中國銀保監會強調將擴大開放外資中國駐點 險資入市議題則回避

中國人行 (PBoC) 黨委書記、銀保監會主席郭樹清表示，外資銀行、保險公司，外資券商等機構進入中國市場有助於提升中國金融市場的成熟度與穩定性，不會帶來更大風險，中國政府歡迎更多外資金融企業到中國發展。

圖: 銀保監會主席郭樹清

郭樹清表示，金融管理部門最大的責任在於保持金融穩定，在穩定的前提下才能開放、發展。而在中國市場累積多年經驗後，已具備更為開放條件，因此可以擴大對外資金融機構的開放腳步。

他同時指出，雖然外資銀行本身發展很好，但實際上它們在中國市場的市占率是下降的。

對於市場最關心銀行業的風險問題，郭樹清表示目前中國銀行業不良資產的流動性風險、影子銀行風險、地方政府隱性債務風險等各方面風險依然存在。防範相關風險是金融業一直以來的主題，主管機關會持續保持高度關注相關風險的變化。

而年初在股票市場吵得沸沸揚揚股權質押風險問題，郭樹清認為銀行體系對於股權質押風險一直處理得當，目前看不出來相關風險有擴大的跡象。

至於保險業關注的是否將提高保險資金投入股市的比例，郭樹清則表示主管機關會再進行更深入的研究。

陸股機構持股比例佔流通市值比 圖片來源：天風證券研究所

針對房地產方面的金融政策，郭樹清強調整體政策方向不會改變，結構性去槓桿的目標是要把企業的槓桿率下降，並把一般家庭的槓桿率穩住。近幾年一般家庭的槓桿率上升速度較快，這部分槓桿大多涉及個人住屋貸款，可能與民眾買房、炒房有關。主管機關會控制好隱性債務的成長量，並化解存量。