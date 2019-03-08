美股盤中─道瓊一度大跌逾320點 歐洲央行調降成長預測 帶來利空

美國股市週四中場下跌，道瓊一度下跌逾 320 點。歐洲央行調降 2019 年經濟成長預測，並宣布新一輪振興措施，支撑該地區銀行業者。此舉引發投資人對全球經濟的擔憂，為股市帶來利空。

台北時間 00:44

道瓊工業平均指數下跌 193.83 點或 0.75% 至 25479.63。

Nasdaq 指數下跌 36.48 點或 0.49% 至 7469.44。

S&P 500 指數下跌 14.60 點或 0.53% 至 2756.85。

Nasdaq 與 S&P 500 均跌破 200 日移動平均線關卡。

歐洲央行總裁德拉吉週四說，歐洲央行調降今年經濟成長預估至 1.1%，12 月預估為 1.7%。

歐洲央行並說，新的定向長期再融資操作 (TLTRO) 振與措施將於 9 月開始進行，直到 2021 年 3 月。TLTRO 係歐洲央行以低利率提供歐洲銀行業的貸款，讓他們較容易提供客戶貸款，進而振興經濟。這是自 2014 年以來，第三度振興措施。

分析師說，基本上，他們承認經濟疲軟。這增加了不確定性。

歐洲央行今日的行動，正值投資人擔憂全球經濟下滑。加拿大央行週三說，未來升息的不確定性增加。澳洲第四季 GDP 成長僅 0.2%。在美國，聯準會 (Fed) 已暗示，未來是否升息，將具有耐心。

今日之前，主要指數已連續三天下跌，投資人觀望中美貿易協商細節。

週三，美國公布貿易赤字數據上升。川普總統對包括中國在內的多個國家的商品，加徵關稅，意在降低美國貿易赤字。但週三數據顯示美國 12 月貿易赤字創十年高點。

但今年以來，美國股市仍大幅上漲。S&P 500 與 Nasdaq 均上漲逾 10%，道瓊上漲逾 9%。

分析師說，中美貿易談判有所進展，加上 Fed 暗示對升息將更有耐心，推升了今年的開年股市。現在股市則等待進一步全球成長的數據，決定下一步走勢。