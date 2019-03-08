中華食品前2月營收2.61億元 年增2.8% 符合預期

中華食品 (4205-TW) 受惠台灣春節前市場備貨需求急切挹注下，1 月營收以 1.59 億元創歷史新高，中華食品今 (8) 日公布 2 月營收，達 1.02 億元，月減 36.02%，年減 13.28%，主要原因在春節前出貨集中在 1 月入帳造成。

中華食品累計前 2 月營收 2.61 億元，年增 2.83%，也符合內部預期。

先前全台雞蛋供應出現缺口的問題，至今已獲舒緩，中華食品副總林昭敏今日指出，中華食品生產雞蛋豆腐原料之一的雞蛋，目前也因全台整體市場春節後需求量下降，生產數量已足夠。

中華食品原物料供應鏈中，雞蛋供應商原在台灣嘉義以南，先前雞蛋貨源短缺，收購區域一路向北部延伸到彰化地區，勉強收取足夠蛋源供應提供雞蛋豆腐生產使用，目前供貨緊張的狀況已緩和。

中華食品全面採用非基因改造黃豆生產，並對產品品牌加值努力，去年第 3 季稅後純益 6592 萬元，季增 6.44%，較前年同期微幅下滑，累計前 3 季稅後純益 1.89 億元，年增 3.3%，每股純益為 2.35 元。

中華食品去年第 4 季營收 3.85 億元，創新高，年增 6.34%，全年營收 14.92 億元，也創歷史新高，年增率 5.57%。