邑錡連8個月營收正成長 首季營收挑戰新高

縮時攝影機大廠邑錡 (7402-TW) 今年首季營運熱度大幅加溫，在放大旗下自有品牌 OBM 業務與創新 ODM 業務營收規模後，第 1 季營收可望改寫歷史新高，公司今 (7) 日公布 2 月營收，達 4709 萬元，月減 20.21%，年增 59.71%，這也是邑銷連續 8 個月營收出現正成長。

邑銷今年累計前 2 月營收 1.06 億元，年增率 70.42%，在預計 3 月出貨排程將達 6000 萬元以上的推升之下，第 1 季單季營收可望刷新 2017 年第 2 季創下的 1.74 億元歷史新高紀錄。

近年，邑錡致力放大自有品牌 OBM 業務與創新 ODM 業務的整體營收規模。創新 ODM 業務受惠美系新、舊客戶訂單拉貨力道強勁，持續協助合作 ODM 廠商優化生產流程與製程，培植重要合作供應商夥伴。隨著創新 ODM 訂單穩健成長，經濟規模效益日漸彰顯，挹注創新 ODM 業務整體獲利能力的精進。

邑錡在 Brinno 自有品牌業務部分，受惠多款系列縮時攝影、數位電子貓眼等新品上市銷售，歐美地區都取得良好成績。旗下雙業務 2 月整體銷售表現都比去年同期大幅成長近 6 成，無懼傳統出貨淡季，2 月營收 4709 萬元也為歷年同期新高之亮麗成績。

邑錡指出，為持續擴大 Brinno 品牌全球市占率表現，除持續針對多款縮時攝影、數位電子貓眼等產品完善軟硬體升級之外，看好工業建築市場的縮時攝影汰換需求殷切，正式推出結合全高清（FHD）縮時攝影機，加上防水電能盒、萬能工具夾配件的「三合一專業建築應用套組」，成功在美國拉斯維加斯 2 月擧辦的 2019 年國際建築展 (IBS) 獲得熱烈回響。

邑錡在 2018 年全年營收達 5.07 億元，為寫歷年次高記錄，今年 1 月營收創 18 個月新高，在訂單的持續湧入之下，邑錡在今年將改寫單月及單季歷史新高紀錄。尤其在自有品牌 OBM 業務受益於去年年底新款縮時攝影產品陸續推出，加速產品汰舊換新需求。

同時，以邑錡目前的接單量看來，3 月有機會進一步挑戰 2017 年 6 月創下的單月 6320 萬元歷史新高紀錄，今年第 1 季營運目標可望挑戰單季歷史新高，歷經多年耕耘，預期今年營運將轉趨穩定，有機會見到較顯著的成長動能。