990    8.73600  -0.19610   -2.24473
群益中國新機會基金-新臺幣                                           8.15000    8.34000  -0.19000   -2.27818
群益平衡王基金                                                     19.24330   19.31020  -0.06690   -0.34645
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    8.54000    8.53000   0.01000    0.11723
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.11000    6.11000   0.00000    0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               11.15400   11.13170   0.02230    0.20033
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 10.90480   10.88040   0.02440    0.22426
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               10.35000   10.32000   0.03000    0.29070
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                                9.71470    9.69520   0.01950    0.20113
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.49680    9.47560   0.02120    0.22373
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.01000    8.99000   0.02000    0.22247
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.20570   10.25190  -0.04620   -0.45065
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                                9.98000   10.02420  -0.04420   -0.44093
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                              9.92000    9.96000  -0.04000   -0.40161
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.21580    9.25750  -0.04170   -0.45045
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.16680    9.20750  -0.04070   -0.44203
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.12000    9.15000  -0.03000   -0.32787
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.26490   10.31140  -0.04650   -0.45096
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.29310   10.33880  -0.04570   -0.44202
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.39000   10.43000  -0.04000   -0.38351
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.37840    9.42080  -0.04240   -0.45007
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.80820    9.85170  -0.04350   -0.44155
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.00000   10.04000  -0.04000   -0.39841
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 10.57250   10.57170   0.00080    0.00757
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.42420    7.42370   0.00050    0.00674
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.34730   10.35020  -0.00290   -0.02802
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.20480   10.20690  -0.00210   -0.02057
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.30660   10.30640   0.00020    0.00194
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.81660    9.81930  -0.00270   -0.02750
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.75490    9.75690  -0.00200   -0.02050
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                      9.85240    9.85210   0.00030    0.00305
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.34740   10.35030  -0.00290   -0.02802
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.20480   10.20680  -0.00200   -0.01959
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.30680   10.30650   0.00030    0.00291
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.81660    9.81940  -0.00280   -0.02851
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.75480    9.75680  -0.00200   -0.02050
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                     9.85240    9.85210   0.00030    0.00305
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.52200    9.60370  -0.08170   -0.85071
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.08000   11.17000  -0.09000   -0.80573
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.58060   15.71440  -0.13380   -0.85145
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.38000   15.50000  -0.12000   -0.77419
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.43000   11.51000  -0.08000   -0.69505
群益印度中小基金N-人民幣                                           10.34930   10.31290   0.03640    0.35296
群益印度中小基金N-美元                                              8.89850    8.86530   0.03320    0.37449
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.42000    8.38000   0.04000    0.47733
群益印度中小基金-人民幣                                            14.01040   13.96120   0.04920    0.35241
群益印度中小基金-美元                                              12.72720   12.67970   0.04750    0.37461
群益印度中小基金-新臺幣                                            14.73000   14.67000   0.06000    0.40900
群益多利策略組合基金                                               11.52000   11.53000  -0.01000   -0.08673
群益多重收益組合基金                                               13.66000   13.65000   0.01000    0.07326
群益多重資產組合基金                                               15.05000   15.12000  -0.07000   -0.46296
群益安家基金                                                       23.95360   23.87020   0.08340    0.34939
群益安穩貨幣市場基金                                               16.12710   16.12680   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.33000   22.47000  -0.14000   -0.62305
群益亞太中小基金                                                   10.66000   10.75000  -0.09000   -0.83721
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.01000   16.11000  -0.10000   -0.62073
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.04210   10.02730   0.01480    0.14760
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.52880    7.51770   0.01110    0.14765
群益店頭市場基金                                                   88.31000   87.65000   0.66000    0.75299
群益東方盛世基金                                                    8.48000    8.55000  -0.07000   -0.81871
群益東協成長基金-人民幣                                            12.60450   12.58960   0.01490    0.11835
群益東協成長基金-美元                                              11.33190   11.31590   0.01600    0.14139
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.21000   11.19000   0.02000    0.17873
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.08710   11.10950  -0.02240   -0.20163
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.49590   10.51630  -0.02040   -0.19398
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                                9.92610    9.94230  -0.01620   -0.16294
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.31590    9.33480  -0.01890   -0.20247
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.82210    8.83920  -0.01710   -0.19346
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.34140    8.35500  -0.01360   -0.16278
