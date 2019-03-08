〈AI大進擊〉AI可望成為不孕症救星！奧林巴斯、東京慈惠會醫科大學將共同進行研究

日本光學儀器大廠奧林巴斯 (7733-JP)，與東京慈惠會醫科大學共同進行顯微授精的共同研究。計畫藉由 AI 技術在生殖醫學上的運用，輔助胚胎培養師在精蟲挑選作業上更加準確也更有效率。這項 AI 技術預定在 2020 年 12 月前完成，計畫屆時與該公司的顯微鏡系統一同進行銷售。

奧林巴斯與東京慈惠會醫科大學所共同進行的研究，將由奧林巴斯及該公司所投資的醫療 AI 新創企業「LPixel Inc.」來進行 AI 程式的開發。研究對象是體外受精作業當中的一種，通常由胚胎培養師在顯微鏡前盯著目鏡來觀察男性精子，挑選出品質良好的精蟲後，再進行卵細胞質內精子注射，提高受孕的機率。

在生殖醫學領域上，一般是由所謂的胚胎培養師，利用顯微鏡來觀察男性精子的活動並進行分析，篩選出活動力較強的精蟲以提高體外受精的機率。

奧林巴斯所進行的 AI 技術研究，將參考 1000 件的醫療案例，最大約 1 萬件的胚胎培養師作業資料，讓 AI 系統進行學習。以精蟲頭部形狀及運動狀態為線索，即時顯示出品質良好的精蟲。不僅可以減輕胚胎培養師在作業上的負擔，也讓其他人可以輕鬆複製經驗老道胚胎培養師的作業手法。

根據奧林巴斯的說法，日本在 2016 年就有約 45 萬件的生殖補助醫療案例，在每 18 名的新生兒當中就有 1 名是透過體外受精而誕生，人數約有 5 萬 4000 名。而不孕症在日本社會上，也持續的增加當中。