猛攻Fintech！日電信巨頭KDDI將公開收購網路券商Kabu.com

根據日本多家媒體報導，日本電信巨頭 KDDI (9433-JP) 將對東證 1 部上市的大型網路券商「Kabu.com 證券」(8703-JP) 出資，最高投資金額上看 1000 億日圓。預估 KDDI 的出資比例，將高於 5 成。而透過投資網路券商，KDDI 未來將加速在金融服務上的獲利。這項投資也凸顯出擁有大量用戶的通訊公司和 IT 企業們，將利用融合金融與科技的「FinTech」來主導市場的企圖心。

從 2018 年 3 月期日本各家網路券商的業績來看，「Kabu.com 證券」是日本國內最賺錢的前 5 大網路券商之一 (Kabu.com 證券排名第 5)，其母體是「三菱 UFJ 金融集團」(8306-JP)。而純收益前 4 名的網路券商分別為「SBI 證券」(SBI 控股、8473-JP)、「樂天證券」(樂天、4755-JP)、「Monex 集團」(8698-JP)，及「松井證券」(8628-JP)。

在 2007 年時，「Kabu.com 證券」成為「三菱 UFJ 金融集團」的子公司。目前該集團旗下的「三菱 UFJ 證券控股」持有 52% 的股權，「三菱 UFJ 銀行」也握有 6% 的股權。

日本 Kabu.com 證券 圖片來源：Kabu.com 證券官網

KDDI 將經由公開收購 (TOB) 方式，來取得 Kabu.com 證券的股票。而在三菱 UFJ 方面，則被認為將繼續持有手中持股。

在股票取得價格及比例方面，最快將於 2 月的時候確定詳細內容。KDDI 也將在今後數個月內取得 Kabu.com 的股票。如果這次收購成立的話，Kabu.com 廢止上市的可能性也大增。

KDDI 在主業通訊業務上的收益逐漸減少，打算將金融服務扶植為該公司的另一項主要獲利來源。2008 年時與三菱 UFJ 銀行各出資一半，共同成立了網銀「Jibun 銀行」。2015 年時投資了「Lifenet 生命保險」(7157-JP)，2018 年與「大和證券集團本社」(8601-JP) 在資產運用業務上合作。在金融業務上積極佈局。

KDDI 在行動電話業務方面擁有約 5300 萬用戶，而 Kabu.com 也有約 110 萬的客戶。在 KDDI 龐大的用戶基礎下，可望在金融服務上開拓出新市場。

而東京證券交易所為了確認報導的真實性，在日本時間 24 日上午 8:20 時暫停了「Kabu.com 證券」的股票交易。

KDDI 今 (24) 日在東京股市表現，日本時間 11:30 時下跌 0.72% 股價 2690 日圓。