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.26400   10.28070  -0.01670   -0.16244
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.11660    9.13510  -0.01850   -0.20252
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 8.97890    8.99630  -0.01740   -0.19341
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.31850    9.33370  -0.01520   -0.16285
群益長安基金                                                       26.50000   26.55000  -0.05000   -0.18832
群益美國新創亮點基金N-美元                                          9.79910    9.88560  -0.08650   -0.87501
群益美國新創亮點基金-美元                                          14.82350   14.95430  -0.13080   -0.87466
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        14.32000   14.44000  -0.12000   -0.83102
群益真善美基金                                                     15.87350   15.89640  -0.02290   -0.14406
群益馬拉松基金                                                    110.95000  111.26000  -0.31000   -0.27863
群益深証中小板基金                                                 12.75000   13.11000  -0.36000   -2.74600
群益創新科技基金                                                   31.70000   31.80000  -0.10000   -0.31447
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            9.18710    9.33000  -0.14290   -1.53162
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.66040    8.79320  -0.13280   -1.51026
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            9.03000    9.16000  -0.13000   -1.41921
群益華夏盛世基金-人民幣                                            10.00480   10.16040  -0.15560   -1.53144
群益華夏盛世基金-美元                                               9.54920    9.69560  -0.14640   -1.50996
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.76000   15.99000  -0.23000   -1.43840
群益奧斯卡基金                                                     26.91000   27.06000  -0.15000   -0.55432
群益新興金鑽基金-美元                                              11.52890   11.68920  -0.16030   -1.37135
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.81000    8.93000  -0.12000   -1.34378
群益葛萊美基金                                                     23.01000   23.05000  -0.04000   -0.17354
群益道瓊美國地產ETF基金                                            20.67000   20.69000  -0.02000   -0.09667
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.41000    8.36000   0.05000    0.59809
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        12.26000   12.41000  -0.15000   -1.20870
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           10.44340   10.47060  -0.02720   -0.25977
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.54550   10.57310  -0.02760   -0.26104
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           10.56680   10.58860  -0.02180   -0.20588
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.44330   10.47060  -0.02730   -0.26073
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.54560   10.57310  -0.02750   -0.26009
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.56680   10.58860  -0.02180   -0.20588
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          10.44340   10.47060  -0.02720   -0.25977
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.54560   10.57320  -0.02760   -0.26104
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.44340   10.47060  -0.02720   -0.25977
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.54550   10.57310  -0.02760   -0.26104
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.28720   12.34790  -0.06070   -0.49158
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.37260   11.43580  -0.06320   -0.55265
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.43000   10.49000  -0.06000   -0.57197
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.30460   11.36930  -0.06470   -0.56908
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.49840    8.54040  -0.04200   -0.49178
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.86300    8.91230  -0.04930   -0.55317
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.13000    8.18000  -0.05000   -0.61125
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.43180    8.48010  -0.04830   -0.56957
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.80630    9.86080  -0.05450   -0.55269
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.79000    8.81000  -0.02000   -0.22701
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.52000    9.54000  -0.02000   -0.20964
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                 9.98000    9.99000  -0.01000   -0.10010
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.78000    9.79000  -0.01000   -0.10215
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.81000    9.81000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.80000    9.81000  -0.01000   -0.10194
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.75000    9.76000  -0.01000   -0.10246
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.48000   10.49000  -0.01000   -0.09533
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.21000   10.22000  -0.01000   -0.09785
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.18000   10.19000  -0.01000   -0.09814
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.16000   10.17000  -0.01000   -0.09833
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                             9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                             9.98000   10.02000  -0.04000   -0.39920
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.91000    9.94000  -0.03000   -0.30181
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.01000   10.04000  -0.03000   -0.29880
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                             9.95000    9.98000  -0.03000   -0.30060
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                               9.97000   10.00000  -0.03000   -0.30000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.22000   10.26000  -0.04000   -0.38986
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.24000   10.27000  -0.03000   -0.29211
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.21000   10.24000  -0.03000   -0.29297
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.13000   10.16000  -0.03000   -0.29528
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.17000   10.20000  -0.03000   -0.29412
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德信大發基金                                                       27.64000   27.62000   0.02000    0.07241
