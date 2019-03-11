[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/03/08 108/03/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 9.99630 10.00490 -0.00860 -0.08596 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 9.99630 10.00490 -0.00860 -0.08596 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.04070 10.04790 -0.00720 -0.07166 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.04070 10.04790 -0.00720 -0.07166 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.28220 10.29210 -0.00990 -0.09619 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.09020 10.09990 -0.00970 -0.09604 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.19010 10.19730 -0.00720 -0.07061 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.08670 10.09390 -0.00720 -0.07133 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 23.53000 23.99000 -0.46000 -1.91747 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 27.48000 28.26000 -0.78000 -2.76008 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.51190 9.51780 -0.00590 -0.06199 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.93200 9.93560 -0.00360 -0.03623 中國信託台灣活力基金 13.87000 13.83000 0.04000 0.28923 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.61000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.60000 8.62000 -0.02000 -0.23202 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.26000 9.28000 -0.02000 -0.21552 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.97310 9.97610 -0.00300 -0.03007 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10140 9.10420 -0.00280 -0.03076 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.34410 10.35230 -0.00820 -0.07921 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.40870 9.41620 -0.00750 -0.07965 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.50630 10.55810 -0.05180 -0.49062 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.01210 9.05660 -0.04450 -0.49135 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.21380 11.22920 -0.01540 -0.13714 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.91690 9.93050 -0.01360 -0.13695 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 40.78320 40.56570 0.21750 0.53617 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 41.16310 40.96390 0.19920 0.48628 中國信託智能運動基金-台幣 10.17000 10.23000 -0.06000 -0.58651 中國信託智能運動基金-美元 9.87000 9.93000 -0.06000 -0.60423 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.49000 9.54000 -0.05000 -0.52411 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 中國信託華盈貨幣市場基金 11.01510 11.01490 0.00020 0.00182 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.69070 9.68070 0.01000 0.10330 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.10000 9.09060 0.00940 0.10340 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.90010 9.89100 0.00910 0.09200 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.29130 9.28260 0.00870 0.09372 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.84000 10.91000 -0.07000 -0.64161 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.37000 10.44000 -0.07000 -0.67050 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.97000 11.05000 -0.08000 -0.72398 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.56000 10.64000 -0.08000 -0.75188 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大2001基金 58.23000 58.29000 -0.06000 -0.10293 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 41.26490 41.03140 0.23350 0.56908 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 39.11540 38.95800 0.15740 0.40402 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 21.12000 21.35000 -0.23000 -1.07728 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.60140 11.60060 0.00080 0.00690 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.93390 10.95330 -0.01940 -0.17712 元大上證50基金 31.07000 32.30000 -1.23000 -3.80805 元大大中華TMT基金-人民幣 11.67000 11.60000 0.07000 0.60345 元大大中華TMT基金-新台幣 10.64000 10.59000 0.05000 0.47214 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661 元大大中華價值指數基金-美元 12.90200 12.99300 -0.09100 -0.70038 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.43400 17.54700 -0.11300 -0.64398 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.66400 10.74200 -0.07800 -0.72612 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.48900 10.58500 -0.09600 -0.90694 元大中國平衡基金-人民幣 2.99000 3.03000 -0.04000 -1.32013 元大中國平衡基金-新台幣 13.65000 13.86000 -0.21000 -1.51515 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.39720 47.30220 0.09500 0.20084 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.66570 10.64950 0.01620 0.15212 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.77930 9.76450 0.01480 0.15157 元大中國機會債券基金-新台幣 10.03320 10.03650 -0.00330 -0.03288 元大巴西指數基金 6.69500 6.73300 -0.03800 -0.56438 元大巴菲特基金 24.86000 24.97000 -0.11000 -0.44053 元大日經225基金 26.45000 26.98000 -0.53000 -1.96442 元大台商收成基金 20.85000 21.02000 -0.17000 -0.80875 元大台灣50單日反向1倍基金 12.55000 12.47000 0.08000 0.64154 元大台灣50單日正向2倍基金 34.65000 35.16000 -0.51000 -1.45051 元大台灣中型100基金 30.67000 30.80000 -0.13000 -0.42208 元大台灣加權股價指數基金 24.12500 24.26900 -0.14400 -0.59335 元大台灣卓越50基金 76.22000 77.05000 -0.83000 -1.07722 元大台灣金融基金 16.97000 17.07000 -0.10000 -0.58582 元大台灣高股息低波動ETF基金 29.64000 29.72000 -0.08000 -0.26918 元大台灣高股息基金 25.85000 25.94000 -0.09000 -0.34695 元大台灣電子科技基金 32.80000 33.08000 -0.28000 -0.84643 元大全球ETF成長組合基金 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 元大全球ETF穩健組合基金 14.41000 14.45000 -0.04000 -0.27682 元大全球人工智慧ETF基金 21.62000 21.93000 -0.31000 -1.41359 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.90000 12.86000 0.04000 0.31104 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 8.92000 0.03000 0.33632 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.39000 12.33000 0.06000 0.48662 元大全球不動產證券化基金-美元 11.88100 11.85000 0.03100 0.26160 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.08000 9.16000 -0.08000 -0.87336 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.89000 6.95000 -0.06000 -0.86331 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.52000 6.53000 -0.01000 -0.15314 元大全球股票入息基金-美元配息 8.51500 8.58000 -0.06500 -0.75758 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588 元大全球新興市場精選組合基金 13.33000 13.45000 -0.12000 -0.89219 元大全球農業商機基金 16.21000 16.41000 -0.20000 -1.21877 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 元大印度指數基金 9.73100 9.75700 -0.02600 -0.26648 元大印度基金 12.13000 12.15000 -0.02000 -0.16461 元大多多基金 16.06000 16.05000 0.01000 0.06231 元大多福基金 49.75000 49.68000 0.07000 0.14090 元大亞太成長基金 8.54000 8.54000 0.00000 0.00000 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.92570 8.94010 -0.01440 -0.16107 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.23290 7.24450 -0.01160 -0.16012 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.13000 9.14200 -0.01200 -0.13126 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.00700 9.99600 0.01100 0.11004 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.28820 10.28120 0.00700 0.06809 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.14910 10.14430 0.00480 0.04732 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.14920 10.14440 0.00480 0.04732 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.14520 10.13470 0.01050 0.10360 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.14510 10.13460 0.01050 0.10361 元大卓越基金 41.92000 42.13000 -0.21000 -0.49846 元大店頭基金 7.86000 7.85000 0.01000 0.12739 元大泛歐成長基金 8.80000 8.92000 -0.12000 -1.34529 元大美元貨幣市場基金-美元 10.39070 10.39000 0.00070 0.00674 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73500 9.72380 0.01120 0.11518 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.03330 31.98520 0.04810 0.15038 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.45230 38.11120 0.34110 0.89501 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.63460 18.79090 -0.15630 -0.83179 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.21010 18.89030 0.31980 1.69293 元大美國政府7至10年期債券基金 40.51900 40.31490 0.20410 0.50626 元大高科技基金 18.14000 18.15000 -0.01000 -0.05510 元大得利貨幣市場基金 16.29780 16.29760 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01290 12.01270 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 11.88000 11.90000 -0.02000 -0.16807 元大華夏中小基金 7.31000 7.38000 -0.07000 -0.94851 元大新中國基金-人民幣 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168 元大新中國基金-美元 9.16900 9.27000 -0.10100 -1.08954 元大新中國基金-新台幣 9.14000 9.24000 -0.10000 -1.08225 元大新主流基金 22.60000 22.47000 0.13000 0.57855 元大新東協平衡基金-美元 9.36300 9.37200 -0.00900 -0.09603 元大新東協平衡基金-新台幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.07640 10.06340 0.01300 0.12918 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.49120 9.47900 0.01220 0.12871 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.24400 10.22520 0.01880 0.18386 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.65570 9.63800 0.01770 0.18365 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.70540 9.69320 0.01220 0.12586 元大新興亞洲基金 11.00000 11.12000 -0.12000 -1.07914 元大萬泰貨幣市場基金 15.14020 15.14000 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.81000 34.75000 0.06000 0.17266 元大實質多重資產基金-人民幣 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 元大實質多重資產基金-美元 8.27700 8.23700 0.04000 0.48561 元大實質多重資產基金-新台幣 8.74000 8.69000 0.05000 0.57537 元大滬深300單日反向1倍基金 14.09000 13.59000 0.50000 3.67918 元大滬深300單日正向2倍基金 14.62000 15.75000 -1.13000 -7.17460 元大摩臺基金 35.61000 35.99000 -0.38000 -1.05585 元大標普500基金 25.66000 25.85000 -0.19000 -0.73501 元大標普500單日反向1倍基金 13.20000 13.10000 0.10000 0.76336 元大標普500單日正向2倍基金 31.64000 32.13000 -0.49000 -1.52505 元大標智滬深300基金 17.51000 18.11000 -0.60000 -3.31309 元大歐洲50基金 23.78000 23.89000 -0.11000 -0.46044 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.27210 9.30490 -0.03280 -0.35250 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.25600 10.25570 0.00030 0.00293 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 日盛上選基金 31.70000 31.62000 0.08000 0.25300 日盛小而美基金 17.09000 17.04000 0.05000 0.29343 日盛中國內需動力基金 9.46000 9.62000 -0.16000 -1.66320 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.03230 12.02780 0.00450 0.03741 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.80760 9.80400 0.00360 0.03672 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.25830 12.25570 0.00260 0.02121 日盛中國高收益債券基金(美元B) 9.98550 9.98340 0.00210 0.02103 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.04370 11.03900 0.00470 0.04258 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 8.97930 8.97550 0.00380 0.04234 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.42000 10.56000 -0.14000 -1.32576 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.15000 10.29000 -0.14000 -1.36054 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.50000 10.64000 -0.14000 -1.31579 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.38000 10.50000 -0.12000 -1.14286 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.50000 10.61000 -0.11000 -1.03676 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.57000 10.68000 -0.11000 -1.02996 日盛日盛基金 12.58000 12.56000 0.02000 0.15924 日盛目標收益組合基金(美元) 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 日盛全球抗暖化基金 10.61000 10.69000 -0.08000 -0.74836 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.24590 10.25220 -0.00630 -0.06145 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.35060 9.35640 -0.00580 -0.06199 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.01270 10.01620 -0.00350 -0.03494 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.13860 9.14190 -0.00330 -0.03610 日盛全球智能車基金(美元) 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.46110 2.46010 0.00100 0.04065 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.65630 1.65570 0.00060 0.03624 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.37900 0.37890 0.00010 0.02639 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25570 0.25570 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.50520 12.50020 0.00500 0.04000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.30540 8.30200 0.00340 0.04095 日盛亞洲機會基金 6.76000 6.83000 -0.07000 -1.02489 日盛首選基金 16.55000 16.55000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 17.26000 17.33000 -0.07000 -0.40392 日盛貨幣市場基金 14.80870 14.80850 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.21000 37.17000 0.04000 0.10761 日盛精選五虎基金 34.66000 34.65000 0.01000 0.02886 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52200 13.52180 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.65000 29.56000 0.09000 0.30447 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 11.35000 11.82000 -0.47000 -3.97631 台新MSCI中國基金 20.81000 21.22000 -0.41000 -1.93214 台新大眾貨幣市場基金 14.19900 14.19880 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35240 10.34190 0.01050 0.10153 台新中美貨幣市場基金-美元 10.67240 10.68770 -0.01530 -0.14316 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.26070 10.26910 -0.00840 -0.08180 台新中國通基金 41.71000 41.89000 -0.18000 -0.42970 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.51550 0.52310 -0.00760 -1.45288 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 15.88900 16.11500 -0.22600 -1.40242 台新中國精選中小基金-美元 0.31530 0.31760 -0.00230 -0.72418 台新中國精選中小基金-新台幣 9.74000 9.81000 -0.07000 -0.71356 台新主流基金 22.92000 22.93000 -0.01000 -0.04361 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.26000 21.27000 -0.01000 -0.04701 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.69250 0.69330 -0.00080 -0.11539 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.40000 15.41000 -0.01000 -0.06489 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.50100 0.50150 -0.00050 -0.09970 台新台灣中小基金 32.51000 32.67000 -0.16000 -0.48975 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.76030 9.77230 -0.01200 -0.12280 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.26940 9.28570 -0.01630 -0.17554 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.54440 10.56300 -0.01860 -0.17609 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.84120 9.87700 -0.03580 -0.36246 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.42000 9.45000 -0.03000 -0.31746 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.83680 10.87630 -0.03950 -0.36317 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 台新印度基金 14.10000 14.11000 -0.01000 -0.07087 台新亞美短期債券基金 11.38210 11.37150 0.01060 0.09322 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.59050 8.59010 0.00040 0.00466 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28380 0.28400 -0.00020 -0.07042 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.30280 12.30230 0.00050 0.00406 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40100 0.40120 -0.00020 -0.04985 台新真吉利貨幣市場基金 11.11540 11.11530 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 29.95500 29.90200 0.05300 0.17725 台新智慧生活基金-美元 10.05100 10.12620 -0.07520 -0.74263 台新智慧生活基金-新台幣 10.34000 10.42000 -0.08000 -0.76775 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.32460 8.35750 -0.03290 -0.39366 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.51770 8.54660 -0.02890 -0.33815 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.22100 9.25740 -0.03640 -0.39320 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.44470 9.47670 -0.03200 -0.33767 台新新興市場債券基金(A類型) 11.01290 11.06070 -0.04780 -0.43216 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35160 0.35340 -0.00180 -0.50934 台新新興市場債券基金(B類型) 7.99000 8.02460 -0.03460 -0.43117 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26880 0.27010 -0.00130 -0.48130 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.38000 5.47000 -0.09000 -1.64534 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.17000 21.15000 0.02000 0.09456 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 未來資產亞洲新富基金 19.83000 19.99000 -0.16000 -0.80040 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.59610 12.59590 0.00020 0.00159 未來資產阿波羅基金 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.27400 11.27320 0.00080 0.00710 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29350 10.28110 0.01240 0.12061 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.13650 9.13590 0.00060 0.00657 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.59820 10.59690 0.00130 0.01227 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90700 7.89730 0.00970 0.12283 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.23550 9.22430 0.01120 0.12142 永豐中小基金 50.44000 50.39000 0.05000 0.09923 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.73960 1.73910 0.00050 0.02875 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.37430 2.37370 0.00060 0.02528 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.11430 8.10290 0.01140 0.14069 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.74470 10.72950 0.01520 0.14167 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.62000 4.72000 -0.10000 -2.11864 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 21.27000 21.70000 -0.43000 -1.98157 永豐主流品牌基金 17.74000 17.77000 -0.03000 -0.16882 永豐永豐基金 32.63000 32.74000 -0.11000 -0.33598 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.24510 9.22750 0.01760 0.19073 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.55900 9.54080 0.01820 0.19076 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.11260 9.09270 0.01990 0.21886 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.42350 9.40280 0.02070 0.22015 永豐亞洲民生消費基金 11.97000 12.10000 -0.13000 -1.07438 永豐南非幣2021保本基金 13.66100 13.66380 -0.00280 -0.02049 永豐高科技基金 22.39000 22.50000 -0.11000 -0.48889 永豐貨幣市場基金 13.91680 13.91660 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.06750 2.07040 -0.00290 -0.14007 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.50600 2.50950 -0.00350 -0.13947 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.76100 7.76330 -0.00230 -0.02963 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.68200 10.68510 -0.00310 -0.02901 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.05440 7.05590 -0.00150 -0.02126 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.12780 11.13020 -0.00240 -0.02156 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.36000 10.52000 -0.16000 -1.52091 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.38000 8.51000 -0.13000 -1.52761 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 19.26000 19.55000 -0.29000 -1.48338 永豐臺灣加權ETF基金 50.63000 51.01000 -0.38000 -0.74495 永豐領航科技基金 36.79000 36.93000 -0.14000 -0.37910 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.60000 