【華冠投顧】幸運星-大怒神果然來了！！OTC殺好大？？？

林幸蓉 分析師

焦點個股：3016 嘉晶、6488 環球晶、6182 合晶、6173 信昌電、2492 華新科

昨日道瓊跌了 130 點，費半指數跌幅達 1.7%。台股昨日人工盤後，今日開高相對亞洲股市抗跌，但 11:00 後看不見的手發現賣壓真的太大了…… 開始棄守，賣壓湧現。OTC 由矽晶圓概念股 6488 環球晶、6182 合晶領跌，大盤由被動元件 6173 信昌電、2492 華新科等領跌，收盤跌 45 點，成交量為 1,076 億……OTC 收盤大跌 1.5%，成交量擴大為 392 億元。今日上市櫃指數皆跌破十日線…… 全市場今日上漲檔數 358 家，下跌檔數 1,104 家。

今年元旦過後，大盤三天狂殺 400 點，跌到低點 9319 點時，買點出現。大家恐慌時…… 老師於 1/3 起帶會員開始《彎腰撿裸鑽發大財》：9921 巨大、「NICES」3217 優群、4915 致伸、1795 美時、3708 上緯投、1589 永冠 - KY、3016 嘉晶、6173 信昌電，加上 3/4 學員的 2392 正崴、3004 豐達科，3/6 的 4956 光鋐⊕、6412 群電…… 買賺賺開心賺連賺…… 上週大盤來到 10416 點，大漲約 1100 點…… 全國會員又股票換鈔票，滿心期待，空手等下一波買點出現…… 本週老師也不斷提醒好友「大怒神」將會來到…… 勿追追追、要記得收現金先！！因為此波大漲 1100 點…… 連續幾天人工盤將會讓大家失去警覺性，並且誘惑大家去追追追！！這種霓虹燈盤真的很容易住套房的！！此時盤勢需要整理，才能有下一波行情，漲多拉回整理是正常的…… 前天老師也說過「老手怕緩跌，新手怕急跌，高手怕不跌」是股市的輪迴……，全國會員獲利現金抱緊處理中 + 安全帶都綁好囉…… 滴答滴答倒數計時中……

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