德信中國精選成長基金                                               12.22000   12.31000  -0.09000   -0.73111
德信台灣主流中小基金                                               17.86000   17.79000   0.07000    0.39348
德信新興股票組合基金                                               10.75000   10.81000  -0.06000   -0.55504
德信萬保貨幣市場基金                                               11.96230   11.96220   0.00010    0.00084
德信萬瑞基金                                                       10.80700   10.82050  -0.01350   -0.12476
德信數位時代基金                                                   28.83000   28.82000   0.01000    0.03470
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.42140   10.42120   0.00020    0.00192
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.35570   10.35680  -0.00110   -0.01062
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.69200   11.69180   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.64000   14.73000  -0.09000   -0.61100
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.79000   17.93000  -0.14000   -0.78081
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.36370   10.33040   0.03330    0.32235
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     15.34640   15.29720   0.04920    0.32163
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.24550    8.23700   0.00850    0.10319
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.13810   11.12920   0.00890    0.07997
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       11.85160   11.84320   0.00840    0.07093
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                13.69180   13.67720   0.01460    0.10675
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摩根大歐洲基金                                                     16.68000   16.86000  -0.18000   -1.06762
摩根中小基金                                                       22.19000   22.38000  -0.19000   -0.84897
摩根中國A股基金                                                    14.27000   14.55000  -0.28000   -1.92440
摩根中國A股基金(美元)                                              11.20000   11.43000  -0.23000   -2.01225
摩根中國亮點基金                                                   13.13000   13.38000  -0.25000   -1.86846
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.44910   11.62320  -0.17410   -1.49787
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.52060   12.70480  -0.18420   -1.44985
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.73830    9.88970  -0.15140   -1.53089
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.15950   13.31480  -0.15530   -1.16637
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                14.97880   15.14730  -0.16850   -1.11241
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.93000   19.13000  -0.20000   -1.04548
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.93000   19.13000  -0.20000   -1.04548
摩根台灣增長基金                                                   47.62000   47.99000  -0.37000   -0.77099
摩根平衡基金                                                       27.10000   27.27000  -0.17000   -0.62340
摩根全球α基金                                                     18.14000   18.25000  -0.11000   -0.60274
摩根全球平衡基金                                                   15.34560   15.40680  -0.06120   -0.39723
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.38770    9.45000  -0.06230   -0.65926
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.39980   10.46570  -0.06590   -0.62968
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                 9.87060    9.93550  -0.06490   -0.65321
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.34190   11.36900  -0.02710   -0.23837
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.07260   10.09600  -0.02340   -0.23177
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.72080   10.73690  -0.01610   -0.14995
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        13.99190   14.01300  -0.02110   -0.15057
摩根亞洲基金                                                       56.93000   57.30000  -0.37000   -0.64572
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.43730    8.46490  -0.02760   -0.32605
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.88270    9.91440  -0.03170   -0.31974
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.77770    8.80590  -0.02820   -0.32024
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.61510   12.60260   0.01250    0.09919
摩根東方內需機會基金                                               18.04000   18.15000  -0.11000   -0.60606
摩根東方科技基金                                                   31.60000   32.02000  -0.42000   -1.31168
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.92000    9.98000  -0.06000   -0.60120
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                            10.16000   10.23000  -0.07000   -0.68426
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.65000    9.72000  -0.07000   -0.72016
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.91000   11.94000  -0.03000   -0.25126
摩根金龍收成基金                                                   21.59000   21.96000  -0.37000   -1.68488
摩根第一貨幣市場基金                                               15.11050   15.11030   0.00020    0.00132
摩根絕對日本基金                                                   13.18000   13.26000  -0.08000   -0.60332
摩根新金磚五國基金                                                 11.72000   11.89000  -0.17000   -1.42977
摩根新絲路基金                                                      9.44000    9.53000  -0.09000   -0.94439
摩根新興35基金                                                     13.37000   13.56000  -0.19000   -1.40118
摩根新興日本基金                                                   22.24000   22.43000  -0.19000   -0.84708
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.22980    7.27390  -0.04410   -0.60628
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.45560    9.51310  -0.05750   -0.60443
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.31980    9.37590  -0.05610   -0.59834
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  10.85670   10.85900  -0.00230   -0.02118
摩根新興科技基金                                                   51.65000   52.26000  -0.61000   -1.16724
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.56480    8.65260  -0.08780   -1.01472
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.25200    9.35030  -0.09830   -1.05130
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.75540    8.84950  -0.09410   -1.06334
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.06030   10.12930  -0.06900   -0.68119
摩根龍揚基金                                                       32.25000   32.80000  -0.55000   -1.67683
