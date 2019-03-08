零售淡季 靠APP推升 富邦媒2月營收衝同期新高

大型電商平台富邦媒 (8454-TW) 今 (2) 日公布 2 月合併營收，達 35.4 億元，月減 17.33%，年增 6.46%，創同期新高，累計前 2 月合併營收 78.21 億元，年增 12.65%，富邦媒說明，即便春節連假長達 9 天影響買氣，但 app 長期優化有成，2 月 momo 網路購物 app 銷售占比高達 64.6%，創單月新高，推升前 2 月營收成長超過 1 成。

富邦媒旗下有 momo 購物網、摩天商城、電視購物和型錄，其中， momo 網路購物 2 月營收年增 10.4%，占比達 85.6%，是最主要成長動能，尤其 momo app 營收占比已衝上近 65% 水準，更是最重要的業績來源。

展望後市，富邦媒表示，3 月強化跨界合作，繼與曼威影業合作推出「38 驚奇購物節」後，接續與迪士尼合作，打造「迪士尼人氣必敗」專區，希望強化與異業結盟，創造網購平台和產品的差異化。

另一方面，為迎合不同客群的需求，momo 摩天商城已開始布局兒童節商機，整合有玩具、繪本書籍、SWITCH 任天堂主機與遊戲片等送禮採購熱門選項，也鎖定孕婦和新手媽媽們，推出周邊用品和各式營養補充保健食品銷售專區，為淡季添新營運動能。