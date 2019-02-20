PCB廠統盟因志超收購 3/29撤銷櫃檯買賣

PCB 廠統盟電子 (5480-TW) 今 (20) 日接獲 OTC 同意終止櫃檯交易文件，統盟預計將在 3 月 29 日撤銷櫃檯買賣，也將撤銷公開發行，下櫃後將納為志超 (8213-TW) 100% 持股子公司。

NB 板及光電板廠志超，以每股 15.5 元價格，收購統盟流通在外的 49.79% 股權，完成後統盟將在 3 月 21 日起停止櫃檯買賣，並自 3 月 29 日起終止櫃檯買賣。

統盟成立於 1987 年，並在 2001 年上櫃掛牌買賣，志超 2008 年 6 月投資統盟，直接持有統盟 50.21% 的股權，目前統盟董事長也是由志超董事長徐正民出任，總經理為先前瀚宇博德 (5469-TW) 總經理林大明擔任。目前，志超手中除統盟外，仍握有另一家在 2010 年 9 月投資的上櫃 PCB 製程廠宇環 (3276-TW)。

志超目前兩岸 PCB 月產能約 900 萬平方呎，產能分布包括台灣桃園、高雄，大陸的中山、無錫、蘇州、江陰及四川遂寧，其中無錫廠月產能 200 萬呎最高，而志超目前產能，也是一路透過購併統盟電子、宇環科技、祥裕電子在廣東中山祥豐廠及台灣日立化成在高雄 PCB 廠而來。