〈科創板近了〉新三板轉科創板上市 「三類股東」成阻礙

陸股科創板正如火如荼進行推出之前的準備工作，已有不少在新三板掛牌的企業也打算轉板上市，如江蘇北人、金達萊兩家新三板的公司，均已公告計劃申請在科創板上市，而相關概念公司股價也應聲大漲。

根據中國證券報報導，目前至少有近 50 家新三板公司考慮在科創板申請上市，不過，這些公司含有不少「三類股東」，「三類股東」指的是股東結構中含有契约型基金、資產管理計劃、信託計劃等三類。

而業內普遍認為，這「三類股東」的股權不清晰，因為出資人和資金來源很難透過查核檢查清楚，其次，就是可能導致公司股權結構不穩定。而從科創板的定位和相關規定來看，在科創板上市的門檻高，因此不少新三板公司股權結構仍需要再透明化。

去年，中國證監會就曾針對「三類股東」訂出 IPO 審核標準，在新三板交易的企業未來想 IPO 轉板上市提出四項「硬性條件」：

公司控股股東、實質控股人不得為「三類股東」； 要求需納入金融監管； 需提出符合要求的整改計劃，並做穿透式揭露，並要求仲介機構對利益相關人在「三類股東」持有的權益進行查核； 要求「三類股東」對存續期作出合理安排。

業內人士表示，根據中國證監會針對「三類股東」提出的要求，再結合科創板相關規定來看，只要「三類股東」持股比例低於 5 %，穿透和揭露的要求將降低。

圖: AFP

依照科創板相關規則來看，實行註冊制允許未獲利公司上市、放開上市公司分割子公司上市，加上對同業競爭限制較 A 股 IPO 要求少等因素，這將帶給不少新三板企業轉板上市的機會。

從目前情況看，部分新三板公司已受到市場資金追捧，如西部超導、貝特瑞、成大生物等公司股價自今年 1 月以來股價呈現一路上漲的態勢，且股價啟動時機點基本與科創板政策宣布同步。市場猜測這些公司未來可能申請在科創板上市。