岱稜前2月營收年增4.4% Q1業績可望超越去年同期

真空蒸鍍薄膜廠岱稜 (3303-TW) 今 (8) 日公布 2 月營收 1.26 億元，月減 45.22%，年減 1.64%，岱稜主管指出，2 月工作天期短影響銷售，部分外銷客戶考量今年春節假期落於月初且期間較長，因此提前在 1 月備庫存，使得 2 月營收下滑，累計前 2 月營收為 3.57 億元年增 4.47%。

岱稜 3 月接單、出貨已恢復正常水準，法人研判，岱爽 2019 年第 1 季營收，可望小幅超越去年同期 5.57 億元水準。

就岱稜產銷週期循環來看，第 1 季是真空蒸鍍薄膜產業的傳統淡季，但近期對獲利影響最深的主要原物料如 PET 膜，報價已逐漸回落，估計將對首季成本降低有正向貢獻；且近期新台幣匯率走勢趨貶，對以外銷為大宗的岱稜而言也有利，有機會讓整體獲利淡季不淡。

為因應中長期發展需求，岱稜經董事會通過積極購地為將來建廠需求做準備，目前也正在台南麻豆廠執行擴線方案，部分設備已陸續完成安裝試機，已安裝好的設備已於 3 月開始陸續投產，新產能若全部開出，估計將可使整體產能提升 25-30%，足以因應下半年旺季成長需求。

岱稜去年營收近 25 億元，較前年同期成長 11%，每股純益 2.2 元，創下近 10 年新高。公司董事會決議，每股擬配發現金股利 1.6 元，殖利率約 7.1%，至於新擴建台南新產能，預計 3 月起陸續開出。

岱稜目前正在台南麻豆廠執行擴廠方案，考量購地成本逐年攀升, 也積極獵地為未來擴廠，董事會決議，擬配發每股現金股利 1.6 元，盈餘配發率約 72%，以近期平均股價來看，岱稜股利現金殖利率也達 6.5% 以上。

岱稜去年營收 24.88 億元，毛利率 23.81%，年增 1.05 個百分點，稅後純益為 2.09 億元，年增 11.88 倍，每股純益為 2.2 元。