9.64000 -0.04000 -0.41494 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667 永豐趨勢平衡基金 40.43000 40.23000 0.20000 0.49714 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.77600 11.77510 0.00090 0.00764 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.67910 9.67870 0.00040 0.00413 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.13970 10.13930 0.00040 0.00395 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.70060 9.69790 0.00270 0.02784 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.01780 10.01510 0.00270 0.02696 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.73290 9.73280 0.00010 0.00103 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.32240 10.32230 0.00010 0.00097 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.70940 9.70760 0.00180 0.01854 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.10960 10.10760 0.00200 0.01979 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.78000 10.90000 -0.12000 -1.10092 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.64000 9.76000 -0.12000 -1.22951 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.35000 10.48000 -0.13000 -1.24046 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.05000 14.29000 -0.24000 -1.67950 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.89000 19.22000 -0.33000 -1.71696 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.82000 19.16000 -0.34000 -1.77453 兆豐國際生命科學基金 15.33000 15.44000 -0.11000 -0.71244 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.09690 10.12860 -0.03170 -0.31298 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.34830 10.38450 -0.03620 -0.34860 兆豐國際全球基金 30.29000 30.60000 -0.31000 -1.01307 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.40150 10.40070 0.00080 0.00769 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.08990 10.07870 0.01120 0.11113 兆豐國際國民基金 21.68000 21.73000 -0.05000 -0.23010 兆豐國際第一基金 12.70000 12.70000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.36820 10.36050 0.00770 0.07432 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.05190 8.04590 0.00600 0.07457 兆豐國際萬全基金 20.09000 20.09000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 24.80000 24.78000 0.02000 0.08071 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 20.67000 20.84000 -0.17000 -0.81574 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.78000 16.69000 0.09000 0.53925 兆豐國際豐台灣基金 33.00000 32.97000 0.03000 0.09099 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.53410 12.53390 0.00020 0.00160 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.33060 10.33820 -0.00760 -0.07351 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.18560 10.19470 -0.00910 -0.08926 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.31650 10.32330 -0.00680 -0.06587 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.23150 10.23900 -0.00750 -0.07325 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.27920 10.28840 -0.00920 -0.08942 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.25130 10.25810 -0.00680 -0.06629 合庫台灣基金 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 合庫全球高收益債券基金A類型 11.27990 11.28930 -0.00940 -0.08326 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.26100 12.27440 -0.01340 -0.10917 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.92040 10.93200 -0.01160 -0.10611 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.70990 11.72380 -0.01390 -0.11856 合庫全球高收益債券基金B類型 8.02540 8.03210 -0.00670 -0.08342 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.36720 9.37770 -0.01050 -0.11197 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 8.96850 8.97810 -0.00960 -0.10693 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79220 8.80230 -0.01010 -0.11474 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.17250 9.18220 -0.00970 -0.10564 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.44000 10.49000 -0.05000 -0.47664 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.19000 11.25000 -0.06000 -0.53333 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.49000 -0.05000 -0.52687 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.29000 10.34000 -0.05000 -0.48356 合庫全球新興市場基金 9.27000 9.37000 -0.10000 -1.06724 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 9.84000 9.91000 -0.07000 -0.70636 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.01000 9.08000 -0.07000 -0.77093 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.31000 9.38000 -0.07000 -0.74627 合庫貨幣市場基金 10.15550 10.15530 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.65920 9.66630 -0.00710 -0.07345 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 9.89470 9.90180 -0.00710 -0.07170 合庫新興多重收益基金A類型 10.16560 10.16970 -0.00410 -0.04032 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.68790 11.69570 -0.00780 -0.06669 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.45980 14.45350 0.00630 0.04359 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64360 8.64990 -0.00630 -0.07283 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.40150 9.40720 -0.00570 -0.06059 合庫新興多重收益基金B類型 7.79560 7.79880 -0.00320 -0.04103 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.65450 8.66040 -0.00590 -0.06813 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.31740 10.31490 0.00250 0.02424 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.13000 10.17000 -0.04000 -0.39331 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.07000 10.11000 -0.04000 -0.39565 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.82000 9.86000 -0.04000 -0.40568 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.68000 9.71000 -0.03000 -0.30896 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.10000 10.14000 -0.04000 -0.39448 安本標準兩岸價值基金 人民幣 10.99000 11.14000 -0.15000 -1.34650 安本標準兩岸價值基金 美元 11.04000 11.20000 -0.16000 -1.42857 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.15000 11.31000 -0.16000 -1.41468 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.71000 9.72000 -0.01000 -0.10288 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.14290 11.14230 0.00060 0.00538 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.28380 10.27980 0.00400 0.03891 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.14870 10.13920 0.00950 0.09370 安聯中國東協基金 15.66000 15.77000 -0.11000 -0.69753 安聯中國策略基金-美元 11.59000 11.82000 -0.23000 -1.94585 安聯中國策略基金-新臺幣 15.04000 15.33000 -0.29000 -1.89172 安聯中華新思路基金-人民幣 13.74000 13.98000 -0.24000 -1.71674 安聯中華新思路基金-美元 13.09000 13.32000 -0.23000 -1.72673 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.30000 12.51000 -0.21000 -1.67866 安聯台灣大壩基金 28.35000 28.48000 -0.13000 -0.45646 安聯台灣科技基金 46.13000 46.18000 -0.05000 -0.10827 安聯台灣貨幣市場基金 12.52470 12.52450 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 31.25000 31.41000 -0.16000 -0.50939 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.32950 10.32520 0.00430 0.04165 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.25000 15.24320 0.00680 0.04461 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59630 9.59210 0.00420 0.04379 安聯四季成長組合基金-美元 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.32000 11.40000 -0.08000 -0.70175 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.63940 12.63870 0.00070 0.00554 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.34650 10.34610 0.00040 0.00387 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.39200 12.39160 0.00040 0.00323 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.34570 9.34580 -0.00010 -0.00107 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.26130 9.26090 0.00040 0.00432 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.86890 8.86870 0.00020 0.00226 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.16000 11.21000 -0.05000 -0.44603 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.08000 11.13000 -0.05000 -0.44924 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.41000 10.46000 -0.05000 -0.47801 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.87000 9.92000 -0.05000 -0.50403 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.31000 9.35000 -0.04000 -0.42781 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.49000 10.55000 -0.06000 -0.56872 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.56000 9.61000 -0.05000 -0.52029 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.06290 12.07910 -0.01620 -0.13412 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.96260 10.97780 -0.01520 -0.13846 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.60120 10.61550 -0.01430 -0.13471 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.54680 8.55840 -0.01160 -0.13554 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.39240 8.40410 -0.01170 -0.13922 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.08940 8.10030 -0.01090 -0.13456 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.05800 10.07160 -0.01360 -0.13503 安聯全球人口趨勢基金 11.50000 11.61000 -0.11000 -0.94746 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.26000 9.33000 -0.07000 -0.75027 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.88000 35.12000 -0.24000 -0.68337 安聯全球油礦金趨勢基金 7.97000 8.03000 -0.06000 -0.74720 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.11940 12.10800 0.01140 0.09415 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.35870 10.34890 0.00980 0.09470 安聯全球新興市場基金 17.21000 17.39000 -0.18000 -1.03508 安聯全球農金趨勢基金 8.88000 9.01000 -0.13000 -1.44284 安聯全球綠能趨勢基金 8.59000 8.66000 -0.07000 -0.80831 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.62000 10.67000 -0.05000 -0.46860 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.84000 10.89000 -0.05000 -0.45914 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.04000 10.09000 -0.05000 -0.49554 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.52000 9.56000 -0.04000 -0.41841 安聯亞洲動態策略基金 21.95000 22.08000 -0.13000 -0.58877 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.34550 10.34070 0.00480 0.04642 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.98980 9.98530 0.00450 0.04507 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 87.05940 86.99870 0.06070 0.06977 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 12.97430 12.96330 0.01100 0.08485 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.62230 66.57810 0.04420 0.06639 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.83120 9.82280 0.00840 0.08552 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.66000 2.65960 0.00040 0.01504 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.84960 10.84270 0.00690 0.06364 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22010 2.22020 -0.00010 -0.00450 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.90700 8.90120 0.00580 0.06516 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 9.94780 9.95790 -0.01010 -0.10143 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 9.96150 9.97810 -0.01660 -0.16636 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.16230 10.17380 -0.01150 -0.11304 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 9.91670 9.93280 -0.01610 -0.16209 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 9.99600 10.01160 -0.01560 -0.15582 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 9.94780 9.95790 -0.01010 -0.10143 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 9.96120 9.97810 -0.01690 -0.16937 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.16230 10.17380 -0.01150 -0.11304 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 9.91670 9.93280 -0.01610 -0.16209 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 9.99540 10.01170 -0.01630 -0.16281 宏利台灣動力基金 28.23000 28.34000 -0.11000 -0.38814 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.88270 9.93130 -0.04860 -0.48936 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.70040 9.74210 -0.04170 -0.42804 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.57820 7.61550 -0.03730 -0.48979 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.54020 7.57440 -0.03420 -0.45152 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.83000 10.85000 -0.02000 -0.18433 宏利全球債券組合基金 13.22210 13.22120 0.00090 0.00681 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.87630 2.87400 0.00230 0.08003 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.01530 12.00370 0.01160 0.09664 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.75160 8.74360 0.00800 0.09150 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.41820 2.41720 0.00100 0.04137 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.12510 11.10810 0.01700 0.15304 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.34590 3.34990 -0.00400 -0.11941 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53500 0.53560 -0.00060 -0.11202 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.31000 15.33000 -0.02000 -0.13046 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.95190 11.97500 -0.02310 -0.19290 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.59220 10.61190 -0.01970 -0.18564 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18760 10.20520 -0.01760 -0.17246 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.70150 8.71840 -0.01690 -0.19384 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.33140 8.34690 -0.01550 -0.18570 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.19790 8.21220 -0.01430 -0.17413 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.16330 8.17940 -0.01610 -0.19684 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.43000 10.44000 -0.01000 -0.09579 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.22000 10.23000 -0.01000 -0.09775 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.86410 2.86990 -0.00580 -0.20210 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41550 0.41630 -0.00080 -0.19217 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.53460 12.55730 -0.02270 -0.18077 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94770 0.94960 -0.00190 -0.20008 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.34860 7.36200 -0.01340 -0.18202 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.04110 2.04520 -0.00410 -0.20047 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29440 0.29500 -0.00060 -0.20339 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 8.96700 8.98320 -0.01620 -0.18034 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32670 0.32740 -0.00070 -0.21381 宏利萬利貨幣市場基金 13.66870 13.66860 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.54000 2.57000 -0.03000 -1.16732 宏利精選中華基金(新臺幣) 11.47000 11.62000 -0.15000 -1.29088 宏利臺灣股息收益基金 23.93000 24.00000 -0.07000 -0.29167 宏利澳幣保本基金 12.42700 12.41570 0.01130 0.09101 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.59000 9.59000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.69000 9.71000 -0.02000 -0.20597 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.78000 9.80000 -0.02000 -0.20408 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.44000 10.46000 -0.02000 -0.19120 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.71000 10.72000 -0.01000 -0.09328 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.85000 11.86000 -0.01000 -0.08432 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.04280 10.01080 0.03200 0.31965 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.50230 9.49610 0.00620 0.06529 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 8.94840 8.93760 0.01080 0.12084 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.04700 11.03360 0.01340 0.12145 貝萊德亞美利加收益基金 9.13000 9.15000 -0.02000 -0.21858 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 9.88000 9.90000 -0.02000 -0.20202 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.68000 9.72000 -0.04000 -0.41152 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.44000 9.50000 -0.06000 -0.63158 貝萊德新台幣基金 12.95440 12.95420 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 25.29000 25.42000 -0.13000 -0.51141 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42440 11.42500 -0.00060 -0.00525 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.23090 10.23900 -0.00810 -0.07911 保德信大中華基金-人民幣 9.86000 9.96000 -0.10000 -1.00402 保德信大中華基金-美元 9.95000 10.07000 -0.12000 -1.19166 保德信大中華基金-新台幣 29.63000 29.96000 -0.33000 -1.10147 保德信中小型股基金 45.07000 44.94000 0.13000 0.28927 保德信中國中小基金-人民幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 保德信中國中小基金-美元 9.12000 9.14000 -0.02000 -0.21882 保德信中國中小基金-新臺幣 8.81000 8.83000 -0.02000 -0.22650 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.73010 9.78090 -0.05080 -0.51938 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.77760 9.82740 -0.04980 -0.50675 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.84000 9.89120 -0.05120 -0.51763 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.78360 10.83970 -0.05610 -0.51754 保德信中國品牌基金-人民幣 9.91000 10.04000 -0.13000 -1.29482 保德信中國品牌基金-美元 9.81000 9.94000 -0.13000 -1.30785 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.61000 10.76000 -0.15000 -1.39405 保德信台商全方位基金 33.81000 33.76000 0.05000 0.14810 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 27.12000 27.41000 -0.29000 -1.05801 保德信全球消費商機基金 17.89000 18.03000 -0.14000 -0.77648 保德信全球基礎建設基金 12.78000 12.75000 0.03000 0.23529 保德信全球資源基金 7.47000 7.52000 -0.05000 -0.66489 保德信全球醫療生化基金-美元 10.01000 10.05000 -0.04000 -0.39801 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.20000 33.33000 -0.13000 -0.39004 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.41210 10.42320 -0.01110 -0.10649 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.53750 10.54880 -0.01130 -0.10712 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.39480 10.40020 -0.00540 -0.05192 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.52000 10.52550 -0.00550 -0.05225 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.47750 9.50420 -0.02670 -0.28093 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.47390 10.50320 -0.02930 -0.27896 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.00620 9.02650 -0.02030 -0.22489 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.93810 9.96040 -0.02230 -0.22389 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 7.99960 8.00430 -0.00470 -0.05872 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.88420 10.89060 -0.00640 -0.05877 保德信亞太基金 20.63000 20.81000 -0.18000 -0.86497 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.54060 8.53250 0.00810 0.09493 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.60270 11.59160 0.01110 0.09576 保德信店頭市場基金 32.21000 32.12000 0.09000 0.28020 保德信拉丁美洲基金 7.19000 7.31000 -0.12000 -1.64159 保德信金平衡基金 28.96000 29.08000 -0.12000 -0.41265 保德信金滿意基金 41.14000 41.17000 -0.03000 -0.07287 保德信科技島基金 25.43000 25.44000 -0.01000 -0.03931 保德信高成長基金 89.76000 90.02000 -0.26000 -0.28882 保德信第一基金 24.35000 24.39000 -0.04000 -0.16400 保德信貨幣市場基金 15.81010 15.80990 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.36570 10.42230 -0.05660 -0.54307 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.54830 10.60010 -0.05180 -0.48867 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.63180 10.67960 -0.04780 -0.44758 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.13020 10.17020 -0.04000 -0.39331 保德信新世紀基金 9.84000 9.89000 -0.05000 -0.50556 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.00210 8.00320 -0.00110 -0.01374 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.15250 11.15390 -0.00140 -0.01255 保德信新興趨勢組合基金 10.83000 11.02000 -0.19000 -1.72414 保德信瑞騰基金 15.58670 15.58590 0.00080 0.00513 保德信歐洲組合基金 9.90000 10.03000 -0.13000 -1.29611 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84120 9.84680 -0.00560 -0.05687 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.24040 10.24630 -0.00590 -0.05758 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.75850 9.76220 -0.00370 -0.03790 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.97490 9.97860 -0.00370 -0.03708 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.87340 9.88020 -0.00680 -0.06882 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.14750 10.15460 -0.00710 -0.06992 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.78200 9.78750 -0.00550 -0.05619 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.99320 9.99880 -0.00560 -0.05601 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.24160 10.25140 -0.00980 -0.09560 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20460 10.21960 -0.01500 -0.14678 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.33510 10.35060 -0.01550 -0.14975 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.09980 10.11350 -0.01370 -0.13546 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.21600 10.22970 -0.01370 -0.13392 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.05960 10.07530 -0.01570 -0.15583 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.34350 10.36020 -0.01670 -0.16119 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95070 9.96510 -0.01440 -0.14450 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.14960 10.16430 -0.01470 -0.14462 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 9.91250 9.92770 -0.01520 -0.15311 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.74730 9.75990 -0.01260 -0.12910 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.20400 10.22050 -0.01650 -0.16144 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32900 10.34580 -0.01680 -0.16238 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.35220 10.35990 -0.00770 -0.07433 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.63060 10.63880 -0.00820 -0.07708 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.18340 10.19840 -0.01500 -0.14708 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.28760 10.30280 -0.01520 -0.14753 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.07860 10.09110 -0.01250 -0.12387 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.13910 10.15120 -0.01210 -0.11920 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.10770 10.11420 -0.00650 -0.06427 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 9.92940 9.94680 -0.01740 -0.17493 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 9.93200 9.94820 -0.01620 -0.16284 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.12360 10.12830 -0.00470 -0.04640 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.12240 10.12840 -0.00600 -0.05924 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 9.89660 9.91180 -0.01520 -0.15335 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 9.89610 9.91180 -0.01570 -0.15840 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95220 1.95100 0.00120 0.06151 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75140 2.74980 0.00160 0.05819 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29710 0.29680 0.00030 0.10108 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45340 0.45300 0.00040 0.08830 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.44820 8.43890 0.00930 0.11020 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.13080 12.11610 0.01470 0.12133 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.52050 9.51240 0.00810 0.08515 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.93550 11.92510 0.01040 0.08721 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.70140 8.69110 0.01030 0.11851 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.95930 10.94620 0.01310 0.11968 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.48230 10.49660 -0.01430 -0.13623 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33630 10.34830 -0.01200 -0.11596 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.27000 18.35000 -0.08000 -0.43597 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4203.08000 4222.56000 -19.48000 -0.46133 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.21880 10.21680 0.00200 0.01958 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.95050 10.94880 0.00170 0.01553 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09500 10.09170 0.00330 0.03270 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.83800 9.84950 -0.01150 -0.11676 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.30180 10.31390 -0.01210 -0.11732 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.80230 9.81180 -0.00950 -0.09682 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.08970 10.09960 -0.00990 -0.09802 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.06240 10.11700 -0.05460 -0.53969 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.03520 6.06150 -0.02630 -0.43389 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.79990 10.84700 -0.04710 -0.43422 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.84040 10.91130 -0.07090 -0.64979 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.91910 12.00300 -0.08390 -0.69899 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.10250 11.17970 -0.07720 -0.69054 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.44820 9.51000 -0.06180 -0.64984 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.84070 9.91000 -0.06930 -0.69929 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.68540 9.75270 -0.06730 -0.69007 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.84140 10.91230 -0.07090 -0.64973 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.38310 11.46330 -0.08020 -0.69962 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.34450 11.42340 -0.07890 -0.69069 柏瑞五國金勢力建設基金 6.92000 7.00000 -0.08000 -1.14286 柏瑞巨人基金 11.92000 11.99000 -0.07000 -0.58382 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68030 13.68010 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 15.79000 15.92000 -0.13000 -0.81658 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.74380 13.76700 -0.02320 -0.16852 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.15960 12.18430 -0.02470 -0.20272 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.74160 12.76690 -0.02530 -0.19817 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.55700 8.57140 -0.01440 -0.16800 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.66730 6.67850 -0.01120 -0.16770 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.59280 8.61020 -0.01740 -0.20209 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.37240 8.38160 -0.00920 -0.10976 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.60350 10.62450 -0.02100 -0.19766 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.27290 8.29090 -0.01800 -0.21711 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.34000 12.36510 -0.02510 -0.20299 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.90680 11.92690 -0.02010 -0.16853 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.46000 12.47380 -0.01380 -0.11063 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.59890 11.62190 -0.02300 -0.19790 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.83690 8.85190 -0.01500 -0.16946 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.60330 9.62280 -0.01950 -0.20264 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.56830 9.57880 -0.01050 -0.10962 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.42850 9.44720 -0.01870 -0.19794 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.30930 9.32950 -0.02020 -0.21652 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.32670 10.34460 -0.01790 -0.17304 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.24450 10.26560 -0.02110 -0.20554 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.10680 10.12670 -0.01990 -0.19651 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.17430 10.19610 -0.02180 -0.21381 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.72120 9.73800 -0.01680 -0.17252 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.47950 9.49900 -0.01950 -0.20528 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.41570 10.41650 -0.00080 -0.00768 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.50280 9.52150 -0.01870 -0.19640 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.57170 9.59220 -0.02050 -0.21372 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.30740 10.32520 -0.01780 -0.17239 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.24460 10.26570 -0.02110 -0.20554 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.10700 10.12690 -0.01990 -0.19651 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.17440 10.19620 -0.02180 -0.21381 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.72100 9.73780 -0.01680 -0.17252 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.47950 9.49910 -0.01960 -0.20634 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.58610 10.58690 -0.00080 -0.00756 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.50260 9.52130 -0.01870 -0.19640 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.57200 9.59250 -0.02050 -0.21371 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.10140 11.09370 0.00770 0.06941 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.40760 12.40250 0.00510 0.04112 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.77500 11.76920 0.00580 0.04928 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.04680 9.04050 0.00630 0.06969 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.72900 9.72500 0.00400 0.04113 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.65430 9.64950 0.00480 0.04974 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.80240 10.79500 0.00740 0.06855 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.55310 11.54840 0.00470 0.04070 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.37550 11.36980 0.00570 0.05013 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.04700 9.04070 0.00630 0.06968 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72940 9.72540 0.00400 0.04113 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.65480 9.64990 0.00490 0.05078 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.22000 13.29000 -0.07000 -0.52671 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.03000 14.12000 -0.09000 -0.63739 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.23000 9.28000 -0.05000 -0.53879 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.57000 8.62000 -0.05000 -0.58005 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.37000 9.43000 -0.06000 -0.63627 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.23000 11.30000 -0.07000 -0.61947 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.53000 11.60000 -0.07000 -0.60345 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.37000 13.46000 -0.09000 -0.66865 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.62000 13.71000 -0.09000 -0.65646 柏瑞拉丁美洲基金 10.02000 10.12000 -0.10000 -0.98814 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.57760 11.54900 0.02860 0.24764 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.43500 7.41670 0.01830 0.24674 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.06000 11.08000 -0.02000 -0.18051 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.73000 10.75000 -0.02000 -0.18605 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.28000 9.30000 -0.02000 -0.21505 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.60000 9.61000 -0.01000 -0.10406 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.79000 10.80000 -0.01000 -0.09259 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.52000 10.54000 -0.02000 -0.18975 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.38000 9.40000 -0.02000 -0.21277 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.48000 9.49000 -0.01000 -0.10537 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.69850 11.69460 0.00390 0.03335 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.41260 11.41280 -0.00020 -0.00175 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.48860 10.48800 0.00060 0.00572 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.30810 8.30540 0.00270 0.03251 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.34260 9.34280 -0.00020 -0.00214 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.40140 9.40090 0.00050 0.00532 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.97830 10.97850 -0.00020 -0.00182 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.27310 10.26970 0.00340 0.03311 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.47100 10.47040 0.00060 0.00573 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.67740 9.67760 -0.00020 -0.00207 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 8.97680 8.97390 0.00290 0.03232 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 8.91540 8.90790 0.00750 0.08419 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.42660 9.42610 0.00050 0.00530 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.19940 12.22430 -0.02490 -0.20369 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.69270 11.72040 -0.02770 -0.23634 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.08940 11.11500 -0.02560 -0.23032 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 6.99880 7.01300 -0.01420 -0.20248 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.73250 8.75320 -0.02070 -0.23648 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.38570 9.40730 -0.02160 -0.22961 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48690 10.50830 -0.02140 -0.20365 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.10690 11.13260 -0.02570 -0.23085 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.45520 9.47760 -0.02240 -0.23635 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.92830 8.94650 -0.01820 -0.20343 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.58610 9.60820 -0.02210 -0.23001 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.52990 11.51590 0.01400 0.12157 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.20480 12.19350 0.01130 0.09267 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.17050 11.15930 0.01120 0.10036 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.14030 9.12930 0.01100 0.12049 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.70900 9.70000 0.00900 0.09278 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.72840 9.71860 0.00980 0.10084 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.50370 11.49300 0.01070 0.09310 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.28710 10.27470 0.01240 0.12068 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.64410 10.63350 0.01060 0.09968 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.63510 9.62340 0.01170 0.12158 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.29870 9.28750 0.01120 0.12059 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 9.93760 9.92840 0.00920 0.09266 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.48130 9.47190 0.00940 0.09924 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.02000 18.12000 -0.10000 -0.55188 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.87000 17.01000 -0.14000 -0.82305 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 12.92870 12.92990 -0.00120 -0.00928 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.31090 10.38300 -0.07210 -0.69440 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.30390 11.38700 -0.08310 -0.72978 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.09530 12.16400 -0.06870 -0.56478 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.85050 10.92850 -0.07800 -0.71373 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.11210 9.17580 -0.06370 -0.69422 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.65860 9.72960 -0.07100 -0.72973 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.55210 9.60640 -0.05430 -0.56525 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.62520 9.69430 -0.06910 -0.71279 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.24600 9.31060 -0.06460 -0.69383 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.46140 9.53090 -0.06950 -0.72921 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.37490 11.43950 -0.06460 -0.56471 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.56820 9.63690 -0.06870 -0.71288 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.90000 12.45000 0.45000 3.61446 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 27.64000 29.79000 -2.15000 -7.21719 國泰大中華基金 18.22000 18.27000 -0.05000 -0.27367 國泰小龍基金-台幣級別 14.46000 14.50000 -0.04000 -0.27586 國泰中小成長基金-台幣級別 40.85000 40.90000 -0.05000 -0.12225 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.07330 4.13690 -0.06360 -1.53738 國泰中國內需增長基金台幣級別 18.67000 19.00000 -0.33000 -1.73684 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.70450 0.71720 -0.01270 -1.77078 國泰中國內需增長基金美元級別 0.66080 0.67280 -0.01200 -1.78359 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22500 2.21980 0.00520 0.23426 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 9.95700 9.95340 0.00360 0.03617 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.15910 8.15620 0.00290 0.03556 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32590 0.32590 0.00000 0.00000 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.69970 11.69880 0.00090 0.00769 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.73300 1.73700 -0.00400 -0.23028 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.43190 