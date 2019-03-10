新的里程碑 美國即將超越沙烏地成為最大原油出口國

老沙，請靠邊站，美國即將取代你的出口大國寶座。

能源研究公司 Rystad Energy 表示，今年稍晚美國的石油、液化天然氣 (LNG) 和如汽油等石油產品的出口將超過沙烏地阿拉伯。

在革命性頁岩熱潮的推動下，這項里程碑將使美國成為全球主要的油品出口國。Rystad 在報告中表示，自從沙烏地阿拉伯在 1950 年代開始向海外銷售石油以來，這種情況從未發生過。

Rabobank 能源策略師 Ryan Fitzmaurice 表示，「這件事十分了不起」。「10 年前，沒有人認為它會發生。」

這個預期的結果反映出技術如何重塑全球能源版圖。鑽探的創新開採出大量石油和天然氣資源，這些資源長期埋在德州、北達科他州和其他地方的頁岩油田裡。

在頁岩革命的帶領下，美國石油產量在過去 10 年中翻了一倍以上，達到歷史最高水平。美國現在生產的石油比其他任何國家都多，包括俄羅斯和沙烏地阿拉伯。

Fitzmaurice 說，「頁岩熱潮推動了產量的驚人增加，」「美國的產量一路破表。」

由於國內供應充足，美國國會在 2015 年取消了長達 40 年的石油出口禁令。自那時以來，海外石油銷售量激增。美國墨西哥灣沿岸正在競相建設能夠應對外國對美國原油需求激增的設施。

Rystad Energy 高級合夥人 Per Magnus Nysveen 在報告中寫道，「來自美國的過剩石化燃料將在快速成長的亞洲找到大量飢渴的買家。」

「原油主導地位」

根據 Rystad 的說法，沙烏地阿拉伯目前每天出口約 700 萬桶原油，以及 200 萬桶 LNG 和石油產品。相比之下，美國每天出口約 300 萬桶原油，另外每天出口 500 萬桶 LNG 和石油產品。

Rystad 預計今年的差距將會消失，儘管沙烏地阿拉伯仍安心地保持一段領先地位，成為全球最大的原油出口國。

西德州的二疊紀盆地已成為頁岩熱潮的中心。鑽探技術進步使油企能以越來越低的成本價格進行獲利豐厚的鑽探。

埃克森美孚 (XOM-US) 本週表示，二疊紀盆地的產量飆升可以帶來超過 10% 的平均回報，即使每桶成本只需 35 美元。埃克森美孚現在計劃到 2024 年每天從二疊紀開採 100 多萬桶原油，成長近 80%。

Nysveen 表示，「獲利率越來越高的頁岩油生產以及全球對輕質油和汽油的強勁需求，將使美國在未來幾年內處於原油主導地位。」

國家安全與環境影響

這種支配地位意味著美國可以越來越多地依賴在國內開採的石油。

今年稍早，能源部的統計部門預測，美國將在 2020 年出口更多的能源。這種情況是 1953 年來首見。

這具有重要的國家安全意義。雖然美國仍需要進口石油來為其經濟提供動力，但它不再像過去那樣對外國石油感興趣。與此同時，中國進口的石油比以往任何時候都多。

但美國的能源優勢帶來了環境風險。

Oil Change International 最近的報告警告，美國新的石油和天然氣開發可能會釋出與近 1000 座燃煤發電廠相同的碳污染量，該組織稱之為「氣候災難」，恰逢最近才發生原油污染事件。

就在本週，所羅門群島因一艘載有數百噸燃油的船隻出現原油外洩而遭受重創。漏油事件衝擊附近的一個聯合國教科文組織世界遺產。