〈康舒法說〉售地挹注去年純益年增逾2倍 EPS 1.95元 擬配息1元

電源業者康舒 (6282-TW) 今 (8) 日召開法說並公布去年財報，去年第 4 季稅後純益 5300 萬元，季減 14.5%、年增 233%，每股純益 0.1 元，去年全年稅後純益 10.05 億元，年增 223%，每股純益 1.95 元，公司擬配發 1 元現金股利，以今日收盤價 22.6 元計算，殖利率約 4.4%。

康舒去年第 4 季營收 50.31 億元，季減 2.8%、年增 13.5%，毛利率 13.2%，季減 1 個百分點、年減 1.9 個百分點，營益率 0.9%，季減 1.6 個百分點、年減 0.2 個百分點，稅後純益 5300 萬元，季減 14.5%、年增 233%，每股純益 0.1 元。

康舒去年營收 187.33 億元，年增 5.2%，毛利率 13.1%，年減 3 個百分點，營益率 0.1%，年減 2.2 個百分點，稅後純益 10.05 億元，年增 223%，每股純益 1.95 元。

康舒去年面臨被動元件、MOSFET 等原物料漲價缺貨影響，導致出貨不順，影響本業獲利表現，但業外認列處分東莞廠的部分利益，整體獲利仍明顯優於去年。

雖然本業獲利衰退，但公司仍配發 1 元現金股利，配發率仍逾 5 成，若以今日收盤價 22.6 元計算，現金殖利率約 4.4%。