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.07000   10.15000  -0.08000   -0.78818
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              10.66000   10.75000  -0.09000   -0.83721
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.45000   10.55000  -0.10000   -0.94787
摩根環球股票收益基金-累積型                                        11.39000   11.44000  -0.05000   -0.43706
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.22010    9.24990  -0.02980   -0.32217
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.29850   11.31050  -0.01200   -0.10610
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.11380   10.11170   0.00210    0.02077
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.38930   10.38090   0.00840    0.08092
聯邦中國龍基金                                                     24.57000   24.54000   0.03000    0.12225
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.27850   12.27330   0.00520    0.04237
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.43990   11.43480   0.00510    0.04460
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.36430   10.35670   0.00760    0.07338
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.35180   10.34760   0.00420    0.04059
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.70170    9.69740   0.00430    0.04434
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.78340    8.77700   0.00640    0.07292
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.81730    9.89620  -0.07890   -0.79728
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                     9.88490    9.95890  -0.07400   -0.74305
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.54080    9.56320  -0.02240   -0.23423
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                  9.69710    9.71450  -0.01740   -0.17911
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.16860    9.19020  -0.02160   -0.23503
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.31670    9.33350  -0.01680   -0.18000
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.06600   11.10920  -0.04320   -0.38887
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     10.81050   10.85320  -0.04270   -0.39343
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.00960   10.04430  -0.03470   -0.34547
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.34180   10.38230  -0.04050   -0.39009
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.08580   10.12550  -0.03970   -0.39208
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.34120    9.37360  -0.03240   -0.34565
聯邦金鑽平衡基金                                                   22.17580   22.17490   0.00090    0.00406
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.21710    9.30330  -0.08620   -0.92655
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.52720    9.61090  -0.08370   -0.87089
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.18780    9.27370  -0.08590   -0.92628
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.50390    9.58750  -0.08360   -0.87197
聯邦貨幣市場基金                                                   13.19660   13.19640   0.00020    0.00152
聯邦精選科技基金                                                   12.27000   12.26000   0.01000    0.08157
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.27470   16.29600  -0.02130   -0.13071
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.22130   12.29310  -0.07180   -0.58407
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 11.62980   11.69840  -0.06860   -0.58640
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.10500   11.17050  -0.06550   -0.58637
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.05660   12.04580   0.01080    0.08966
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.18770   11.17510   0.01260    0.11275
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.49570   10.48610   0.00960    0.09155
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.54850    8.53880   0.00970    0.11360
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.95000   34.13000  -0.18000   -0.52740
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.77000   17.92000  -0.15000   -0.83705
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       18.33000   18.47000  -0.14000   -0.75799
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     12.13000   12.22000  -0.09000   -0.73650
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              15.78000   15.80000  -0.02000   -0.12658
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              12.01000   12.03000  -0.02000   -0.16625
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.75000   12.77000  -0.02000   -0.15662
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.59000    7.60000  -0.01000   -0.13158
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.53000   11.55000  -0.02000   -0.17316
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            14.96000   15.01000  -0.05000   -0.33311
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.75000   10.78000  -0.03000   -0.27829
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.73000    8.76000  -0.03000   -0.34247
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.40000   11.47000  -0.07000   -0.61029
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.18000   14.28000  -0.10000   -0.70028
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.43000   14.53000  -0.10000   -0.68823
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.40000   14.50000  -0.10000   -0.68966
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.32000    9.37000  -0.05000   -0.53362
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            15.17000   15.27000  -0.10000   -0.65488
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.95000   10.01000  -0.06000   -0.59940
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.04000   20.14000  -0.10000   -0.49652
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.14000   18.24000  -0.10000   -0.54825
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.48000   12.54000  -0.06000   -0.47847
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.55000   14.63000  -0.08000   -0.54682
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.37000   15.45000  -0.08000   -0.51780
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.42000   14.49000  -0.07000   -0.48309
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.53000    9.58000  -0.05000   -0.52192
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.49000   14.57000  -0.08000   -0.54907
