道瓊有機會黃金交叉？為何股市分析師不感到興奮

在今年以來美股的強勢反彈之後，道瓊指數開始接近「黃金交叉」的格局，但技術分析師們對此卻不特別興奮，因為看不到其他支持股市繼續上漲的指標。

FactSet 數據顯示，截至週四 (7 日)，道瓊指數的 50 日均線為 24736.36 點，而 200 日均線在 25125.81 點，短天期均線只差 390 點，或 1.6%，就能突破長天期均線。

道瓊接近出現黃金交叉 (圖表取自 Market Watch)

許多技術人員相信，當黃金交叉出現，趨勢有機會轉為長期上升趨勢。去年 12 月美股的死亡交叉出現，指數一路跌到平安夜前，直到聖誕節才開始反彈。自那時起，道瓊指數漲 16.9%，標普 500 升 16.9%，那斯達克揚 20%，促成如今局面的反轉。

DJTA 連跌 10 天

近日，股市卻開始遇阻，道瓊與標普 500 指數，在過去 8 個交易日有 7 個交易日下跌，週四更因為對歐洲經濟的憂心加大，跌幅加劇。特別是道瓊運輸指數 (Dow Jones Transportation Average ,DJTA) 連跌十天，更令許多分析師擔心。

DJTA 常被看成美國經濟的晴雨表，據 FactSet 數據，連跌十天已經是 10 年來最長連跌，追上 2009 年 2 月 23 日創下的紀錄。

道瓊運輸指數

Asbury Research 首席市場策略師 John Kosar 表示，黃金交叉是個很好的指標，指出短期上漲的結果，「這種情況告訴我們更多關於市場動能的資訊，而不是關於本週或下週會發生什麼。」

Kosar 形容，這像是需要很長時間才能轉彎的兩艘大船，當它已經越過時，通常已經很晚了。他目前更著重觀察標普 2800 點的心理關卡，在 3 月 1 日首度突破之後，市場就撞撞，這可能是個不祥的跡象。

市場風險仍高

Fairlead Strategies 技術專家 Katie Stockton 認為，儘管股票在過去兩三個月裡有所增長，但他們仍處於下行趨勢中，風險仍然很高。如果市場下跌，但仍高於聖誕節前夕的低點，那麼才會是個樂觀的指標。

她認為 CNN 的恐懼貪婪指數 (Fear & Greed Index) 是個更可靠的工具。這個指數從 0-100 分，來量化市場的恐懼貪婪情緒。分數愈高，市場情緒愈貪婪，這時需要賣出，反之則可以買入。她表示，上週指數為 72，目前約為 59 左右。