街口執行長胡亦嘉若違規兼任 金管會：最重可撤銷營業許可

街口網路日前宣布，取得國票華頓投信 25% 股權，街口支付執行長胡亦嘉規劃將兼任國票華頓投信執行長，並對外宣稱，日後街口支付與華頓投信兩家公司都要聽他的，金管會今 (7) 日對此回應，公司法雖無執行長職銜，但未來會了解胡是否「實質介入投信業務行為」，若違反相關規定，最重可撤銷營業許可。

金管會日前針對胡亦嘉擬同時擔任街口支付與國票華頓投信執行長打回票，要求投信事業經理人應為專任，也就是胡必須在街口與華頓之間擇一擔任執行長，但遭胡昨 (6) 日以執行長非一般公司正式職銜為由回絕，強調沒有二擇一的問題。

金管會證期局副局長張振山表示，公司法的確沒有執行長的職銜，但金管會檢視相關經理人是否違規兼任，是以「是否實質介入業務」做認定，包括該經理人是否可參與、主導決策，以及是否簽署相關文件等。

換言之，只要胡亦嘉同時參與或主導街口與華頓投信的經營決策，不論掛甚麼職稱頭銜，恐都會被金管會認定違法兼任。

金管會官員說，一旦被查獲違法兼任投信經理人，根據投信投顧相關辦法，針對個人最重可勒令停職或解職，公司最重恐被勒令停止業務甚至是廢止營業許可。

官員表示，華頓投信日前已口頭向金管會報告，強調會跟街口支付說明相關規定並遵守法規。