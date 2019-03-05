科創板相關工作緊鑼密鼓進行 企業轉板上市有機會出現風潮

在科創板相關規則細目公布後，已有不少投資人準備進行開戶手續。不過目前相關開戶事項還在準備中，投資人開戶還需要等待。而目前中國證券業已在進行內部測試，預估 4 月份進行全網測試，業內預期距離科創板相關交易系統正式上線至少還有 2 個月的時間。

而且就算能順利通過測試，實際科創板上路也還要等待主管機關正式公布日期。

由於科創板的交易規則與滬深主板、創業板有諸多不同，如科創板採取獨立交易模式和獨立行情顯示；開戶需要人民幣 50 萬資金門檻和 2 年證券交易經驗；科創板公司上市前五個交易日不設漲跌幅限制，從第六個交易日起漲跌幅限制改為 20%；新增盤後固定價格交易等。對券商而言，這就涉及到不少的交易系統改造工程。

此外，因科創板設置人民幣 50 萬資金門檻，上海證券交易所也特別表示，對於不符合資金門檻要求的投資人可以透過投資基金等產品參與科創板。

目前上交所積極推動基金公司發行主要投資於科創板的基金產品。截至 3 月 4 日，已經有博時基金、景順長城、中信保誠、南方基金等 18 家基金公司遞交 32 檔相關主題基金申請。

這 32 檔基金中，有 2 檔股票型基金，其餘均為混合型基金產品，其中有 8 檔為 3 年封閉式的產品。而華夏、易方達、南方、招商、富國等基金公司不僅申報開放式產品，同時也申報封閉 3 年的科創板產品。

在申請上市方面，已有在新三板掛的企業搶先開跑。3 月 4 日晚間，新三板公司金達萊（830777）公告表示，公司已召開董事會通過將轉往科創板上市的議案，成為新三板中第一家宣布轉向科創板上市的企業。