10.43100 0.00090 0.00863 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34360 0.34370 -0.00010 -0.02910 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.29620 4.37000 -0.07380 -1.68879 國泰中國新興戰略基金台幣級別 19.69000 20.06000 -0.37000 -1.84447 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.63250 0.64490 -0.01240 -1.92278 國泰中港台基金人民幣級別 3.20990 3.25610 -0.04620 -1.41888 國泰中港台基金台幣級別 14.72000 14.96000 -0.24000 -1.60428 國泰中港台基金美元級別 0.47840 0.48650 -0.00810 -1.66495 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.88000 26.42000 -0.54000 -2.04391 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.00000 12.71000 0.29000 2.28167 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.58000 32.01000 -1.43000 -4.46735 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.53240 10.52710 0.00530 0.05035 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.11570 10.11060 0.00510 0.05044 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.14220 10.13710 0.00510 0.05031 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34090 0.34090 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.32720 0.32720 0.00000 0.00000 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.32790 0.32790 0.00000 0.00000 國泰台灣貨幣市場基金 12.43920 12.43900 0.00020 0.00161 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.35860 2.37170 -0.01310 -0.55235 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.83000 10.91000 -0.08000 -0.73327 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35060 0.35340 -0.00280 -0.79230 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.50220 0.50500 -0.00280 -0.55446 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.28000 13.25000 0.03000 0.22642 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45720 0.45650 0.00070 0.15334 國泰全球資源基金台幣級別 5.23000 5.29000 -0.06000 -1.13422 國泰全球資源基金美元級別 0.16690 0.16870 -0.00180 -1.06698 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40160 0.40350 -0.00190 -0.47088 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.35850 0.36030 -0.00180 -0.49958 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42760 0.42970 -0.00210 -0.48871 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.68000 10.73000 -0.05000 -0.46598 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.44000 -0.05000 -0.52966 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.51750 0.51890 -0.00140 -0.26980 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.71000 20.84000 -0.13000 -0.62380 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.21000 21.31000 -0.10000 -0.46926 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.42490 2.43500 -0.01010 -0.41478 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.12940 11.19710 -0.06770 -0.60462 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.72120 9.78040 -0.05920 -0.60529 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36130 0.36370 -0.00240 -0.65988 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31560 0.31770 -0.00210 -0.66100 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51420 0.51640 -0.00220 -0.42603 國泰亞洲成長基金台幣級別 11.54000 11.62000 -0.08000 -0.68847 國泰亞洲成長基金美元級別 0.38630 0.38910 -0.00280 -0.71961 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 18.28000 18.45000 -0.17000 -0.92141 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.59200 0.59790 -0.00590 -0.98679 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.01000 18.18000 -0.17000 -0.93509 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.84380 0.85030 -0.00650 -0.76444 國泰科技生化基金 31.28000 31.38000 -0.10000 -0.31867 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 27.63000 27.83000 -0.20000 -0.71865 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.06000 12.95000 0.11000 0.84942 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.07230 39.71280 0.35950 0.90525 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.04190 19.20260 -0.16070 -0.83687 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.56240 19.23650 0.32590 1.69418 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 40.09550 39.98210 0.11340 0.28363 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 41.72140 41.64590 0.07550 0.18129 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.31910 43.33010 -0.01100 -0.02539 國泰紐幣2021保本基金 12.53570 12.53520 0.00050 0.00399 國泰紐幣八年期保本基金 12.86790 12.86750 0.00040 0.00311 國泰紐幣保本基金 12.63940 12.63980 -0.00040 -0.00316 國泰國泰基金台幣I級別 21.41000 21.46000 -0.05000 -0.23299 國泰國泰基金台幣級別 21.41000 21.46000 -0.05000 -0.23299 國泰富時中國A50基金 20.05000 20.79000 -0.74000 -3.55940 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 42.54700 42.30870 0.23830 0.56324 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33580 0.33600 -0.00020 -0.05952 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48810 0.48730 0.00080 0.16417 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.82820 10.85300 -0.02480 -0.22851 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.48920 7.50630 -0.01710 -0.22781 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36710 0.36810 -0.00100 -0.27167 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24260 0.24330 -0.00070 -0.28771 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別C 2.33250 2.36090 -0.02840 -1.20293 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-台幣級別A 10.65130 10.80070 -0.14940 -1.38324 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別B 0.34400 0.34900 -0.00500 -1.43266 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.75020 42.56940 0.18080 0.42472 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 21.23000 22.17000 -0.94000 -4.23996 國泰新興市場基金台幣級別 12.05000 12.16000 -0.11000 -0.90461 國泰新興市場基金美元級別 0.39050 0.39430 -0.00380 -0.96373 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28770 2.28820 -0.00050 -0.02185 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.44630 1.44670 -0.00040 -0.02765 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35050 0.35140 -0.00090 -0.25612 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34510 0.34620 -0.00110 -0.31774 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22380 0.22440 -0.00060 -0.26738 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.65320 10.68000 -0.02680 -0.25094 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.60850 6.62510 -0.01660 -0.25056 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.24860 39.96440 0.28420 0.71113 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 40.26800 40.02310 0.24490 0.61190 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.17750 40.03630 0.14120 0.35268 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.21000 14.13000 0.08000 0.56617 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 32.19000 32.57000 -0.38000 -1.16672 國泰價值卓越基金 13.49000 13.51000 -0.02000 -0.14804 國泰標普北美科技ETF基金 21.26000 21.48000 -0.22000 -1.02421 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32260 0.32470 -0.00210 -0.64675 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.35570 40.31530 0.04040 0.10021 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 21.02000 21.28000 -0.26000 -1.22180 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.53000 19.74000 -0.21000 -1.06383 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.09000 17.37000 -0.28000 -1.61197 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.20530 12.20320 0.00210 0.01721 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40360 0.40360 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.37290 10.36650 0.00640 0.06174 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.25160 10.24410 0.00750 0.07321 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.23850 10.22510 0.01340 0.13105 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.35340 10.34700 0.00640 0.06185 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.25480 10.24740 0.00740 0.07221 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.22570 10.21270 0.01300 0.12729 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.35660 11.35590 0.00070 0.00616 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20570 10.19730 0.00840 0.08237 第一金大中華基金 24.21000 24.30000 -0.09000 -0.37037 第一金小型精選基金 30.47000 30.54000 -0.07000 -0.22921 第一金中國世紀基金-人民幣 12.73000 12.90000 -0.17000 -1.31783 第一金中國世紀基金-美元 8.11490 8.24420 -0.12930 -1.56838 第一金中國世紀基金-美元-N 8.11550 8.24480 -0.12930 -1.56826 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.55000 9.70000 -0.15000 -1.54639 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.55000 9.70000 -0.15000 -1.54639 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.64880 9.62930 0.01950 0.20251 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.37230 8.36650 0.00580 0.06932 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.00730 10.98470 0.02260 0.20574 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.69730 9.69060 0.00670 0.06914 第一金中概平衡基金 24.80000 24.75000 0.05000 0.20202 第一金台灣貨幣市場基金 15.29300 15.29280 0.00020 0.00131 第一金全家福貨幣市場基金 178.31700 178.31400 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 14.14120 14.29800 -0.15680 -1.09666 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 14.14140 14.29830 -0.15690 -1.09733 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 13.59000 13.74000 -0.15000 -1.09170 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 13.60000 13.74000 -0.14000 -1.01892 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.15400 10.17080 -0.01680 -0.16518 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.15400 10.17080 -0.01680 -0.16518 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.59670 9.64170 -0.04500 -0.46672 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.59680 9.64180 -0.04500 -0.46672 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 9.78000 9.82000 -0.04000 -0.40733 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.18140 13.39130 -0.20990 -1.56744 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.19850 13.40870 -0.21020 -1.56764 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.45000 12.64000 -0.19000 -1.50316 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.47000 12.67000 -0.20000 -1.57853 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.61260 9.63640 -0.02380 -0.24698 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.61220 9.63600 -0.02380 -0.24699 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.22660 9.24710 -0.02050 -0.22169 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.25010 9.27070 -0.02060 -0.22221 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.32690 10.35250 -0.02560 -0.24728 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 9.93650 9.95860 -0.02210 -0.22192 第一金全球大趨勢基金 22.98000 23.10000 -0.12000 -0.51948 第一金全球不動產證券化基金A 8.75190 8.72370 0.02820 0.32326 第一金全球不動產證券化基金B 6.13540 6.11560 0.01980 0.32376 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.85290 9.80240 0.05050 0.51518 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.85460 9.80400 0.05060 0.51612 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.45000 9.41000 0.04000 0.42508 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.46000 9.41000 0.05000 0.53135 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.53300 10.47910 0.05390 0.51436 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.53490 10.48080 0.05410 0.51618 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.11000 10.06000 0.05000 0.49702 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.36550 8.36610 -0.00060 -0.00717 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.12110 10.12180 -0.00070 -0.00692 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.20040 9.21120 -0.01080 -0.11725 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.19940 9.21020 -0.01080 -0.11726 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.65910 7.67030 -0.01120 -0.14602 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.65560 7.66680 -0.01120 -0.14608 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.44440 8.45590 -0.01150 -0.13600 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.44490 8.45650 -0.01160 -0.13717 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.16200 11.17510 -0.01310 -0.11722 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.16290 11.17600 -0.01310 -0.11722 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 9.95410 9.96870 -0.01460 -0.14646 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.63080 14.65090 -0.02010 -0.13719 第一金亞洲科技基金 17.54000 17.85000 -0.31000 -1.73669 第一金亞洲新興市場基金 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 第一金店頭市場基金 8.02000 8.01000 0.01000 0.12484 第一金創新趨勢基金 20.63000 20.69000 -0.06000 -0.29000 第一金電子基金 30.37000 30.37000 0.00000 0.00000 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 17.86000 18.01000 -0.15000 -0.83287 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 19.63000 19.52000 0.11000 0.56352 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.55000 19.94000 -0.39000 -1.95587 統一大中華中小基金(人民幣) 7.94000 8.02000 -0.08000 -0.99751 統一大中華中小基金(美元) 7.44000 7.51000 -0.07000 -0.93209 統一大中華中小基金(新台幣) 11.00000 11.10000 -0.10000 -0.90090 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.79000 9.82000 -0.03000 -0.30550 統一大東協高股息基金(美元) 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 統一大滿貫基金-A類型 31.81000 31.76000 0.05000 0.15743 統一大滿貫基金-I類型 31.81000 31.76000 0.05000 0.15743 統一大龍印基金 13.92000 14.07000 -0.15000 -1.06610 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.18000 9.35000 -0.17000 -1.81818 統一大龍騰中國基金(美元) 8.61000 8.77000 -0.16000 -1.82440 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.79000 9.96000 -0.17000 -1.70683 統一中小基金 23.49000 23.49000 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.71040 9.71010 0.00030 0.00309 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.26090 9.25520 0.00570 0.06159 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.95760 8.94880 0.00880 0.09834 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.87230 11.87190 0.00040 0.00337 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.26790 11.26090 0.00700 0.06216 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.87000 10.85930 0.01070 0.09853 統一台灣動力基金 16.75000 16.76000 -0.01000 -0.05967 統一全天候基金-A類型 106.61000 106.50000 0.11000 0.10329 統一全天候基金-I類型 106.97000 106.86000 0.11000 0.10294 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 7.82460 7.86850 -0.04390 -0.55792 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.73840 7.77730 -0.03890 -0.50017 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.72430 7.75880 -0.03450 -0.44466 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.27850 8.32500 -0.04650 -0.55856 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.19460 8.23580 -0.04120 -0.50025 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.17280 8.20930 -0.03650 -0.44462 統一全球債券組合基金 12.05420 12.06370 -0.00950 -0.07875 統一全球新科技基金(人民幣) 14.64000 14.83000 -0.19000 -1.28119 統一全球新科技基金(美元) 14.13000 14.30000 -0.17000 -1.18881 統一全球新科技基金(新台幣) 13.55000 13.71000 -0.16000 -1.16703 統一亞太基金 24.14000 24.35000 -0.21000 -0.86242 統一亞洲大金磚基金 11.94000 12.02000 -0.08000 -0.66556 統一奔騰基金 55.35000 55.40000 -0.05000 -0.09025 統一強棒貨幣市場基金 16.70200 16.70180 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 9.88000 10.05000 -0.17000 -1.69154 統一強漢基金(美元) 9.12000 9.28000 -0.16000 -1.72414 統一強漢基金(新台幣) 24.01000 24.40000 -0.39000 -1.59836 統一統信基金 28.34000 28.35000 -0.01000 -0.03527 統一黑馬基金 55.61000 55.67000 -0.06000 -0.10778 統一新亞洲科技能源基金 15.69000 15.85000 -0.16000 -1.00946 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.89430 7.89250 0.00180 0.02281 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.28530 10.28290 0.00240 0.02334 統一經建基金 44.91000 44.85000 0.06000 0.13378 統一龍馬基金 62.68000 62.57000 0.11000 0.17580 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.71000 17.65000 0.06000 0.33994 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 43.36000 43.54000 -0.18000 -0.41341 野村中國機會基金 13.52000 13.74000 -0.22000 -1.60116 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.00900 10.01030 -0.00130 -0.01299 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.01130 10.01040 0.00090 0.00899 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.01400 10.00800 0.00600 0.05995 野村巴西基金 6.40000 6.46000 -0.06000 -0.92879 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556 野村台灣高股息基金 23.72000 23.73000 -0.01000 -0.04214 野村台灣運籌基金 34.03000 34.29000 -0.26000 -0.75824 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.65210 9.64860 0.00350 0.03627 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.62390 9.61910 0.00480 0.04990 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.67040 9.66590 0.00450 0.04656 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.08260 10.07890 0.00370 0.03671 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 9.95880 9.95350 0.00530 0.05325 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.81370 9.80910 0.00460 0.04690 野村平衡基金 18.28000 18.34000 -0.06000 -0.32715 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.75000 13.72000 0.03000 0.21866 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.10000 11.09000 0.01000 0.09017 野村全球生技醫療基金 16.67000 16.77000 -0.10000 -0.59630 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.10870 10.09990 0.00880 0.08713 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.07940 10.07000 0.00940 0.09335 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.00050 9.98880 0.01170 0.11713 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.24940 10.24050 0.00890 0.08691 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.19360 10.18410 0.00950 0.09328 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.11490 10.10300 0.01190 0.11779 野村全球品牌基金 26.84000 26.93000 -0.09000 -0.33420 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.26000 10.34000 -0.08000 -0.77369 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.55000 12.65000 -0.10000 -0.79051 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.53000 10.62000 -0.09000 -0.84746 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.99000 19.13000 -0.14000 -0.73183 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.80000 11.90000 -0.10000 -0.84034 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.57750 10.57580 0.00170 0.01607 野村全球短期收益基金-美元計價 10.64760 10.64390 0.00370 0.03476 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.46350 10.45880 0.00470 0.04494 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.91280 8.93850 -0.02570 -0.28752 