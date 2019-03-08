華為怒告美政府 美國駐北京大使：這不是聰明策略

根據《彭博社》報導，華為日前於美國德州聯邦地方法院，控告美國政府，指其藉由「國防授權法」，限制聯邦機構使用華為產品，違背美國憲法；對此，美國駐北京大使 Terry Branstad 直言，「我認為，這不是個非常聰明的策略。」

華為大動作反擊，並稱握有美國政府入侵華為伺服器的證據；另一方面，在加拿大司法部啟動引渡華為財務長孟晚舟至美國受審的程序後，孟晚舟律師團隨即提出民事訴訟，指控加國政府、邊境局和警方，於去年 12 月，在機場對孟晚舟執行非法拘禁，導致其痛苦、焦慮，且失去自由。

Branstad 表示，他對違憲一事，尚未掌握具體細節，「但這看起來有點奇怪，像是在報復。」

Branstad 強調，「這種事情，無論在加拿大或美國，永遠不會發生，在我看來，(華為控告美國政府違憲) 這不是個非常聰明的策略。」

另一方面，中國外交部長王毅今 (8) 日指出，只要秉持客觀公正立場就可看出，針對中國「特定企業和個人」的行為，根本不是單純的司法案件，而是蓄意的政治打壓。

王毅說，中國政府會繼續採取一切必要措施，維護中國企業和公民的正當合法權益，「我們也支持相關企業和個人，拿起法律武器來維護自身權益，不當沉默的羔羊。」