市場觀望氣氛濃 力達去年12月營收創上市來新低

美中貿易戰開打影響，高階通用型空氣壓縮機製造廠力達 - KY(4552-TW)，今 (8) 日公布去年 12 月營收為 4.81 億元，創上市掛牌以來新低，月減 12.7%，年減 33.9%，2018 年營收累計為 75.43 億元，年減 7.15%。公司指出，第 1 季進入市場淡季，目前持續觀察第 2 季訂單回籠狀況。

力達去年第 4 季營收為 15.37 億元，季減 21.75%，年減 27.93%。

力達第 4 季營收下滑，中國內需經濟由於美中貿易摩擦影響，中國 12 月製造業採購經理人指數 (PMI) 降為 49.7，民間企業投資觀望氣氛也轉濃，對於工業及製造業生產設備升級及添購較保守，去年在銷售方面，受貿易戰膠著及行業價格戰因素，也影響到行業下半年營運傳統旺季，力達指出，美中近日正式展開新一輪貿易磋商，在宏觀環境不確定下，力達持續配合政策由內而外調整步伐。

力達目前除正與經銷商進行年度銷售策略及目標訂定，力達指出，配合中國大陸產業結構的高度調整，今年目標在加重產品需求區隔並細分、品牌力度的宣傳及整合性配套服務，空壓機市場在基本行業生產運作及自動化生產設備需汰換下，雖有剛性需求存在，但產業競爭情形依舊，整合洗牌的關鍵回歸到品牌及創新，因此今年仍以螺桿主機自製為重心，目前依進度持續增加產量，更重要的是在品質及良率上都通過行業評鑑的最高標準測試。

另外，力達正進行無油螺桿機的研發工作，無油系列的空壓機具備能源耗損低、生產效率及穩定度高等多項優勢，在行業產品地位日益受到重視，配合新力達園區廠房已正進行基建工程中，待渡過行業調整期及貿易摩擦緩和時，進而提升公司整體營運獲利及能見度。

累計力達 2018 年前三季營收 60.06 億元，毛利率 23.62%，年減 0.5 個百分點，稅後純益為 6.46 億元，年減 6.8%，每股純益為 6.46 元。