[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/03/08 108/03/07 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.90000 6.65000 0.25000 3.75940 元大滬深300單日反向1倍基金 14.09000 13.59000 0.50000 3.67918 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 12.90000 12.45000 0.45000 3.61446 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 13.32000 13.02000 0.30000 2.30415 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.00000 12.71000 0.29000 2.28167 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.59000 15.28000 0.31000 2.02880 復華恒生單日反向一倍基金 8.36000 8.22000 0.14000 1.70316 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.56240 19.23650 0.32590 1.69418 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.21010 18.89030 0.31980 1.69293 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 13.89000 13.73000 0.16000 1.16533 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.77000 11.64000 0.13000 1.11684 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.41000 8.32000 0.09000 1.08173 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 40.26290 39.88650 0.37640 0.94368 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 40.47340 40.09850 0.37490 0.93495 復華美國20年期以上公債ETF基金 60.95510 60.39280 0.56230 0.93107 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 39.93090 39.56690 0.36400 0.91996 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.07230 39.71280 0.35950 0.90525 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.45230 38.11120 0.34110 0.89501 野村泰國基金 40.94000 40.58000 0.36000 0.88714 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 13.06000 12.95000 0.11000 0.84942 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.22630 10.14410 0.08220 0.81032 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.22740 10.14540 0.08200 0.80825 元大實質多重資產基金-人民幣 8.81000 8.74000 0.07000 0.80092 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.53030 11.44180 0.08850 0.77348 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.21740 11.13140 0.08600 0.77259 元大標普500單日反向1倍基金 13.20000 13.10000 0.10000 0.76336 群益店頭市場基金 88.31000 87.65000 0.66000 0.75299 瀚亞印度基金-新台幣 29.54000 29.32000 0.22000 0.75034 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 40.74580 40.44980 0.29600 0.73177 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 40.24860 39.96440 0.28420 0.71113 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------