傳川普對談判代表施壓 盼達成貿易協議帶動美股反彈

根據《彭博社》報導，知情人士透露，美國總統川普正在對美方貿易談判代表施壓，盼盡快與中國達成協議，藉此帶動美股反彈。

消息來源說，川普週一和貿易談判團隊會面，並稱他有意於 3 月，與中國國家主席習近平簽署協議。

先前有報導指出，有鑑於美中雙方談判進展順利，川普和習近平可望於 3 月 27 日舉行峰會，正式達成貿易協議；不過，川普和北韓領導人金正恩的「川金二會」以破局告終，也讓外界擔憂，若川普對貿易協議不滿，亦可能讓「川習會」破局。

川普對經濟政策的評估，高度受制於美股表現，白宮官員與川普見面時，經常被問到，「股市表現如何？」知情人士說，傾向與中國達成協議者，會利用這種「模式」，讓自己的提議，獲得總統支持。

前白宮聯絡室主任 Anthony Scaramucci 曾言，川普唯一在乎的「民意調查」，是標普 500 指數，「他幾乎每天都盯著這個看，假設前景樂觀，他就覺得，他的連任機會相當大。」

期待與中國達成貿易協議者，不斷對川普進言，稱達成協議將帶動股市反彈；因此，在 2020 總統大選前達成協議，至關重要。

據悉，川普之所以願意延長貿易戰「休兵期」，正是因為美中可望達成協議的利多消息，有助激勵美股上漲。

美國貿易代表署 (USTR) 週二 (5 日) 於聯邦公報 (Federal Register) 刊登公告，正式暫緩調升中國輸美商品關稅，「直到進一步通知」。

美國國務卿 Mike Pompeo 日前表示，美中貿易協議「接近達成」，近期可望有重大宣布；然而，若協議「不夠完美」，川普將拒絕接受。