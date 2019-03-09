台達電徵才 年薪上看20個月破百萬元

台達電 (2308-TW) 拓大全球布局，今年國內預計將招募 1800 名員工外，全球更超過 5000 名人才需求，除了開出年薪上看 20 月的優渥待遇，也啟動校園徵才計畫，新鮮人月薪 5-6 萬起，年薪上看百萬，積極延攬人才。

台達電近年積極佈局電動車、工業自動化、樓宇自動化、資通訊基礎設施以及能源基礎設施，目前已規劃在台北、中壢、台中以及台南持續擴廠，對人才需求隨之大增。

據了解，台達電今年除了在台灣開出了 1800 個職缺外，全球更有超過 5000 名的人才需求，台達電也開出優渥薪資搶人，除了基本月薪外，還包括 2 個月的年終獎金、2 個月的績效獎金，以及年度 2 次的員工分紅，總年薪上看 20 個月，還有其餘補助福利。

台達電也同步啟動校園徵才，3 月起將陸續於台大、成大、交大、清大、台科大、北科大、中央等七校參與校園徵才活動，預計招募逾千位新人，其中研發類碩士新人起薪可達 5 萬，博士則為 6 萬，如具產業特長則另議，整體薪資含獎金分紅，年薪水準上看百萬。

而除了電子、機構、通訊等硬體的職缺外，台達電表示，今年度對於軟體及韌體的需求將更為強烈，其中 AI 領域人才更是特別鎖定的目標，從影像識別、資料分析到資訊安全都是今年的熱門職缺。