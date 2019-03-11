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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        108/03/08  108/03/07  漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                  6.90000    6.65000   0.25000    3.75940
元大滬深300單日反向1倍基金                                       14.09000   13.59000   0.50000    3.67918
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                      12.90000   12.45000   0.45000    3.61446
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金            13.32000   13.02000   0.30000    2.30415
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                     13.00000   12.71000   0.29000    2.28167
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                15.59000   15.28000   0.31000    2.02880
復華恒生單日反向一倍基金                                          8.36000    8.22000   0.14000    1.70316
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日  19.56240   19.23650   0.32590    1.69418
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                      19.21010   18.89030   0.31980    1.69293
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金       13.89000   13.73000   0.16000    1.16533
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                        11.77000   11.64000   0.13000    1.11684
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                         8.41000    8.32000   0.09000    1.08173
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金           40.26290   39.88650   0.37640    0.94368
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金      40.47340   40.09850   0.37490    0.93495
復華美國20年期以上公債ETF基金                                    60.95510   60.39280   0.56230    0.93107
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                39.93090   39.56690   0.36400    0.91996
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金  40.07230   39.71280   0.35950    0.90525
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                 38.45230   38.11120   0.34110    0.89501
野村泰國基金                                                     40.94000   40.58000   0.36000    0.88714
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金         13.06000   12.95000   0.11000    0.84942
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                         10.22630   10.14410   0.08220    0.81032
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                         10.22740   10.14540   0.08200    0.80825
元大實質多重資產基金-人民幣                                       8.81000    8.74000   0.07000    0.80092
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                         11.53030   11.44180   0.08850    0.77348
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                         11.21740   11.13140   0.08600    0.77259
元大標普500單日反向1倍基金                                       13.20000   13.10000   0.10000    0.76336
群益店頭市場基金                                                 88.31000   87.65000   0.66000    0.75299
瀚亞印度基金-新台幣                                              29.54000   29.32000   0.22000    0.75034
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                             40.74580   40.44980   0.29600    0.73177
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金     40.24860   39.96440   0.28420    0.71113
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