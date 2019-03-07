市場觀望 力達2月營收3.13億元 連8個月衰退

美中貿易戰開打影響採購意願，加上工作天數少，空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW)，今 (7) 日公布 2 月營收，達 3.13 億元，年減 49.53%，為連續 8 個月來營收年衰退，累計前 2 月營收 7.81 億元，年減 37.73%；力達表示，第 1 季為市場淡季，預計 3 月銷售可以回溫，目前持續觀察第 2 季訂單回籠狀況。

力達 2 月營收雖減，但銷售產品結構仍持續優化，2 月三大產品活塞機、螺桿機、渦旋機，分別佔 33.5%、51.6% 及 12.6%，其中毛利較高的螺桿機出貨比重，較 1 月的 51% 提高。

力達主管指出，螺桿式空壓機的研發及推廣，仍是今年首要任務，在螺桿空壓機主機自製進度上，30 匹小型馬力的型號已能全部自製，在品質及良率上通過行業評鑑高標準測試，將同步展開 50 匹馬力型號的逐步量產。

此外，力達除既有熱銷的 F 系列，預計今年將再增添力達 e 系列螺桿機產品開發，強調更低耗損、高節能之效果，並加強整合配套式銷售服務，以因應市場不同的需求。

力達 2018 年前 3 季營收 60.06 億元，毛利率 23.62%，年減 0.5 個百分點，稅後純益為 6.46 億元，年減 6.8%，每股純益為 6.46 元。力達 2018 年營收累計為 75.43 億元，年減 7.15%。