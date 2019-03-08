工作天數驟減+資本利得縮水 14家金控前2月獲利年減3成 國泰金暫居冠軍

金控獲利大致出爐，除富邦金還沒公布外，14 家金控已陸續公布 2 月獲利，由於今年 2 月適逢 9 天農曆長假，加上少了大量股債資本利得挹注，導致部分大型金控獲利縮水，合計 14 家金控前 2 月稅後純益共達 453.95 億元，較去年同期大減 3 成。

從目前已公布的金控獲利表現來看，國泰金單月稅後純益 36.9 億元、累計稅後純益 83.9 億元，每股稅後純益 0.65 元暫居金控冠軍，但和去年前 2 月稅後純益 190.6 億元相比，大幅衰退 55%。

國壽去年元月受惠於實現資本利得挹注，單月稅後大賺 111.2 億元，推升母公司前 2 月稅後純益飆升至 190.6 億元。對於今年前 2 月獲利表現，國壽發言人林昭廷說，2 月工作天數少，加上沒有特別實現資本利得，及增提 4 億元外匯準備金，導致國壽獲利較去年同期縮水。

中信金 2 月稅後純益 33.07 億元，累計前 2 月稅後純益 73.91 億元，較去年同期減少 14%，今年前 2 月累計每股稅後純益為 0.38 元。

中信金表示，2 月因工作天數減少，導致計息天數也較少，使得 2 月份收入較上月減少，但若單月獲利表現，仍維持穩健成長態勢，子公司中信銀在各項業務含存放款、淨利差及手續費動能皆穩健成長；台灣人壽的保險業務受惠投資市場行情回溫，獲利水準回穩，在銀行及保險二大核心業務持續成長帶動下，金控獲利呈穩定成長態勢。

新光金 2 月稅後純益 14.57 億元，累計前 2 月稅後純益共 36.08 億元，較去年同期驟減逾 7 成，今年以來累計每股稅後純益共 0.29 元。

新光金表示，今年前 2 月較去年同期大幅衰退，主因在子公司新壽去年受惠股債資本利得挹注墊高基期，今年少了大量的資本利得挹注，加上營業天數縮減，導致獲利較去年同期減少。

新光金表示，新壽外幣保單銷售量持續成長，使得避險成本下降，截至 2 月底止，避險成本約 22.8 億元，提存後整體外匯準備金餘額達近 73 億元，金控淨值前 2 月回升約 200 億。

台新金 2 月自結稅後純益 11.07 億元，月減 7.45 億元，累計今年前 2 月稅後純益共 29.6 億元，年增 27%，每股稅後純益為 0.25 元。

台新金表示，2 月適逢農曆春節長假，導致營業天數及計息天數較 1 月少，銀行 2 月稅後盈餘 9.43 億元，包括淨利收及淨手收雙雙下滑，累計前 2 月稅後盈餘為 25.06 億元，年成長 31 %；台新銀行資產品質維持穩健，截至 2 月底逾放比為 0.15%，備抵呆帳覆蓋率為 847.32%。

開發金 2 月份稅後純益 9.38 億元，累計前 2 月稅後純益 22.94 億元，每股稅後純益 0.16 元。開發金發言人張立人表示，今年二月適逢農曆春節假期，交易天數減少影響證券業務營收表現，但整體金融資產評價仍受惠於資本市場表現而穩健增長。