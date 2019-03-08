〈進出口統計〉貿易戰掀台商避難潮 我對中國出口比重跌破4成 近兩年來新低

美中貿易摩擦懸而未決，連帶影響我對各國出口比重消長變化，從財政部今 (8) 日公布的進出口統計來看，我國今年前 2 月對中國出口比重降至 37.3%，是 2017 年以來新低，反觀對美國出口比重則提高至 14.2%，是近 13 年新高，財政部官員分析，主要是企業為躲貿易戰衝擊，轉移生產陣地所致。

觀察過去我國對主要國家出口資料可發現，過去因台商前往中國設點生產，導致我對中國與香港出口比重遠高於日本、東協與歐洲等國，截至去年底，我對中國與香港出口比重平均約 4 成，但今年以來，我對中國香港比重已經低於 4 成。

反觀美國地區，過去我對美國出口比重約 10%~11%，但今年開始我對美國出口比重已較往年提升，元月對美出口占比高達 2 成以上，2 月比重降至 13.5%，今年前兩月我對美出口占比平均約 17.7%。

歸納我對主要市場的出口表現，今年前 2 月對中國與東協分別較去年同期減少 8.7%、13.9%；但對美國與日本出口規模仍繼續刷新歷史紀錄，年成長幅度分別為 17.7%、5.4%。

財政部統計處處長蔡美娜分析，我對中國出口衰退主因來自於美中貿易摩擦所致，廠商為避免遭貿易戰波及，去年開始紛紛轉移產能陣地，開始將生產基地移回台灣，才會出現中國與美國此消彼長的現象。