信義轉投資日本信義累計總銷逾1700億日圓 新增香港據點及SJ HOME品牌

信義房屋 (9940) 轉投資日本信義成立 9 年以來，截至目前累積成交案件超過 2,700 件、累積總銷金額逾 1,700 億日圓(約新台幣 467.5 億元)，日本信義社長何偉宏表示，今年日本信義更有兩個跨界的創舉，一是在香港成立服務據點，提供當地民眾赴日購售屋諮詢服務，再於東京成立首家仲介新品牌「SJ HOME」，從社區房仲出發跨出深耕日本當地市場的第一步。何偉宏指出，香港是國際化的自由貿易區，當地民眾對於在海外置產接受度很高，日本信義近年服務過不少來自香港的客戶，歷經半年以上的籌備與人員培訓，日本信義香港服務據點於今年正式營運。11 月首次在當地舉辦物件聯合發表會，成功吸引數十組客戶主動報名與出席，互動回應熱，何偉宏對於香港客群的經營充滿信心。



由於香港不動產投資風氣興盛，但當地房價居高不下，民眾尋求到海外置產的管道，日本是僅次於中國內地的選擇；目前市場主流大致分為標榜低總價高投報率的投資型物件，以及著重增值空間的資產型物件。由於香港政府法規對於海外房仲經營並無強制約束力，所以容易因資訊不對等而衍生交易糾紛，何偉宏對此強調，日本信義交易流程透明、販售的物件價格與日本當地一致，堅持客戶一定要親自赴日看屋，協助客戶充分解日本交易流程、稅費及物件行情後再做決定，將在台灣及日本的標準作業流程與極致服務輸出至香港，提供客戶關於海外交易安全，公正且安心的保障。



此外，日本信義針對在日工作或生活定居的華人為對象，自去年起定期在東京舉辦購屋說明會，提供購屋、貸款、稅務、物件推薦等相關諮詢，根據日本信義內部營業數據統計，成交客戶中自住與投資的比例相當接近，何偉宏分析，在地客戶以自住需求為主，台灣客戶赴日購屋作為子女留學、第二屋使用亦持續增加。



日本信義為了深耕在地市場，推出全新品牌「SJ HOME」於今年底正式亮相，首家店面就位於東京都心最精華的港區六本木。何偉宏指出，日本信義在日本發展邁入第十年，「SJ HOME」是信義房屋品牌的延伸，以在地化服務日本當地客群為主，店內共配置七名日籍人員，預期首年營業額將佔日本信義總營業額 8%。