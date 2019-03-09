國際中橡與Uber合作打造空中載具用鋰電池 今年底在美發表

國際中橡 (2104-TW) 旗下負責鋰電池事業的能元科技去年傳出與 Uber 合作，共同開發其專屬的鋰電池，雙方在加拿大溫哥華的研發中心進行研發，打造 Air Taxi 專屬鋰電池，預計今年底在美國正式發表。

能元科技為台灣唯一生產電動車鋰電池芯的業者，去年 8 月傳出與 Uber 合作，共同開發其專屬的鋰電池，當時，總經理薛人禎指出，雖然原型已出爐，但後續仍有許多規格等因素待考量，還有很長一段路要走，可望於 3 至 5 年內看到實體成果。

不過，據公司指出，與 Uber 合作打造的 Air Taxi 專屬鋰電池，今年底就可望在美國正式發表。而據 Uber 先前規劃的時程，將在 2020 年推出示範飛行，並於 2023 年商轉。

能元科技瞄準高功率、高容量電池，主要應用包括儲能等利基型市場，目前全球僅 SONY、村田、三星等 3 家企業做得到，未來能元科技的目標便是成為全球前三大供應商。據悉，能元科技目前著眼的市場包括德國、美國等，客戶涵蓋家電客戶、工具機等，目前為 Dyson 最大供應商。

在需求熱絡、訂單增溫下，能元科技已擺脫營運虧損，於 2017 年下半年轉盈，去年獲利則穩定成長，並透過去瓶頸將月產能由 400 萬顆增加至 450 萬顆，今年第 1 季月產能就可望翻倍、達到 900 萬顆，目標為 2020 年月產能增加至 1800 萬顆。