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.68000   12.75000  -0.07000   -0.54902
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.74000   12.80000  -0.06000   -0.46875
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.64000    8.69000  -0.05000   -0.57537
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.28000   13.35000  -0.07000   -0.52434
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              18.81000   18.80000   0.01000    0.05319
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                17.57000   17.57000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              10.88000   10.88000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.05000   13.04000   0.01000    0.07669
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              13.95000   13.94000   0.01000    0.07174
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                12.95000   12.95000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.87000    7.86000   0.01000    0.12723
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.82000   12.82000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.14000   10.15000  -0.01000   -0.09852
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.08000   14.10000  -0.02000   -0.14184
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.10000   14.12000  -0.02000   -0.14164
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.36000    9.37000  -0.01000   -0.10672
聯博貨幣市場基金                                                   15.02000   15.01990   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            10.62990   10.62870   0.00120    0.01129
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.59870   13.60020  -0.00150   -0.01103
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.38280    7.38200   0.00080    0.01084
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                13.99000   13.97000   0.02000    0.14316
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.08000   14.06000   0.02000    0.14225
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.24000    9.23000   0.01000    0.10834
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                        9.60970    9.61860  -0.00890   -0.09253
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                        9.95380    9.97110  -0.01730   -0.17350
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                          9.71380    9.71770  -0.00390   -0.04013
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                        9.72030    9.72170  -0.00140   -0.01440
瀚亞中小型股基金                                                   20.63000   20.59000   0.04000    0.19427
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.90000   12.06000  -0.16000   -1.32670
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.80000   12.94000  -0.14000   -1.08192
瀚亞巴西基金                                                        5.61000    5.75000  -0.14000   -2.43478
瀚亞外銷基金                                                       39.00000   39.07000  -0.07000   -0.17917
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.02000   11.05000  -0.03000   -0.27149
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   10.54000   10.56000  -0.02000   -0.18939
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.52000    9.55000  -0.03000   -0.31414
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.07000    9.09000  -0.02000   -0.22002
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.18000    9.21000  -0.03000   -0.32573
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.48000    9.50000  -0.02000   -0.21053
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     10.71300   10.73430  -0.02130   -0.19843
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.45500   10.47060  -0.01560   -0.14899
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.30160   12.31860  -0.01700   -0.13800
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.34430   10.37100  -0.02670   -0.25745
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.19090    7.20560  -0.01470   -0.20401
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.87160    7.88340  -0.01180   -0.14968
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      7.97440    7.98540  -0.01100   -0.13775
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.01540    7.03520  -0.01980   -0.28144
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.63220    8.64410  -0.01190   -0.13767
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.84630    8.86440  -0.01810   -0.20419
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.20370    9.21730  -0.01360   -0.14755
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      8.99770    9.01010  -0.01240   -0.13762
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   11.37000   11.41000  -0.04000   -0.35057
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.30000   11.34000  -0.04000   -0.35273
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   10.98000   11.01000  -0.03000   -0.27248
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.31000   10.35000  -0.04000   -0.38647
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.41000   10.45000  -0.04000   -0.38278
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.14800   10.08690   0.06110    0.60574
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.57150    9.52520   0.04630    0.48608
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.72010    9.66550   0.05460    0.56490
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.76560    9.70690   0.05870    0.60472
瀚亞印度基金-人民幣                                                13.77000   13.68000   0.09000    0.65789
瀚亞印度基金-美元                                                  13.30000   13.21000   0.09000    0.68130
瀚亞印度基金-新台幣                                                29.54000   29.32000   0.22000    0.75034
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.15000   10.12000   0.03000    0.29644
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.18000   10.14000   0.04000    0.39448
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.69000    9.66000   0.03000    0.31056
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.89000    9.85000   0.04000    0.40609
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.70000    9.67000   0.03000    0.31024
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.88000    9.85000   0.03000    0.30457
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.91000    9.87000   0.04000    0.40527