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.69890 8.72330 -0.02440 -0.27971 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.27430 8.29560 -0.02130 -0.25676 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.97080 11.00240 -0.03160 -0.28721 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.44120 10.47050 -0.02930 -0.27983 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.00980 10.03560 -0.02580 -0.25708 野村成長基金 27.99000 28.09000 -0.10000 -0.35600 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.47180 8.48720 -0.01540 -0.18145 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.49140 8.50540 -0.01400 -0.16460 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.66050 8.67100 -0.01050 -0.12109 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.38070 9.39770 -0.01700 -0.18090 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.27190 9.28720 -0.01530 -0.16474 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.45010 9.46150 -0.01140 -0.12049 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.63000 8.71000 -0.08000 -0.91848 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.48000 12.60000 -0.12000 -0.95238 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.44310 9.43210 0.01100 0.11662 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.50060 9.48920 0.01140 0.12014 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.59470 9.57970 0.01500 0.15658 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.34550 10.33290 0.01260 0.12194 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.24090 10.22860 0.01230 0.12025 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.34520 10.32910 0.01610 0.15587 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.54070 8.53270 0.00800 0.09376 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.13560 9.12930 0.00630 0.06901 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.02410 9.01740 0.00670 0.07430 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.45140 13.43890 0.01250 0.09301 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.55610 12.54740 0.00870 0.06934 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.20150 10.19390 0.00760 0.07455 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.29260 10.28690 0.00570 0.05541 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.29640 10.28980 0.00660 0.06414 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.27420 10.26800 0.00620 0.06038 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.37280 10.36700 0.00580 0.05595 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.36550 10.35880 0.00670 0.06468 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.32740 10.32120 0.00620 0.06007 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.19960 10.19220 0.00740 0.07260 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.17780 10.16880 0.00900 0.08851 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.20600 10.19300 0.01300 0.12754 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 9.96330 9.97960 -0.01630 -0.16333 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.90380 9.92230 -0.01850 -0.18645 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.55950 9.57640 -0.01690 -0.17648 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.05330 9.06820 -0.01490 -0.16431 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.18610 11.20450 -0.01840 -0.16422 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 9.98580 9.99250 -0.00670 -0.06705 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.09770 11.10890 -0.01120 -0.10082 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.55500 10.56460 -0.00960 -0.09087 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.31430 10.32130 -0.00700 -0.06782 野村泰國基金 40.94000 40.58000 0.36000 0.88714 野村高科技基金 9.27000 9.23000 0.04000 0.43337 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.12640 10.18350 -0.05710 -0.56071 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 9.97010 10.03320 -0.06310 -0.62891 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.47620 10.52930 -0.05310 -0.50431 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.39840 9.45570 -0.05730 -0.60598 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.33660 9.38950 -0.05290 -0.56340 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.51610 9.60190 -0.08580 -0.89357 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.71990 11.79430 -0.07440 -0.63081 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.45980 13.51720 -0.05740 -0.42464 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.69280 10.75790 -0.06510 -0.60514 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.63000 10.69010 -0.06010 -0.56220 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.00620 11.10540 -0.09920 -0.89326 野村貨幣市場基金 16.30920 16.30890 0.00030 0.00184 野村新馬基金 15.24000 15.22000 0.02000 0.13141 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.21600 10.20180 0.01420 0.13919 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.37810 10.35840 0.01970 0.19018 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.42780 10.40230 0.02550 0.24514 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.07280 10.06890 0.00390 0.03873 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.05380 10.04800 0.00580 0.05772 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.02180 10.01600 0.00580 0.05791 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.27510 10.27120 0.00390 0.03797 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.21820 10.21170 0.00650 0.06365 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.27160 10.26570 0.00590 0.05747 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.00370 10.02430 -0.02060 -0.20550 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.01920 10.03760 -0.01840 -0.18331 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.91860 9.93440 -0.01580 -0.15904 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.27510 10.29630 -0.02120 -0.20590 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.25360 10.27240 -0.01880 -0.18301 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.15200 10.16820 -0.01620 -0.15932 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.23290 10.23350 -0.00060 -0.00586 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.85670 7.85760 -0.00090 -0.01145 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.90970 11.91110 -0.00140 -0.01175 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.78000 7.88000 -0.10000 -1.26904 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.99460 10.00110 -0.00650 -0.06499 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.05130 10.03200 0.01930 0.19238 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.98370 9.98900 -0.00530 -0.05306 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.99090 9.99060 0.00030 0.00300 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.03320 10.06010 -0.02690 -0.26739 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.99460 10.00110 -0.00650 -0.06499 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.05130 10.03200 0.01930 0.19238 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.98380 9.98900 -0.00520 -0.05206 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.99090 9.99060 0.00030 0.00300 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.03330 10.06010 -0.02680 -0.26640 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 9.98930 9.99720 -0.00790 -0.07902 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.04640 10.02800 0.01840 0.18349 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 9.97850 9.98510 -0.00660 -0.06610 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 9.98560 9.98670 -0.00110 -0.01101 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.02800 10.05610 -0.02810 -0.27943 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 9.98930 9.99720 -0.00790 -0.07902 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.04640 10.02800 0.01840 0.18349 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 9.97850 9.98510 -0.00660 -0.06610 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 9.98560 9.98670 -0.00110 -0.01101 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.02800 10.05610 -0.02810 -0.27943 野村精選貨幣市場基金 12.09980 12.09970 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.35000 11.44000 -0.09000 -0.78671 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.59000 10.67000 -0.08000 -0.74977 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.11000 10.17000 -0.06000 -0.58997 野村歐洲高股息基金季配型 7.63000 7.69000 -0.06000 -0.78023 野村歐洲高股息基金累積型 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 野村積極成長基金 11.84000 11.88000 -0.04000 -0.33670 野村優質基金-S類型新臺幣計價 8.98000 9.05000 -0.07000 -0.77348 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 32.66000 32.89000 -0.23000 -0.69930 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.41450 10.42290 -0.00840 -0.08059 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.51790 8.52680 -0.00890 -0.10438 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.86350 7.87060 -0.00710 -0.09021 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.72250 7.72890 -0.00640 -0.08281 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.94120 11.95350 -0.01230 -0.10290 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.70990 10.71950 -0.00960 -0.08956 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.55350 10.56230 -0.00880 -0.08332 野村環球基金-S類型新臺幣計價 10.57000 10.64000 -0.07000 -0.65789 野村環球基金-人民幣計價 16.04000 16.16000 -0.12000 -0.74257 野村環球基金-美元計價 12.53000 12.62000 -0.09000 -0.71315 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 17.56000 17.67000 -0.11000 -0.62252 野村鴻利基金 21.71000 21.82000 -0.11000 -0.50412 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88470 16.88450 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 18.47000 18.60000 -0.13000 -0.69892 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.13000 13.09000 0.04000 0.30558 野村鑫平衡組合基金-S類型 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 野村鑫平衡組合基金-累積類型 14.72000 14.79000 -0.07000 -0.47329 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.29290 10.28880 0.00410 0.03985 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.49020 13.48490 0.00530 0.03930 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.26760 10.25970 0.00790 0.07700 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.42300 10.44000 -0.01700 -0.16284 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.04920 10.03440 0.01480 0.14749 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.17110 10.18040 -0.00930 -0.09135 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 9.91020 9.91590 -0.00570 -0.05748 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.00290 10.00770 -0.00480 -0.04796 凱基台商天下基金 12.94000 13.06000 -0.12000 -0.91884 凱基台灣精五門基金 19.79000 19.86000 -0.07000 -0.35247 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 40.63360 40.39250 0.24110 0.59689 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 41.27360 41.19700 0.07660 0.18594 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.92080 42.94710 -0.02630 -0.06124 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.26000 10.30000 -0.04000 -0.38835 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.53000 9.57000 -0.04000 -0.41797 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.51470 10.56050 -0.04580 -0.43369 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 40.19160 39.94960 0.24200 0.60576 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 40.50760 40.29850 0.20910 0.51888 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.26290 39.88650 0.37640 0.94368 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.42000 12.73000 -0.31000 -2.43519 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.45030 11.76580 -0.31550 -2.68150 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.30000 11.61000 -0.31000 -2.67011 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57380 11.57360 0.00020 0.00173 凱基開創基金 26.62000 26.68000 -0.06000 -0.22489 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 21.35000 21.52000 -0.17000 -0.78996 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.65370 20.82270 -0.16900 -0.81161 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.85000 17.02000 -0.17000 -0.99882 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.06380 16.24060 -0.17680 -1.08863 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.50000 7.58000 -0.08000 -1.05541 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.10000 11.17000 -0.07000 -0.62668 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.03940 11.12880 -0.08940 -0.80332 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.59000 10.66000 -0.07000 -0.65666 凱基醫院及長照產業基金(美元) 11.66900 11.75020 -0.08120 -0.69105 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 11.98000 12.06000 -0.08000 -0.66335 凱基護城河基金-台幣計價A 12.21000 12.29000 -0.08000 -0.65094 凱基護城河基金-美元計價B 11.94130 12.02130 -0.08000 -0.66549 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.97520 9.99870 -0.02350 -0.23503 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.94460 9.97430 -0.02970 -0.29777 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.95510 9.98170 -0.02660 -0.26649 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.97520 9.99870 -0.02350 -0.23503 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.94460 9.97430 -0.02970 -0.29777 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.95510 9.98170 -0.02660 -0.26649 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.89000 13.73000 0.16000 1.16533 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.49000 31.22000 -0.73000 -2.33824 富邦NASDAQ-100基金 29.71000 30.05000 -0.34000 -1.13145 富邦上証180基金 30.70000 32.04000 -1.34000 -4.18227 富邦大中華成長基金-(美元) 0.19650 0.19910 -0.00260 -1.30588 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.07000 6.15000 -0.08000 -1.30081 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.90000 6.65000 0.25000 3.75940 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 38.58000 41.53000 -2.95000 -7.10330 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.88410 11.98060 -0.09650 -0.80547 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.05970 11.16180 -0.10210 -0.91473 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.76850 10.87800 -0.10950 -1.00662 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.20030 10.28310 -0.08280 -0.80520 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.41310 9.50000 -0.08690 -0.91474 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.17400 9.26730 -0.09330 -1.00677 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.88790 20.89160 -0.00370 -0.01771 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.53570 11.53480 0.00090 0.00780 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.78130 10.80070 -0.01940 -0.17962 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.39240 13.39070 0.00170 0.01270 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96710 1.96660 0.00050 0.02542 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.42670 9.42550 0.00120 0.01273 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43390 1.43350 0.00040 0.02790 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.02270 12.01710 0.00560 0.04660 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.75990 1.75970 0.00020 0.01137 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20340 10.19870 0.00470 0.04608 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51330 1.51310 0.00020 0.01322 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.48320 10.47940 0.00380 0.03626 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.42080 10.41560 0.00520 0.04993 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.59000 15.28000 0.31000 2.02880 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.56000 19.29000 -0.73000 -3.78434 富邦日本東証基金 20.09000 20.44000 -0.35000 -1.71233 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 43.36000 43.60000 -0.24000 -0.55046 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 44.43000 44.74000 -0.31000 -0.69289 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 48.44000 48.95000 -0.51000 -1.04188 富邦台灣心基金 20.50000 20.49000 0.01000 0.04880 富邦台灣釆吉50基金 43.33000 43.80000 -0.47000 -1.07306 富邦台灣科技指數基金 50.57000 51.28000 -0.71000 -1.38456 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 42.20410 42.05520 0.14890 0.35406 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.21430 41.22360 -0.00930 -0.02256 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29820 0.29890 -0.00070 -0.23419 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.52790 2.52490 0.00300 0.11882 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34600 0.34580 0.00020 0.05784 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.70890 10.70540 0.00350 0.03269 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.17590 2.17340 0.00250 0.11503 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.32860 0.32840 0.00020 0.06090 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.15430 9.15140 0.00290 0.03169 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.18000 23.03000 0.15000 0.65132 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 14.44000 14.42000 0.02000 0.13870 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.81000 28.85000 -0.04000 -0.13865 富邦吉祥貨幣市場基金 15.67970 15.67950 0.00020 0.00128 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.55240 41.59930 -0.04690 -0.11274 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 41.19940 40.98020 0.21920 0.53489 富邦長紅基金 57.60000 57.57000 0.03000 0.05211 富邦科技基金 22.13000 22.12000 0.01000 0.04521 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.96130 40.89000 0.07130 0.17437 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.47340 40.09850 0.37490 0.93495 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 37.79720 37.59970 0.19750 0.52527 富邦恒生國企ETF基金 21.02000 21.55000 -0.53000 -2.45940 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.32000 13.02000 0.30000 2.30415 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 28.82000 30.14000 -1.32000 -4.37956 富邦高成長基金 22.10000 22.08000 0.02000 0.09058 富邦基金A類型 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 富邦基金I類型 12.42000 12.43000 -0.01000 -0.08045 富邦深証100基金 10.13000 10.46000 -0.33000 -3.15488 富邦富時歐洲ETF基金 19.92000 19.96000 -0.04000 -0.20040 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.41450 0.41490 -0.00040 -0.09641 