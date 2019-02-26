岱稜每股擬配1.6元現金股利 殖利率逾7%

全球前三大真空蒸鍍薄膜大廠岱稜 (3303-TW) 2018 年財報出爐，營收近 25 億元，較前年同期成長 11%，每股純益 2.2 元，創下近 10 年新高。今 (26) 日董事會決議，每股擬配發現金股利 1.6 元，用今日收盤價計算，殖利率約 7.1%，至於新擴建台南新產能，預計 3 月起陸續開出。

岱稜目前正在台南麻豆廠執行擴廠方案，考量購地成本逐年攀升, 也積極獵地為未來擴廠，今日董事會決議，擬配發每股現金股利 1.6 元，盈餘配發率約 72%，以近期平均股價來看，現金殖利率高達 7% 以上。

岱稜目前在台產能擴充進度，部分設備陸續完成安裝試機，已安裝好的設備預計 3 月開始投產，新產能估第 3 季全部開出，可提升整體產能約 25%~30%。

岱稜去年營收 24.88 億元，毛利率 23.81%，年增 1.05 個百分點，稅後純益為 2.09 億元，年增 11.88 倍，每股純益為 2.2 元。

岱稜 1 月營收金額 2.31 億元，較去年同月成長 8.15%，雖然第 1 季為真空蒸鍍薄膜產業傳統淡季，但公司仍有不俗之表現，加上主要原物料 PET 膜報價逐漸回落，估對第 1 季降低成本有正向貢獻，有機會發生整體獲利動能。

展望今年，岱稜將更聚焦在真空蒸鍍薄膜產業的發展，期望利基產品冷燙箔可成為今年營運領頭羊，再擴大全球市佔率，站穩全球第 2 大真空蒸鍍薄膜大廠地位。