KDDI擴張FinTech版圖 投資群眾募資平台CAMPFIRE

日本排名第 2 的大型綜合電信業者 KDDI(9433-JP) 在週四 (7 日) 表示，因看好群眾募資 (Crowdfunding) 的成長性，還有為了擴大在 FinTech 業務上的成長，已透過該公司與創投公司「Global Brain」所成立的「KDDI Open Innovation Fund 3，KOIF3」企業創投基金，在 2019 年 2 月 22 日對群眾募資平台「CAMPFIRE」進行投資。而詳細投資金額及出資比例並未對外公布。

(圖：Investing.com)

這次投資行動，是「FinTech Fund Program」的第 1 筆投資案，而「FinTech Fund Program」則是 KOIF3 的一部分。KOIF3 是於 2018 年 6 月，由 KDDI 及創投公司「Global Brain」所共同成立的企業創投基金；計畫在 5 年期間進行 200 億日圓的投資活動。

藉由這次的投資，KDDI 考慮讓集團旗下的「au Point」點數服務，可以使用在「CAMPFIRE」的群眾募資平台。另外，KDDI 將於 2019 年 4 月 1 日成立金融控股公司「au Financial Holdings」，此回的投資也是該集團在強化金融服務上的一環。

「CAMPFIRE」是日本國內規模最大的群眾募資平台，過去在該平台上架的專案數量達 2 萬件，共有 108 萬人參與募資行動，總募資金額超過 105 億日圓。該公司還設有捐款型群眾募資平台「Good Morning」。另外，預定在 2019 年春天，將會推出新型態的融資型群眾募資平台「CAMPFIRE Owners」。