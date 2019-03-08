投資大師Grantham：美股難再有高額回報 可轉向新興市場及中國

GMO 聯合創辦人，曾準確預測 2000 年和 2008 年崩跌的著名投資人 Jeremy Grantham 表示，在歷經了一個世紀的股市巨大收益之後，投資人應該謹慎看未來 20 年的股市，回報恐怕不會好看。

他說：「在過去的 100 年裡，我們習慣了取得 6% 的獲利」，但他認為，接下來 20 年，美股每年的回報恐降至平均只剩 2-3%，市場恐怕會變成進三步、退兩步，不像過去的走勢。

根據 FactSet 數據，過去 5 年標普 500 指數的年複合成長率為 8.1%，道瓊指數為 9.1%，那斯達克高達 11.4%。

S&P500 日線走勢圖 (近五年來表現)

美股已經太貴

這位著名的價值型投資人表示，即使美股在去年底歷經大跌，但股市已走得太高，變得太貴，是未來難有高額回報的主因。

以諾貝爾獎得主 Robert Shiller 所創造的周期調整本益比 (CAPE) 來看，目前美股的 CAPE 為 30.04，遠高於歷史平均水準 16.61，並非適合進場的時刻。

自去年開始就預測股市可能崩跌的 Grantham 表示，即使最近聯準會政策方向轉變，歐洲央行準備推出新一輪刺激政策，也難再大幅推動股市走勢。

主張轉向新興市場

在美股只能提供相對低迷的回報時，Grantham 主張，投資人可以考慮轉向包括中國在內的新興市場，如果採取價值投資，這裡有機會實現 6-8% 的獲利。

自今年 1 月以來，iShares MSCI 新興市場反彈超過 7%，收復了去年急殺後的部分失地。尤其上證指數更由谷底揚升，上漲超過 24.6%。

Grantham 說，新興市場是未來，他特別看好中國，當地擁有更多的人口、快速的成長，在工程學及科學發展上也很出色，有機會繳出佳績。