PCB廠泰鼎去年營收、獲利雙創高 EPS 5.45元

PCB 廠泰鼎 - KY (4927-TW) 今 (5) 日召開董事會，通過 2018 年財報，營收及獲利同創高，稅後純益 8.33 億元，年增 9.61 倍，每股純益 5.45 元，泰鼎擬對於去年盈餘配發 2.556 元現金股利，股東會訂 6 月 5 日召開。泰鼎今年股東會中，並將進行董監改選。

泰鼎 2018 年營收 111.75 億元，創新高，毛利率 16.29%，年增 5.86 個百分點，稅後純益 8.33 億元，年增 9.61 倍，每股純益 5.45 元，董事會決議去年盈餘配發率為 55.85%。

泰鼎主管指出，上一年並沒有配發股利，以往的盈餘配發率也在 40-50% 之間，今天董事會決議，每股配發 2.556 元現金，配發率 55.85%，相對歷年盈餘配發率而言，算是高配發率。

泰鼎看好未來汽車、3C 電子市場成長性，對趨勢不悲觀，預計明年起 5 年內總計將投入 40 億元資本支出擴充產能，明年將先投入 6 億元，擴充產能掌握未來商機。

目前的泰鼎全產能已擴充到每月 480 萬呎，泰鼎執行長周瑞祥指出，泰鼎 2019 年的資本支出將達 6 億元，主要擴充與更新內層、鑽孔機、光學檢測設備，未來將分年擴充 200 萬呎產能，擴充首期 70 萬呎新產能，將在 2021 年的第 1 季起分 3 年開出。