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.27260 12.28870 -0.01610 -0.13101 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.29070 9.30290 -0.01220 -0.13114 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.29950 0.29970 -0.00020 -0.06673 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.56240 8.57370 -0.01130 -0.13180 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.31000 18.35000 -0.04000 -0.21798 富邦精準基金 42.41000 42.47000 -0.06000 -0.14128 富邦精銳中小基金 10.49000 10.48000 0.01000 0.09542 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.78000 16.72000 0.06000 0.35885 富邦臺灣公司治理100基金 20.07000 20.25000 -0.18000 -0.88889 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.71000 7.66000 0.05000 0.65274 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 13.94000 14.11000 -0.17000 -1.20482 富邦標普美國特別股ETF基金 19.56000 19.60000 -0.04000 -0.20408 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.20280 10.22260 -0.01980 -0.19369 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.33290 10.39110 -0.05820 -0.56009 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.46460 10.51650 -0.05190 -0.49351 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.79940 9.81840 -0.01900 -0.19351 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.87910 9.93470 -0.05560 -0.55965 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.98920 10.03870 -0.04950 -0.49309 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 29.39000 29.62000 -0.23000 -0.77650 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.84610 9.88040 -0.03430 -0.34715 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.85300 9.88750 -0.03450 -0.34893 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.76770 9.80280 -0.03510 -0.35806 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 9.99780 10.03280 -0.03500 -0.34886 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.01840 10.05350 -0.03510 -0.34913 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 9.93250 9.96810 -0.03560 -0.35714 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53840 8.53700 0.00140 0.01640 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.19840 9.19660 0.00180 0.01957 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.83540 8.83420 0.00120 0.01358 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.01450 10.01260 0.00190 0.01898 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.10510 10.10300 0.00210 0.02079 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.72380 9.72260 0.00120 0.01234 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 9.83510 9.83370 0.00140 0.01424 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.48240 8.47000 0.01240 0.14640 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.69710 9.68280 0.01430 0.14768 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.07150 9.05880 0.01270 0.14020 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.98910 10.97290 0.01620 0.14764 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.84110 10.82500 0.01610 0.14873 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.24140 10.22690 0.01450 0.14178 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.23810 9.22490 0.01320 0.14309 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.13720 10.12240 0.01480 0.14621 富達卓越領航全球組合基金 14.73000 14.89000 -0.16000 -1.07455 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.71480 8.70390 0.01090 0.12523 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.56630 9.55400 0.01230 0.12874 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.15490 9.14390 0.01100 0.12030 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.29800 10.28470 0.01330 0.12932 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.35470 10.34140 0.01330 0.12861 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.95850 9.94640 0.01210 0.12165 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.26920 9.25760 0.01160 0.12530 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.07640 10.06400 0.01240 0.12321 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.49000 9.67000 -0.18000 -1.86143 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.39000 10.62000 -0.23000 -2.16573 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.14000 9.33000 -0.19000 -2.03644 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.40000 7.50000 -0.10000 -1.33333 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.66000 8.80000 -0.14000 -1.59091 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.47000 8.60000 -0.13000 -1.51163 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 9.88740 9.87240 0.01500 0.15194 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.41720 9.41450 0.00270 0.02868 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 8.95270 8.94880 0.00390 0.04358 富蘭克林華美中華基金 11.49000 11.74000 -0.25000 -2.12947 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.46000 20.40000 0.06000 0.29412 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 20.16000 20.11000 0.05000 0.24863 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.23000 10.35000 -0.12000 -1.15942 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.94000 10.05000 -0.11000 -1.09453 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.76850 7.77360 -0.00510 -0.06561 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.87180 8.88070 -0.00890 -0.10022 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.74100 9.75070 -0.00970 -0.09948 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.24960 9.25570 -0.00610 -0.06591 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.26210 11.27290 -0.01080 -0.09580 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.60560 8.61380 -0.00820 -0.09520 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.84860 8.85700 -0.00840 -0.09484 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.71890 13.69880 0.02010 0.14673 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.06900 10.05430 0.01470 0.14621 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.29240 10.30530 -0.01290 -0.12518 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.54980 7.55920 -0.00940 -0.12435 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.92180 8.93290 -0.01110 -0.12426 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.84600 10.85630 -0.01030 -0.09488 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.42850 7.43560 -0.00710 -0.09549 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.79890 8.80720 -0.00830 -0.09424 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.57350 10.58530 -0.01180 -0.11148 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.58170 7.59020 -0.00850 -0.11199 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.02690 8.03210 -0.00520 -0.06474 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.08590 9.09380 -0.00790 -0.08687 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.03750 10.04630 -0.00880 -0.08759 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.62360 12.63170 -0.00810 -0.06412 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.89000 7.94000 -0.05000 -0.62972 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.11000 8.16000 -0.05000 -0.61275 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.64000 8.67000 -0.03000 -0.34602 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.41000 8.32000 0.09000 1.08173 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.77000 11.64000 0.13000 1.11684 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.81000 8.86000 -0.05000 -0.56433 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.30000 10.36000 -0.06000 -0.57915 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.29000 8.34000 -0.05000 -0.59952 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.70000 9.75000 -0.05000 -0.51282 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.29000 9.37000 -0.08000 -0.85379 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.26000 9.34000 -0.08000 -0.85653 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.21000 10.30000 -0.09000 -0.87379 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.98000 9.06000 -0.08000 -0.88300 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.88000 9.96000 -0.08000 -0.80321 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.71630 12.76970 -0.05340 -0.41818 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.70000 9.73000 -0.03000 -0.30832 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.10000 10.12000 -0.02000 -0.19763 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.55000 10.58000 -0.03000 -0.28355 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.16000 10.19000 -0.03000 -0.29441 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.67000 9.70000 -0.03000 -0.30928 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.56000 9.63000 -0.07000 -0.72690 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 9.79000 9.86000 -0.07000 -0.70994 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.32000 9.40000 -0.08000 -0.85106 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.54000 9.63000 -0.09000 -0.93458 富蘭克林華美第一富基金 36.51000 36.39000 0.12000 0.32976 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33170 10.33150 0.00020 0.00194 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.73000 8.78000 -0.05000 -0.56948 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.30000 9.36000 -0.06000 -0.64103 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 8.94000 8.99000 -0.05000 -0.55617 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.56000 13.62000 -0.06000 -0.44053 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.87000 12.97000 -0.10000 -0.77101 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.95000 15.05000 -0.10000 -0.66445 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.83840 6.91620 -0.07780 -1.12490 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.54280 10.61120 -0.06840 -0.64460 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.37180 9.38290 -0.01110 -0.11830 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.11940 11.13260 -0.01320 -0.11857 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.67630 6.68410 -0.00780 -0.11669 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.84210 8.85510 -0.01300 -0.14681 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.25050 10.26550 -0.01500 -0.14612 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.59420 10.60660 -0.01240 -0.11691 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 63.65000 63.52000 0.13000 0.20466 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 63.00000 62.76000 0.24000 0.38241 復華1至5年期高收益債券基金 20.51000 20.51000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.36000 10.37000 -0.01000 -0.09643 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 復華人民幣貨幣市場基金 11.79270 11.79210 0.00060 0.00509 復華人生目標基金 37.00450 36.93580 0.06870 0.18600 復華大中華中小策略基金 8.46000 8.57000 -0.11000 -1.28355 復華中小精選基金 63.52000 63.52000 0.00000 0.00000 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.77060 53.54850 0.22210 0.41476 復華中國特選信用債券ETF基金 61.02600 60.88260 0.14340 0.23554 復華中國新經濟A股基金-人民幣 8.96000 9.12000 -0.16000 -1.75439 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.16000 8.33000 -0.17000 -2.04082 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.41000 11.50000 -0.09000 -0.78261 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.32000 10.43000 -0.11000 -1.05465 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.13000 10.24000 -0.11000 -1.07422 復華六年到期新興市場債券基金 10.35000 10.36000 -0.01000 -0.09653 復華台灣智能基金 11.20000 11.20000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 27.67000 27.58000 0.09000 0.32632 復華全球大趨勢基金-美元 12.14000 12.32000 -0.18000 -1.46104 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.05000 19.33000 -0.28000 -1.44853 復華全球平衡基金-美元 9.02000 9.09000 -0.07000 -0.77008 復華全球平衡基金-新臺幣 19.22000 19.34000 -0.12000 -0.62048 復華全球物聯網科技基金-美元 14.31000 14.53000 -0.22000 -1.51411 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.76000 13.96000 -0.20000 -1.43266 復華全球原物料基金 8.44000 8.50000 -0.06000 -0.70588 復華全球消費基金-新臺幣 12.10000 12.23000 -0.13000 -1.06296 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.71030 11.69560 0.01470 0.12569 復華全球債券基金 13.81400 13.75530 0.05870 0.42674 復華全球債券組合基金 14.76000 14.76000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.26000 14.30000 -0.04000 -0.27972 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 復華全球戰略配置強基金-美元 9.45000 9.49000 -0.04000 -0.42150 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 復華有利貨幣市場基金 13.47000 13.46970 0.00030 0.00223 復華亞太平衡基金 11.54000 11.64000 -0.10000 -0.85911 復華亞太成長基金 12.51000 12.81000 -0.30000 -2.34192 復華亞太神龍科技基金-美元 8.43000 8.58000 -0.15000 -1.74825 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 8.93000 9.08000 -0.15000 -1.65198 復華東協世紀基金 12.24000 12.25000 -0.01000 -0.08163 復華南非幣長期收益基金A 13.68000 13.69000 -0.01000 -0.07305 復華南非幣長期收益基金B 8.04000 8.10000 -0.06000 -0.74074 復華南非幣短期收益基金A 14.15000 14.15000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 8.95000 9.02000 -0.07000 -0.77605 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.95510 60.39280 0.56230 0.93107 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.38000 20.58000 -0.20000 -0.97182 復華美國新星基金-美元 11.83000 11.98000 -0.15000 -1.25209 復華美國新星基金-新臺幣 11.98000 12.12000 -0.14000 -1.15512 復華恒生基金 21.28000 21.65000 -0.37000 -1.70901 復華恒生單日反向一倍基金 8.36000 8.22000 0.14000 1.70316 復華恒生單日正向二倍基金 31.32000 32.41000 -1.09000 -3.36316 復華神盾基金 24.14740 24.10510 0.04230 0.17548 復華高成長基金 64.07000 64.14000 -0.07000 -0.10914 復華高益策略組合基金 13.12000 13.13000 -0.01000 -0.07616 復華貨幣市場基金 14.43200 14.43180 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.20000 18.23000 -0.03000 -0.16456 復華富時台灣高股息低波動基金 48.08000 48.27000 -0.19000 -0.39362 復華復華基金 19.98000 20.00000 -0.02000 -0.10000 復華華人世紀基金 16.44000 16.78000 -0.34000 -2.02622 復華傳家二號基金 29.40480 29.41090 -0.00610 -0.02074 復華傳家基金 20.54790 20.48590 0.06200 0.30265 復華奧林匹克全球組合基金 15.16000 15.16000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.26000 11.30000 -0.04000 -0.35398 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 13.74000 13.79000 -0.05000 -0.36258 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.18000 9.26000 -0.08000 -0.86393 復華新興人民幣短期收益基金 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.04000 12.04000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 9.00000 -0.04000 -0.44444 復華新興市場10年期以上債券基金 19.84000 19.80000 0.04000 0.20202 復華新興市場企業債券ETF基金 63.66000 63.56000 0.10000 0.15733 復華新興市場高收益債券基金A 9.54000 9.58000 -0.04000 -0.41754 復華新興市場高收益債券基金B 5.36000 5.42000 -0.06000 -1.10701 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.06000 12.21000 -0.15000 -1.22850 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.90000 12.09000 -0.19000 -1.57155 復華新興市場短期收益基金 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 復華滬深300 A股基金 22.84000 23.79000 -0.95000 -3.99327 復華數位經濟基金 44.82000 44.93000 -0.11000 -0.24483 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.64780 9.65210 -0.00430 -0.04455 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.47890 9.48440 -0.00550 -0.05799 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.16820 10.17270 -0.00450 -0.04424 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.85890 9.86470 -0.00580 -0.05880 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.79270 9.80160 -0.00890 -0.09080 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.31760 10.32130 -0.00370 -0.03585 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.55600 9.56360 -0.00760 -0.07947 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.08970 10.09220 -0.00250 -0.02477 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 9.89740 9.90530 -0.00790 -0.07976 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.43380 10.43630 -0.00250 -0.02395 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.34440 10.33580 0.00860 0.08321 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.27850 10.28900 -0.01050 -0.10205 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.29980 10.30460 -0.00480 -0.04658 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.14980 10.14110 0.00870 0.08579 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.21740 11.13140 0.08600 0.77259 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.08910 10.09870 -0.00960 -0.09506 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.32280 10.31400 0.00880 0.08532 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.53030 11.44180 0.08850 0.77348 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.22420 10.23400 -0.00980 -0.09576 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.28110 10.28520 -0.00410 -0.03986 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.05410 10.04840 0.00570 0.05673 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.22740 10.14540 0.08200 0.80825 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.04930 10.06220 -0.01290 -0.12820 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.05230 10.04660 0.00570 0.05674 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.22630 10.14410 0.08220 0.81032 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.04570 10.05850 -0.01280 -0.12726 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.03050 10.01980 0.01070 0.10679 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 9.97540 9.98360 -0.00820 -0.08213 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.02890 10.01820 0.01070 0.10681 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 9.97570 9.98380 -0.00810 -0.08113 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.43550 10.42700 0.00850 0.08152 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.40810 10.41930 -0.01120 -0.10749 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.41750 10.42310 -0.00560 -0.05373 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.06730 9.06300 0.00430 0.04745 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.33350 8.34280 -0.00930 -0.11147 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.31290 8.31730 -0.00440 -0.05290 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.62520 11.61970 0.00550 0.04733 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.71980 10.73130 -0.01150 -0.10716 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.81730 10.82300 -0.00570 -0.05267 景順主流基金 16.37000 16.43000 -0.06000 -0.36519 景順台灣科技基金 28.47000 28.63000 -0.16000 -0.55885 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.83000 8.86000 -0.03000 -0.33860 