能源盤後—OPEC產量降至近4年來最低水準 激勵原油上漲

鉅亨網編譯許家華 2019年3月8號6點6分

週四交易，由於數據顯示 2 月份 OPEC 產出下降至近 4 年來最低水準，石油期貨價格上漲。

週三因上週美國國內原油庫存大增，美國 WTI 原油期貨價格下跌，但 Brent 原油期貨價格因 OPEC 持續減產而上漲。與此同時，汽油期貨價格持續大漲 1.2%，且登上多月高點，係因當日數據顯示美國汽油庫存下降程度較市場預期多了一倍。

今日 Brent 原油和 WTI 原油期貨價格走勢

4 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 44 美分或 0.8%，收每桶 56.66 美元。

5 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 31 美分或 0.5%，收每桶 66.30 美元。

4 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9% 至每加侖 1.805 美元，根據 FactSet，此為去年 10 月 30 日以來最高的最活躍契約收盤價。

4 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2% 至每加侖 2.013 美元。

OPEC 減產

根據 S&P Global Platts 對產業官員、分析和運輸數據的調查，2 月份 OPEC 每日產量較前月減少 6 萬桶，至 3080 萬桶 / 日，達 2015 年 3 月以來最低水準，當時加蓬、赤道幾內亞和剛果尚未加入 OPEC，而卡達仍是會員國。

根據今年起的減產協議，11 個會員國對配額協議的遵守度 79%，調查指出，沙國 2 月每日產量下降至 1015 萬桶，為 2018 年 5 月以來最低水準。該協議要求會員國今年上半年以去年 10 月為基準減產 120 萬桶 / 日。

美國增產

雖然 OPEC 減產，但美國原油供應量卻持續增加，在過去 7 週內有 6 週呈現增加，且產量持續創造紀錄。

EIA 週三公布，3 月 1 日止的一週，美國原油庫存增加 710 萬桶，國內原油總產量仍維持在記錄高點 1210 萬桶 / 日。

該 EIA 報告也指出，該週汽油庫存下降 420 萬桶 / 日、蒸餾油庫存減少 240 萬桶 / 日，均大於預期。根據 S&P Global Platts 調查，分析師原預期汽油庫存和蒸餾油庫存分別減少 200 萬桶 / 日和 140 萬桶 / 日。

天然氣

4 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.9%，至每百萬 Btu 2.866 美元。

EIA 週四報告顯示，3 月 1 日止的一週，天然氣國內供應量減少 1490 億立方英呎，尚介於 S&P Global Platts 調查的分析師預期的 1460 億立方英呎範圍內。