中華電攜手諾基亞與愛立信 目標2019年完成5G組網完整驗證

中華電信 (2412) 今(25)日宣布將於西班牙巴塞隆納「世界行動通訊大會」(Mobile World Congress, MWC)與全球知名電信設備製造商諾基亞、愛立信分別簽署 5G 合作備忘錄，深化雙方策略夥伴關係，共同推展 5G 進程，目標於 2019 年完成 5G 完整組網架構之性能驗證，並擴大 5G 應用示範場域，向 2020 年領航實現台灣 5G 預商用的目標前進。中華電信與諾基亞、愛立信自 2017 年起進行 5G 技術合作，目前已於電信研究院園區建置 3.5GHz 中頻段、4G/5G 共同組網 (Non-Standalone, NSA) 之 5G 實驗網路，2019 年將持續擴展至 28GHz 高頻段、小基站 (small cell)、5G 獨立組網(Standalone, SA) 等完整之 5G 組網架構。並將於南港展覽 2 館、台北流行音樂中心、信義計畫區及桃園青埔等地區設置驗證場域，催化貼近消費者生活體驗的 5G 創新應用。



中華電信執行副總林國豐表示，很高興見到諾基亞、愛立信積極投入與中華電信的 5G 試驗合作，將國際最新的技術及產品同步引入本公司的 5G 實驗網路，並持續在國際標準組織與該公司共同推動我們所需要之 5G 頻譜聚合 (Carrier Aggregation, CA) 技術規格，建立技術領先優勢。基於過去與諾基亞、愛立信在 4G 網路獲得消費者肯定及國內外測速評比最佳認證的合作成果，有信心在 5G 持續領航，緊跟國際領先群，建立長期的競爭優勢基礎。



5G 為影響未來十年競爭力的最關鍵技術之一，中華電信秉持「積極面對、提早準備、領航前進、迎向轉型」的正向態度，從基礎網路、服務平台、專業人才、組織文化等面向全面進行整備與轉型，期盼以 5G 帶給民眾及企業更好的服務體驗，公部門建構更安全、更便利的社會環境。