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.04000 11.08000 -0.04000 -0.36101 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.44000 10.48000 -0.04000 -0.38168 景順全球科技基金 21.85000 22.10000 -0.25000 -1.13122 景順全球康健基金 19.03000 19.18000 -0.15000 -0.78206 景順貨幣市場基金 15.96960 15.96940 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.17000 30.34000 -0.17000 -0.56032 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.05000 14.24000 -0.19000 -1.33427 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.14000 13.31000 -0.17000 -1.27724 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.49000 10.56000 -0.07000 -0.66288 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.69000 10.75000 -0.06000 -0.55814 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.88000 10.95000 -0.07000 -0.63927 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.59000 -0.03000 -0.31283 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.12000 10.15000 -0.03000 -0.29557 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.61350 8.61330 0.00020 0.00232 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.10130 8.10050 0.00080 0.00988 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.25980 11.25950 0.00030 0.00266 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.56680 10.56580 0.00100 0.00946 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.23000 8.36000 -0.13000 -1.55502 華南永昌中國A股基金(美元) 8.10000 8.22000 -0.12000 -1.45985 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.90000 12.06000 -0.16000 -1.32670 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.48680 9.48470 0.00210 0.02214 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.68730 9.67980 0.00750 0.07748 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.92760 9.92540 0.00220 0.02217 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.14110 10.13330 0.00780 0.07697 華南永昌永昌基金 18.99000 18.87000 0.12000 0.63593 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.18000 10.18000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.49100 14.49860 -0.00760 -0.05242 華南永昌全球神農水資源基金 9.71000 9.79000 -0.08000 -0.81716 華南永昌全球新零售基金(美元) 9.40000 9.49000 -0.09000 -0.94837 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 9.70000 9.78000 -0.08000 -0.81800 華南永昌全球精品基金 15.65000 15.78000 -0.13000 -0.82383 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.30000 10.39000 -0.09000 -0.86622 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 12.71000 12.83000 -0.12000 -0.93531 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.62000 12.73000 -0.11000 -0.86410 華南永昌物聯網精選基金 11.61000 11.55000 0.06000 0.51948 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.24910 16.24880 0.00030 0.00185 華南永昌龍盈平衡基金 24.01000 23.97370 0.03630 0.15142 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.96780 11.96760 0.00020 0.00167 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.56740 10.55590 0.01150 0.10894 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.70140 10.70930 -0.00790 -0.07377 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.00030 9.98950 0.01080 0.10811 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.08580 10.09350 -0.00770 -0.07629 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.37920 10.37920 0.00000 0.00000 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.45690 10.47390 -0.01700 -0.16231 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92030 9.92020 0.00010 0.00101 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.97880 9.99720 -0.01840 -0.18405 華頓中小型基金 20.62000 20.57000 0.05000 0.24307 華頓中國多重機會平衡基金 11.56650 11.66800 -0.10150 -0.86990 華頓台灣基金 23.37000 23.35000 0.02000 0.08565 華頓平安貨幣市場基金 11.54850 11.54830 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 16.45000 16.56000 -0.11000 -0.66425 華頓全球高收益債券基金A 13.62740 13.63520 -0.00780 -0.05720 華頓全球高收益債券基金B 8.12430 8.12890 -0.00460 -0.05659 華頓全球黑鑽油源基金 4.94000 4.98000 -0.04000 -0.80321 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.78070 2.79410 -0.01340 -0.47958 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.75870 12.83290 -0.07420 -0.57820 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.41330 0.41600 -0.00270 -0.64904 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.87630 11.89370 -0.01740 -0.14630 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.57600 10.58900 -0.01300 -0.12277 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.83350 10.86010 -0.02660 -0.24493 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.61830 9.64190 -0.02360 -0.24477 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.04550 11.07880 -0.03330 -0.30057 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.83740 9.86820 -0.03080 -0.31211 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.35000 11.45000 -0.10000 -0.87336 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.03000 10.12000 -0.09000 -0.88933 匯豐中國科技精選基金(美元) 10.75000 10.86000 -0.11000 -1.01289 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.55030 2.54790 0.00240 0.09420 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.00840 2.00520 0.00320 0.15959 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.12940 12.13600 -0.00660 -0.05438 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.56320 9.56850 -0.00530 -0.05539 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.37840 0.37860 -0.00020 -0.05283 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30380 0.30410 -0.00030 -0.09865 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.40000 3.43000 -0.03000 -0.87464 匯豐中國動力基金(台幣) 15.57000 15.76000 -0.19000 -1.20558 匯豐中國動力基金(美元) 0.50000 0.51000 -0.01000 -1.96078 匯豐台灣精典基金 23.13000 23.29000 -0.16000 -0.68699 匯豐全球趨勢組合基金 12.10000 12.23000 -0.13000 -1.06296 匯豐全球關鍵資源基金 8.18000 8.22000 -0.04000 -0.48662 匯豐安富基金 24.88000 24.98000 -0.10000 -0.40032 匯豐成功基金 41.44000 41.70000 -0.26000 -0.62350 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.30000 11.31000 -0.01000 -0.08842 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.62000 10.62000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.58570 2.58180 0.00390 0.15106 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.29170 2.28790 0.00380 0.16609 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.74490 11.74280 0.00210 0.01788 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.92180 7.91950 0.00230 0.02904 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38510 0.38520 -0.00010 -0.02596 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33450 0.33450 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 14.52000 14.75000 -0.23000 -1.55932 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.99880 14.99870 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.15000 5.12000 0.03000 0.58594 匯豐新鑽動力基金 10.78000 10.89000 -0.11000 -1.01010 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.35730 5.38640 -0.02910 -0.54025 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.11870 9.14800 -0.02930 -0.32029 匯豐龍鳳基金-A類型 49.86000 50.22000 -0.36000 -0.71685 匯豐龍鳳基金-I類型 49.86000 50.22000 -0.36000 -0.71685 匯豐龍騰電子基金 34.74000 34.94000 -0.20000 -0.57241 匯豐雙高收益債券組合基金 12.32750 12.33180 -0.00430 -0.03487 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.22000 17.20000 0.02000 0.11628 新光中國成長基金(人民幣) 9.50000 9.71000 -0.21000 -2.16272 新光中國成長基金(美元) 9.77000 9.99000 -0.22000 -2.20220 新光中國成長基金(新臺幣) 9.74000 9.95000 -0.21000 -2.11055 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.69840 10.70360 -0.00520 -0.04858 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.03250 10.04070 -0.00820 -0.08167 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.35920 10.36230 -0.00310 -0.02992 新光台灣富貴基金 22.31000 22.34000 -0.03000 -0.13429 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 19.84000 20.00000 -0.16000 -0.80000 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.33200 40.16630 0.16570 0.41253 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 39.69830 39.60300 0.09530 0.24064 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 新光全球AI新創產業基金美元 10.24000 10.33000 -0.09000 -0.87125 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.55000 8.57000 -0.02000 -0.23337 新光全球生技醫療基金(美元) 11.13000 11.25000 -0.12000 -1.06667 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.86000 10.97000 -0.11000 -1.00273 新光全球債券基金(A累積)美元 10.25590 10.24600 0.00990 0.09662 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.03350 10.01860 0.01490 0.14872 新光全球債券基金(B配息)美元 9.74780 9.73810 0.00970 0.09961 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.52380 9.50960 0.01420 0.14932 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.42000 10.46000 -0.04000 -0.38241 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.57000 9.63000 -0.06000 -0.62305 新光吉星貨幣市場基金 15.48020 15.48000 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.22000 9.28000 -0.06000 -0.64655 新光多重資產基金(A累積)美元 8.62000 8.68000 -0.06000 -0.69124 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.00000 9.06000 -0.06000 -0.66225 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.77000 8.83000 -0.06000 -0.67950 新光亞洲精選基金-美金 21.77000 21.90000 -0.13000 -0.59361 新光亞洲精選基金-新台幣 22.08000 22.20000 -0.12000 -0.54054 新光兩岸優勢基金 11.28000 11.48000 -0.20000 -1.74216 新光店頭基金 22.38000 22.39000 -0.01000 -0.04466 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.71000 10.71000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.15000 10.14000 0.01000 0.09862 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 新光特選內需收益ETF基金 19.24000 19.30000 -0.06000 -0.31088 新光創新科技基金 13.09000 13.04000 0.05000 0.38344 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.12420 10.11090 0.01330 0.13154 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.32380 10.31330 0.01050 0.10181 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.88150 9.87360 0.00790 0.08001 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.34900 9.33650 0.01250 0.13388 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.53980 9.52990 0.00990 0.10388 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.12480 9.11740 0.00740 0.08116 新光澳幣八年期保本基金 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.55000 10.55000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.18000 12.16000 0.02000 0.16447 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.32490 10.32330 0.00160 0.01550 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.51700 9.51540 0.00160 0.01681 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.47320 9.47080 0.00240 0.02534 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.14810 10.14550 0.00260 0.02563 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.16440 10.16260 0.00180 0.01771 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.48380 9.48200 0.00180 0.01898 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.45790 9.45830 -0.00040 -0.00423 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.13650 10.13750 -0.00100 -0.00986 瑞銀全球創新趨勢基金 7.07000 7.16000 -0.09000 -1.25698 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.57000 9.53000 0.04000 0.41973 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.38720 10.37780 0.00940 0.09058 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.56650 9.55780 0.00870 0.09103 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.26790 10.25810 0.00980 0.09553 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.56450 9.55540 0.00910 0.09523 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65800 9.65300 0.00500 0.05180 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.41990 10.41420 0.00570 0.05473 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.51760 14.50040 0.01720 0.11862 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.64310 8.63290 0.01020 0.11815 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.85600 41.72520 0.13080 0.31348 群益10年期以上金融債ETF基金 38.54890 38.36030 0.18860 0.49165 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.74580 40.44980 0.29600 0.73177 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 39.10400 38.85730 0.24670 0.63489 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 42.08030 41.83260 0.24770 0.59212 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 42.72170 42.73580 -0.01410 -0.03299 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 41.05970 40.88060 0.17910 0.43811 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.22550 10.24180 -0.01630 -0.15915 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.93090 39.56690 0.36400 0.91996 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37670 11.37590 0.00080 0.00703 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.36710 10.35850 0.00860 0.08302 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.14850 12.41540 -0.26690 -2.14975 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.30030 9.50250 -0.20220 -2.12786 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.63000 9.84000 -0.21000 -2.13415 群益大印度基金-人民幣 12.58760 12.52580 0.06180 0.49338 群益大印度基金-美元 12.12510 12.06290 0.06220 0.51563 群益大印度基金-新臺幣 11.51000 11.44000 0.07000 0.61189 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.25540 11.33360 -0.07820 -0.68998 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.11750 11.19220 -0.07470 -0.66743 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.45000 10.51000 -0.06000 -0.57088 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.16670 10.23730 -0.07060 -0.68963 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.16160 9.22320 -0.06160 -0.66788 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.63000 8.69000 -0.06000 -0.69045 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.03360 9.09640 -0.06280 -0.69038 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.17390 8.22880 -0.05490 -0.66717 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.48900 8.54800 -0.05900 -0.69022 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 7.93930 7.99270 -0.05340 -0.66811 群益中小型股基金 43.18000 42.91000 0.27000 0.62922 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.07840 10.15920 -0.08080 -0.79534 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.58360 9.65830 -0.07470 -0.77343 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.99680 9.06190 -0.06510 -0.71839 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.67400 8.74350 -0.06950 -0.79488 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.24730 8.31160 -0.06430 -0.77362 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.74320 7.79920 -0.05600 -0.71802 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.28470 10.28000 0.00470 0.04572 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.31290 11.30780 0.00510 0.04510 群益中國高收益債券基金-美元 10.98090 10.97510 0.00580 0.05285 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.13520 10.12670 0.00850 0.08394 群益中國新機會基金N-人民幣 8.49210 8.68910 -0.19700 -2.26721 群益中國新機會基金N-美元 7.98710 8.17060 -0.18350 -2.24586 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.54000 8.73000 -0.19000 -2.17640 群益中國新機會基金-人民幣 7.53130 7.70600 -0.17470 -2.26706 群益中國新機會基金-美元 8.53990 8.73600 -0.19610 -2.24473 群益中國新機會基金-新臺幣 8.15000 8.34000 -0.19000 -2.27818 群益平衡王基金 19.24330 19.31020 -0.06690 -0.34645 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.11000 6.11000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.15400 11.13170 0.02230 0.20033 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.90480 10.88040 0.02440 0.22426 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.35000 10.32000 0.03000 0.29070 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.71470 9.69520 0.01950 0.20113 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.49680 9.47560 0.02120 0.22373 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.20570 10.25190 -0.04620 -0.45065 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.98000 10.02420 -0.04420 -0.44093 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.21580 9.25750 -0.04170 -0.45045 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.16680 9.20750 -0.04070 -0.44203 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.26490 10.31140 -0.04650 -0.45096 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.29310 10.33880 -0.04570 -0.44202 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.39000 10.43000 -0.04000 -0.38351 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.37840 9.42080 -0.04240 -0.45007 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.80820 9.85170 -0.04350 -0.44155 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.00000 10.04000 -0.04000 -0.39841 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.57250 10.57170 0.00080 0.00757 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.42420 7.42370 0.00050 0.00674 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.34730 10.35020 -0.00290 -0.02802 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.20480 10.20690 -0.00210 -0.02057 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.30660 10.30640 0.00020 0.00194 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.81660 9.81930 -0.00270 -0.02750 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.75490 9.75690 -0.00200 -0.02050 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.85240 9.85210 0.00030 0.00305 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.34740 10.35030 -0.00290 -0.02802 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.20480 10.20680 -0.00200 -0.01959 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.30680 10.30650 0.00030 0.00291 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.81660 9.81940 -0.00280 -0.02851 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.75480 9.75680 -0.00200 -0.02050 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.85240 9.85210 0.00030 0.00305 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.52200 9.60370 -0.08170 -0.85071 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.08000 11.17000 -0.09000 -0.80573 群益全球關鍵生技基金-美元 15.58060 15.71440 -0.13380 -0.85145 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.38000 15.50000 -0.12000 -0.77419 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.43000 11.51000 -0.08000 -0.69505 群益印度中小基金N-人民幣 10.34930 10.31290 0.03640 0.35296 群益印度中小基金N-美元 8.89850 8.86530 0.03320 0.37449 群益印度中小基金N-新臺幣 8.42000 8.38000 0.04000 0.47733 群益印度中小基金-人民幣 14.01040 13.96120 0.04920 0.35241 群益印度中小基金-美元 12.72720 12.67970 0.04750 0.37461 群益印度中小基金-新臺幣 14.73000 14.67000 0.06000 0.40900 群益多利策略組合基金 11.52000 11.53000 -0.01000 -0.08673 群益多重收益組合基金 13.66000 13.65000 0.01000 0.07326 群益多重資產組合基金 