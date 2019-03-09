能源盤後—美中數據悲觀 激起能源需求擔憂 但期油本週仍收升

週五 (8 日) 交易，石油期貨價格收低，係因美國悲觀的就業報告和中國的貿易數據加劇了市場對全球經濟常長和能源需求的擔憂。

然而，在美國石油鑽井平台活躍數量連續第三週下降的背景下，本週石油期貨價格仍收高，因該數量下降示意美國境內生產活動減少，但上週產量仍創每日 1210 萬桶的紀錄。

根據 Baker Hughes 週五的數據，本週美國石油鑽井平台減少 6 個至 834 個。

Schneider Electric 全球商品分析師 Robbie Fraser 表示，「整體而言，在目前的情勢下，原油與廣泛經濟情緒的關係仍相當緊密。」

4 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 59 美分或 1%，收每桶 56.07 美元，盤中低點一度達 54.52 美元，但本週仍有 0.5% 漲幅。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 56 美分或 0.8%，收每桶 65.74 美元，本週仍有 1% 漲幅。

股市與經濟數據

美股週五走跌，加劇了避險情緒。

美國 2 月份新增非農就業人口僅 2 萬人，為 2017 年 9 月以來增加人數最少的紀錄。

中國數據公布後，亞洲股市也大幅走低。

中國 2 月份出口較去年同期下滑 20.7%，遠大於預期。

疲弱的經濟數據引發市場擔心能源需求也將放緩。

Fraser 表示，「近日歐洲成長下修，且各國央行、共識預期對全球成長的估值也下修，持續測試當前多年美股牛市的可持續性。」歐洲央行週四下修今年 GDP 成長預期，自先前估計的 1.7% 調降至 1.1%。中國調降今年經濟成長目標至 6-6.5 % 的範圍。

挪威財政部週五表示，挪威 1 兆美元的主權財富基金將減持投資組合中參與石油與天然氣生產的能源公司股票。t Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示，這個消息恐怕對現在市場來說是悲觀的，但是削減投資事實上「是長期看漲，因為這樣反而降低未來的供應量。」

瑞穗證券能源部主管 Robert Yawger 表示，石油「市場供應充足，但需求搖擺不定。利比亞的生產甫返回線上，俄國不再趕著減產且市場份額流失。」利比亞本週重啟最大油田。

Jefferies 股票分析師 Jason Gammel 表示，「OPEC 加強減產、加拿大產量縮減，以及伊朗出口量因為制裁而下降，這些將足以推動 OECD 庫存返回 5 年均值以下。事實上，今年初市場可能相當緊繃，接著遠期曲線可能會轉回逆價差。」(即期貨價低於現貨價)

但他預期美國產量今年下半年成長加速，因為管線容量不斷增加，「這意味到 2020 年之前，市場可能又返回供過於求的狀況。」

其他能源交易