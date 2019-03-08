美股盤後 — 美股收黑！歐央行重大政策逆轉 科技股陷血海

歐洲央行週四 (7 日) 調降歐元區經濟成長預期、修改利率前瞻，引發全球經濟放緩憂慮，美股主要指數應聲下挫，那斯達克、費半指數承壓，科技股陷血海茫茫。

週四 (7 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 200.23 點，或 0.78%，收 25473.23 點。

標普 500 指數下跌 22.52 點，或 0.81%，收 2748.93 點。

那斯達克指數下跌 84.46 點，或 1.13%，收 7421.46 點。

費城半導體指數下跌 14.73 點，或 1.10%，收 1319.09 點。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

標普 11 個板塊幾乎全部淪陷，僅公用事業板塊上揚，非必需消費品和金融板塊領跌。

尖牙股 (FAANG) 以亞馬遜 (AMZN-US) 領跌，跌幅達 2.58%。臉書 (FB-US) 下跌 1.96%；Netflix (NFLX-US) 下跌 1.95%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.21%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.16%。

週三 (6 日) 蘋果公司 (AAPL-US) 公布截至 2018 年年底，蘋果所配合的前 200 大供應鏈名單，新進榜美廠包括貝迪 (BRC-US)、賽普拉斯半導體 (CY-US)、偉創力 (FLEX-US) 等大廠。

半導體類股集體倒地，Microchip (MCHP-US) 收低 2.35%；Nvidia (NVDA-US) 下滑 1.83%；Intel (INTC-US) 下跌 0.66%；德州儀器 (TXN-US) 下跌 0.45%；美光 (MU-US) 下跌 0.26%。

金融股齊跌。花旗 (C-US) 下跌 0.98%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 1.08%；高盛 (GS-US) 下跌 1.01%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.28%。

台股 ADR 方面僅聯電 ADR (UMC-US) 收高，漲幅 1.59%。友達 ADR (AUO-US) 下跌 1.60%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.83%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.41%。日月光 ADR (ASX-US) 持平。

特斯拉推出高效能的 V3 超級充電樁。(圖：AFP)

企業消息方面，特斯拉向中國銀行融資 12 億元人民幣 (5.21 億美元)，用來建造上海超級工廠。此外，該公司宣布推出高效能的 V3 超級充電樁，充電時間縮減 50%，充電五分鐘，續航里程可增約 120 公里。這些消息激勵該公司股價從近期的跌勢中反彈，週四特斯拉 (TSLA-US) 上揚 0.13%。

華爾街分析

週四美股連續第四個交易日下跌。歐洲央行宣布貨幣政策出現重大逆轉，歐洲央行行長德拉吉 (Mario Draghi) 表示，歐元區陷入衰退的風險非常低，但短期經濟展望偏下行，將於九月提供新一輪 TLTRO (兩年的定向長期再融資操作)，預測今年底前不會升息。

Horizon Investment Services 執行長 Chuck Carlson 表示：「一方面，歐央鴿派的言論可能是樂觀的。另一方面，這或許正表明經濟增長情況有多麼緩慢。」

Carlson 表示：「想知道美國能在多長時間內，成為拉動全球經濟向前發展的唯一力量。歐洲央行的消息顯然表明，或許市場不會從歐洲得到太多幫助。」

標準普爾 500 指數今年迄今已攀升約 9.7%，但市場目前尚不清楚將推動股市下一步走高的因素。本週標普 500 指數連續第四天下跌，週四該指數更跌破 200 日均線 2750 點之下，為近一個月來首見，亞馬遜、微軟、蘋果和臉書是其最大的拖累。

Greenwood 資本合夥公司投資總監 Walter Todd II 說：「最重要的是，我們已經連續 8 週呈直線上升，是時候需要休息一下。」