15.05000 15.12000 -0.07000 -0.46296 群益安家基金 23.95360 23.87020 0.08340 0.34939 群益安穩貨幣市場基金 16.12710 16.12680 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.33000 22.47000 -0.14000 -0.62305 群益亞太中小基金 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721 群益亞太新趨勢平衡基金 16.01000 16.11000 -0.10000 -0.62073 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.04210 10.02730 0.01480 0.14760 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.52880 7.51770 0.01110 0.14765 群益店頭市場基金 88.31000 87.65000 0.66000 0.75299 群益東方盛世基金 8.48000 8.55000 -0.07000 -0.81871 群益東協成長基金-人民幣 12.60450 12.58960 0.01490 0.11835 群益東協成長基金-美元 11.33190 11.31590 0.01600 0.14139 群益東協成長基金-新臺幣 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.08710 11.10950 -0.02240 -0.20163 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.49590 10.51630 -0.02040 -0.19398 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.92610 9.94230 -0.01620 -0.16294 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.31590 9.33480 -0.01890 -0.20247 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.82210 8.83920 -0.01710 -0.19346 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.34140 8.35500 -0.01360 -0.16278 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.26400 10.28070 -0.01670 -0.16244 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.11660 9.13510 -0.01850 -0.20252 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 8.97890 8.99630 -0.01740 -0.19341 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.31850 9.33370 -0.01520 -0.16285 群益長安基金 26.50000 26.55000 -0.05000 -0.18832 群益美國新創亮點基金N-美元 9.79910 9.88560 -0.08650 -0.87501 群益美國新創亮點基金-美元 14.82350 14.95430 -0.13080 -0.87466 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.32000 14.44000 -0.12000 -0.83102 群益真善美基金 15.87350 15.89640 -0.02290 -0.14406 群益馬拉松基金 110.95000 111.26000 -0.31000 -0.27863 群益深証中小板基金 12.75000 13.11000 -0.36000 -2.74600 群益創新科技基金 31.70000 31.80000 -0.10000 -0.31447 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.18710 9.33000 -0.14290 -1.53162 群益華夏盛世基金N-美元 8.66040 8.79320 -0.13280 -1.51026 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.03000 9.16000 -0.13000 -1.41921 群益華夏盛世基金-人民幣 10.00480 10.16040 -0.15560 -1.53144 群益華夏盛世基金-美元 9.54920 9.69560 -0.14640 -1.50996 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.76000 15.99000 -0.23000 -1.43840 群益奧斯卡基金 26.91000 27.06000 -0.15000 -0.55432 群益新興金鑽基金-美元 11.52890 11.68920 -0.16030 -1.37135 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.81000 8.93000 -0.12000 -1.34378 群益葛萊美基金 23.01000 23.05000 -0.04000 -0.17354 群益道瓊美國地產ETF基金 20.67000 20.69000 -0.02000 -0.09667 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.41000 8.36000 0.05000 0.59809 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.26000 12.41000 -0.15000 -1.20870 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.44340 10.47060 -0.02720 -0.25977 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.54550 10.57310 -0.02760 -0.26104 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.56680 10.58860 -0.02180 -0.20588 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.44330 10.47060 -0.02730 -0.26073 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.54560 10.57310 -0.02750 -0.26009 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.56680 10.58860 -0.02180 -0.20588 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.44340 10.47060 -0.02720 -0.25977 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.54560 10.57320 -0.02760 -0.26104 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.44340 10.47060 -0.02720 -0.25977 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.54550 10.57310 -0.02760 -0.26104 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.28720 12.34790 -0.06070 -0.49158 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.37260 11.43580 -0.06320 -0.55265 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.43000 10.49000 -0.06000 -0.57197 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.30460 11.36930 -0.06470 -0.56908 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.49840 8.54040 -0.04200 -0.49178 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86300 8.91230 -0.04930 -0.55317 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.13000 8.18000 -0.05000 -0.61125 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.43180 8.48010 -0.04830 -0.56957 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.80630 9.86080 -0.05450 -0.55269 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.79000 8.81000 -0.02000 -0.22701 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.78000 9.79000 -0.01000 -0.10215 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.81000 9.81000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.80000 9.81000 -0.01000 -0.10194 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.21000 10.22000 -0.01000 -0.09785 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.91000 9.94000 -0.03000 -0.30181 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.22000 10.26000 -0.04000 -0.38986 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.21000 10.24000 -0.03000 -0.29297 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 9.98000 10.02000 -0.04000 -0.39920 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.91000 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------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.42140 10.42120 0.00020 0.00192 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.35570 10.35680 -0.00110 -0.01062 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69200 11.69180 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.64000 14.73000 -0.09000 -0.61100 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.79000 17.93000 -0.14000 -0.78081 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.36370 10.33040 0.03330 0.32235 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.34640 15.29720 0.04920 0.32163 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.24550 8.23700 0.00850 0.10319 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.13810 11.12920 0.00890 0.07997 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.85160 11.84320 0.00840 0.07093 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.69180 13.67720 0.01460 0.10675 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 16.68000 16.86000 -0.18000 -1.06762 摩根中小基金 22.19000 22.38000 -0.19000 -0.84897 摩根中國A股基金 14.27000 14.55000 -0.28000 -1.92440 摩根中國A股基金(美元) 11.20000 11.43000 -0.23000 -2.01225 摩根中國亮點基金 13.13000 13.38000 -0.25000 -1.86846 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.44910 11.62320 -0.17410 -1.49787 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.52060 12.70480 -0.18420 -1.44985 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.73830 9.88970 -0.15140 -1.53089 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.15950 13.31480 -0.15530 -1.16637 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.97880 15.14730 -0.16850 -1.11241 摩根台灣金磚基金-累積型 18.93000 19.13000 -0.20000 -1.04548 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.93000 19.13000 -0.20000 -1.04548 摩根台灣增長基金 47.62000 47.99000 -0.37000 -0.77099 摩根平衡基金 27.10000 27.27000 -0.17000 -0.62340 摩根全球α基金 18.14000 18.25000 -0.11000 -0.60274 摩根全球平衡基金 15.34560 15.40680 -0.06120 -0.39723 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.38770 9.45000 -0.06230 -0.65926 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.39980 10.46570 -0.06590 -0.62968 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.87060 9.93550 -0.06490 -0.65321 摩根多元入息成長基金-累積型 11.34190 11.36900 -0.02710 -0.23837 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.07260 10.09600 -0.02340 -0.23177 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.72080 10.73690 -0.01610 -0.14995 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.99190 14.01300 -0.02110 -0.15057 摩根亞洲基金 56.93000 57.30000 -0.37000 -0.64572 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.43730 8.46490 -0.02760 -0.32605 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.88270 9.91440 -0.03170 -0.31974 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.77770 8.80590 -0.02820 -0.32024 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.61510 12.60260 0.01250 0.09919 摩根東方內需機會基金 18.04000 18.15000 -0.11000 -0.60606 摩根東方科技基金 31.60000 32.02000 -0.42000 -1.31168 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.92000 9.98000 -0.06000 -0.60120 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.16000 10.23000 -0.07000 -0.68426 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.65000 9.72000 -0.07000 -0.72016 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.91000 11.94000 -0.03000 -0.25126 摩根金龍收成基金 21.59000 21.96000 -0.37000 -1.68488 摩根第一貨幣市場基金 15.11050 15.11030 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.18000 13.26000 -0.08000 -0.60332 摩根新金磚五國基金 11.72000 11.89000 -0.17000 -1.42977 摩根新絲路基金 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439 摩根新興35基金 13.37000 13.56000 -0.19000 -1.40118 摩根新興日本基金 22.24000 22.43000 -0.19000 -0.84708 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.22980 7.27390 -0.04410 -0.60628 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.45560 9.51310 -0.05750 -0.60443 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.31980 9.37590 -0.05610 -0.59834 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 10.85670 10.85900 -0.00230 -0.02118 摩根新興科技基金 51.65000 52.26000 -0.61000 -1.16724 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.56480 8.65260 -0.08780 -1.01472 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.25200 9.35030 -0.09830 -1.05130 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.75540 8.84950 -0.09410 -1.06334 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.06030 10.12930 -0.06900 -0.68119 摩根龍揚基金 32.25000 32.80000 -0.55000 -1.67683 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.07000 10.15000 -0.08000 -0.78818 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.66000 10.75000 -0.09000 -0.83721 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.45000 10.55000 -0.10000 -0.94787 摩根環球股票收益基金-累積型 11.39000 11.44000 -0.05000 -0.43706 摩根總收益組合基金-月配息型 9.22010 9.24990 -0.02980 -0.32217 摩根總收益組合基金-累積型 11.29850 11.31050 -0.01200 -0.10610 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.11380 10.11170 0.00210 0.02077 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.38930 10.38090 0.00840 0.08092 聯邦中國龍基金 24.57000 24.54000 0.03000 0.12225 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.27850 12.27330 0.00520 0.04237 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.43990 11.43480 0.00510 0.04460 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.36430 10.35670 0.00760 0.07338 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.35180 10.34760 0.00420 0.04059 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.70170 9.69740 0.00430 0.04434 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.78340 8.77700 0.00640 0.07292 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.81730 9.89620 -0.07890 -0.79728 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.88490 9.95890 -0.07400 -0.74305 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.54080 9.56320 -0.02240 -0.23423 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 9.69710 9.71450 -0.01740 -0.17911 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.16860 9.19020 -0.02160 -0.23503 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.31670 9.33350 -0.01680 -0.18000 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.06600 11.10920 -0.04320 -0.38887 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.81050 10.85320 -0.04270 -0.39343 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.00960 10.04430 -0.03470 -0.34547 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.34180 10.38230 -0.04050 -0.39009 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.08580 10.12550 -0.03970 -0.39208 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.34120 9.37360 -0.03240 -0.34565 聯邦金鑽平衡基金 22.17580 22.17490 0.00090 0.00406 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.21710 9.30330 -0.08620 -0.92655 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.52720 9.61090 -0.08370 -0.87089 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.18780 9.27370 -0.08590 -0.92628 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.50390 9.58750 -0.08360 -0.87197 聯邦貨幣市場基金 13.19660 13.19640 0.00020 0.00152 聯邦精選科技基金 12.27000 12.26000 0.01000 0.08157 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.27470 16.29600 -0.02130 -0.13071 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.22130 12.29310 -0.07180 -0.58407 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.62980 11.69840 -0.06860 -0.58640 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.10500 11.17050 -0.06550 -0.58637 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.05660 12.04580 0.01080 0.08966 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.18770 11.17510 0.01260 0.11275 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.49570 10.48610 0.00960 0.09155 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.54850 8.53880 0.00970 0.11360 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.95000 34.13000 -0.18000 -0.52740 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.77000 17.92000 -0.15000 -0.83705 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 18.33000 18.47000 -0.14000 -0.75799 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 12.13000 12.22000 -0.09000 -0.73650 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.78000 15.80000 -0.02000 -0.12658 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.01000 12.03000 -0.02000 -0.16625 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.75000 12.77000 -0.02000 -0.15662 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.59000 7.60000 -0.01000 -0.13158 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.53000 11.55000 -0.02000 -0.17316 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 14.96000 15.01000 -0.05000 -0.33311 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.75000 10.78000 -0.03000 -0.27829 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.73000 8.76000 -0.03000 -0.34247 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.40000 11.47000 -0.07000 -0.61029 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.18000 14.28000 -0.10000 -0.70028 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.43000 14.53000 -0.10000 -0.68823 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.40000 14.50000 -0.10000 -0.68966 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.32000 9.37000 -0.05000 -0.53362 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.17000 15.27000 -0.10000 -0.65488 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.95000 10.01000 -0.06000 -0.59940 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.04000 20.14000 -0.10000 -0.49652 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.14000 18.24000 -0.10000 -0.54825 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.48000 12.54000 -0.06000 -0.47847 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.55000 14.63000 -0.08000 -0.54682 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.37000 15.45000 -0.08000 -0.51780 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.42000 14.49000 -0.07000 -0.48309 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.53000 9.58000 -0.05000 -0.52192 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.49000 14.57000 -0.08000 -0.54907 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.68000 12.75000 -0.07000 -0.54902 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.74000 12.80000 -0.06000 -0.46875 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.64000 8.69000 -0.05000 -0.57537 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.28000 13.35000 -0.07000 -0.52434 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.81000 18.80000 0.01000 0.05319 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.57000 17.57000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.88000 10.88000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 13.95000 13.94000 0.01000 0.07174 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 12.95000 12.95000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.87000 7.86000 0.01000 0.12723 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.08000 14.10000 -0.02000 -0.14184 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.36000 9.37000 -0.01000 -0.10672 聯博貨幣市場基金 15.02000 15.01990 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.62990 10.62870 0.00120 0.01129 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.59870 13.60020 -0.00150 -0.01103 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.38280 7.38200 0.00080 0.01084 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.09000 10.08000 0.01000 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瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.07000 9.09000 -0.02000 -0.22002 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.18000 9.21000 -0.03000 -0.32573 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.71300 10.73430 -0.02130 -0.19843 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.45500 10.47060 -0.01560 -0.14899 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.30160 12.31860 -0.01700 -0.13800 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.34430 10.37100 -0.02670 -0.25745 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.19090 7.20560 -0.01470 -0.20401 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.87160 7.88340 -0.01180 -0.14968 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 7.97440 7.98540 -0.01100 -0.13775 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.01540 7.03520 -0.01980 -0.28144 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.63220 8.64410 -0.01190 -0.13767 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.84630 8.86440 -0.01810 -0.20419 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.20370 9.21730 -0.01360 -0.14755 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 8.99770 9.01010 -0.01240 -0.13762 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.37000 11.41000 -0.04000 -0.35057 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.30000 11.34000 -0.04000 -0.35273 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.98000 11.01000 -0.03000 -0.27248 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