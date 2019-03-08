歐股盤前─ECB砍經濟成長預測、中國2月出口減 指數期貨走跌

歐洲央行 (ECB) 下修經濟成長預測、中國 2 月出口大減逾 2 成，加劇了投資人對全球經濟成長趨緩的疑慮；今 (8) 日歐股盤前，指數期貨走跌。

台北時間週五下午 3 點 06 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.42%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.33%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.50%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.32%。

截至發稿，上證綜指下跌 4.40%，深證成指下跌 3.25 %；南韓 Kospi 指數下跌 1.31%，日經 225 指數下跌 2.01%；台股收跌 69.93 點，至 10241.75 點。

歐洲央行日前決議延遲升息、下修經濟成長預測，並推出第 3 輪定向長期再融資操作 (TLTRO-III)，使市場對全球經濟前景更加悲觀，週四美股收黑。

昨日道瓊工業指數收跌 200.23 點 (0.78%)，至 25473.23 點；標普 500 指數收跌 22.52 點 (0.81%)，至 2748.93 點；那斯達克指數收跌 84.46 點 (1.13%)，至 7421.46 點。

歐洲央行將今、明兩年的經濟成長預測值，由先前的 1.7%，砍至 1.1% 和 1.6%，主因在於美歐關稅爭議未除、中國經濟成長趨緩；歐洲央行總裁德拉吉表示，「我們身處一個經濟持續疲弱、充滿不確定性的時期。」

另一方面，中國海關總署週五公布 2 月進出口數據，出口年減 20.7%，創 2016 年 2 月以來最大跌幅；進口年減逾 5%，貿易順差降至 41.2 億美元，遠低於預期 (262 億美元)。