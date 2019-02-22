日本半導體業為何衰敗？日媒提這4點原因

據 IC Insights 數據顯示，1990 年代半導體產業中，光日本企業就佔高達 49% 的市場份額，如此榮景隨時間飄散，到了 2017 年只剩 7%，甚至在 Gartner 發布的 2018 年世界前 10 大半導體企業中，已未能見到日本企業的身影，《日經中文網》特別針對上述情況，歸結了以下 4 點日本半導體衰敗之原因：

一. 組織策略失當

日本的半導體製造多半隸屬綜合電子企業下的子部門，隨著業務逐漸擴大，半導體製造卻未能發展出相對應經濟型態與規模的廠商，綜合型業務的組織策略拖累經營速度，造成日本在半導體產業上的競爭力不斷被削弱。

此外，從組織型態來看，日本企業長期缺乏對外界變化的應對能力，加上企業本身通常較官僚化、決策過程緩慢，當競爭日趨激烈，只專注於技術卻對外在變化反應遲鈍的缺點終被放大。

二. 管理階層素質

日本爾必達 (Elpida) 前社長坂本幸雄指出，日本企業管理階層通常將關注焦點偏重於國內企業間的競爭，然而，在全球競爭日漸激烈之下，企業管理階層必須具有相當的人脈與能力，帶領企業朝向全球市場發展，提升自家公司的競爭力。

三. 缺乏知識產權

以高通 (Qualcomm) 為例，作為以知識產權為根本的「無廠企業」，高通積極收購新創企業，構建出嚴密的專利策略，將豐富的技術創新能力轉化為市場競爭優勢，最大化知識產權的價值，獲得市場上的領先地位

然而，東京理科大學教授若林秀樹表示，日本企業受畏難情緒影響，拘泥於自主技術，拒絕收購其他企業，導致其在創新方面缺乏足夠競爭力，無法催生強而有力的的無廠企業。

四. 偏重技術、輕視營銷

隨著競爭規則發生改變，市場不再只是憑著技術即可取勝，戰略性與客戶合作拓展用途，甚至創造需求變得更加重要。然而，日本企業對於外在變化的感知遲緩，雖然推出一些官民共同的技術開發項目，卻未能及時對國內半導體產業做出貢獻，市場競爭重心已漸趨轉移。