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.05000   10.07000  -0.02000   -0.19861
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.44000    9.46000  -0.02000   -0.21142
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.65000    9.69000  -0.04000   -0.41280
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.84000    9.87000  -0.03000   -0.30395
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.85000    9.87000  -0.02000   -0.20263
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.15000   10.20000  -0.05000   -0.49020
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      12.69000   12.67000   0.02000    0.15785
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.39000   10.37000   0.02000    0.19286
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.51000   11.59000  -0.08000   -0.69025
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.57000   10.64000  -0.07000   -0.65789
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.92000   15.01000  -0.09000   -0.59960
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.91000    8.97000  -0.06000   -0.66890
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.94000    9.00000  -0.06000   -0.66667
瀚亞亞太基礎建設基金                                               11.91000   11.94000  -0.03000   -0.25126
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       11.95260   12.01780  -0.06520   -0.54253
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.07130   14.09690  -0.02560   -0.18160
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.12180   11.17520  -0.05340   -0.47784
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       10.87970   10.92860  -0.04890   -0.44745
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.39600   12.47840  -0.08240   -0.66034
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.95300    9.00140  -0.04840   -0.53769
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.92370    9.95130  -0.02760   -0.27735
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          9.03860    9.08200  -0.04340   -0.47787
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.83120    8.87080  -0.03960   -0.44641
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.37600    9.43910  -0.06310   -0.66850
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.28940   14.33430  -0.04490   -0.31323
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.27820   10.32420  -0.04600   -0.44556
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.25930   12.29780  -0.03850   -0.31306
瀚亞非洲基金-南非幣                                                11.13000   11.10000   0.03000    0.27027
瀚亞非洲基金-新臺幣                                                19.81000   19.88000  -0.07000   -0.35211
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.59740   13.59720   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 26.26000   26.46000  -0.20000   -0.75586
瀚亞高科技基金                                                     56.85000   56.62000   0.23000    0.40622
瀚亞理財通基金                                                     25.90000   25.99000  -0.09000   -0.34629
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣               9.56000    9.52000   0.04000    0.42017
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.63000    8.60000   0.03000    0.34884
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.53000    8.50000   0.03000    0.35294
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.58000    8.55000   0.03000    0.35088
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.58000    8.54000   0.04000    0.46838
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.72000    8.68000   0.04000    0.46083
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.46000    9.41000   0.05000    0.53135
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣               9.65000    9.60000   0.05000    0.52083
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.71000    8.67000   0.04000    0.46136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.61000    8.56000   0.05000    0.58411
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.79000    8.74000   0.05000    0.57208
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.73000    9.67000   0.06000    0.62048
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.69000    8.65000   0.04000    0.46243
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.73000    8.68000   0.05000    0.57604
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              8.87000    8.82000   0.05000    0.56689
瀚亞菁華基金                                                       21.38000   21.38000   0.00000    0.00000
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型                                      13.62210   13.62640  -0.00430   -0.03156
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型                                       9.26710    9.27000  -0.00290   -0.03128
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.28040   10.35030  -0.06990   -0.67534
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.10610   11.09010   0.01600    0.14427
瀚亞新興豐收基金A-美元                                             10.37090   10.43330  -0.06240   -0.59808
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                            9.81290    9.86650  -0.05360   -0.54325
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.34880   10.43630  -0.08750   -0.83842
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            7.91240    7.96630  -0.05390   -0.67660
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.07040    8.05880   0.01160    0.14394
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.67910    8.73140  -0.05230   -0.59899
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.09760    8.14180  -0.04420   -0.54288
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              7.90880    7.97560  -0.06680   -0.83755
瀚亞電通網基金                                                     14.46000   14.39000   0.07000    0.48645
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         13.64690   13.64500   0.00190    0.01392
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.11920   10.12650  -0.00730   -0.07209
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.68940    9.68890   0.00050    0.00516
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.29590   11.29440   0.00150    0.01328
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞歐洲基金                                                       10.89000   11.03000  -0.14000   -1.26927
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