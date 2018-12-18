認真!岱稜買回庫藏股執行率近百分百

真空蒸鍍燙金廠岱稜 (3303-TW) 執行買回 2000 張庫藏股，今 (18) 日屆滿兩個月期限，實際執行結果，買回數量達 1999 張，執行率達 99.95%，每股買回均價為 18.95 元。

岱稜本次買回庫藏股的用途，將用於轉讓給員工，今天岱稜股價收盤報 19.6 元，也高於買回庫藏股的每股均價。

由岱稜科技投入 2.5 億元，擴充在台產能，依目前最新進度來看，最快明年 5 月全面投產，可望趕上明年下半年的旺季需求，而目前上游燙金膜生產所需的 PET 膜報價持續走跌，最快明年首季起將反映在成本面，兩者均對明年營運有利。

岱稜正執行擴廠方案，主要設備陸續完成安裝，新產能投入，將可使整體產能增加至少 30%，岱稜主管指出，新擴充在台新產能，明年 5 月將全面量產。

岱稜投入新擴充產能投入資金達 2.5 億元，包括增設 3 條塗布線、及 1 部真空蒸鍍設備，隨著新產能加入營運，將有助擴大接單並挹注營收，對明年下半年的營運，將具實質助益。

由目前上游燙金膜生產所需的 PET 膜報價走跌態勢來看，岱稜主管指出，依庫存原物料來看，將在明年第 1 季起反映在生產成本上，對明年獲利面有實質的助益。

岱稜第 3 季稅後純益 4325 萬元；前 3 季稅後純益為 1.16 億元，較去年同期轉虧為盈，每股純益為 1.22 元。