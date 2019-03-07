[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月06日 交易日 停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動 降低 股權 成交量 融券餘額>= 過 劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60% ----------------------------------------------------------------------------------- 合世 晟楠 B富邦美債1-3 美時 新昕纖 生泰 撼訊 易威 富邦美債20年 致振 謚源 杏昌 穆拉德 B元大美債7-10 凱柏實業 東林 美時 南璋 B元大美債1-3 穩懋 欣厚-KY 進階 勝昱 元大投資級公司債 雙鴻 友銓 寶島科 飛寶企業 群益15年IG電信債 緯軟 達威 德麥 精確 群益15年IG科技債 信驊 三圓 中華食 宏易 群益10年IG金融債 世紀 雙喜 世坤 唐鋒 國泰5Y+新興債 建榮 力泰 冠好 聯光通 國泰1-5Y高收債 寶聯通 理銘 新昕纖 榮群 國泰中國政金債5+ 德宏 亞都 聚紡 天宇 富邦中政債0-1 東凌-KY 新麥 新零售 富邦A級公司債 明揚 世德 力新 FH中國政策債 綠河-KY 精確 恩得利 凱基中國債3-10 欣泰 崇友 李洲 凱基新興債10+ 永彰 凱柏實業 凱基科技債10+ 宏易 元炬 元大AAA至A公司債 至興 及成 群益AAA-AA公司債 唐鋒 和進 群益15年IG公用債 大恭 耀勝 群益15年EM主權債 永純 倚強 FH能源債 泓瀚 錦明 FH製藥債 雙邦 鑫創 FH新興企業債 富宇 廣寰科 國泰A級公司債 統新 點晶 群益25年美債 唐榮 斐成 群益中國政金債 久陽 泰谷 FH20年美債 強新 典範 FH中國信用債 松和 益通 中信高評級公司債 富強 振維 中信優先金融債 新零售 鴻翊 凱基AAA至A公司債 凌網 迎輝 凱基金融債20+ 謚源 欣厚-KY B凱基美債25+ 李洲 兆遠 合世 港建 太欣 易威 及成 系統電 穆拉德 笙泉 世紀 南璋 新洲 華容 勝昱 和進 建榮 飛寶企業 倚強 立衛 精確 至寶電 天揚 宏易 光環 鈺創 唐鋒 宇環 佳總 聯光通 廣寰科 合正 榮群 點晶 寶聯通 天宇 佳穎 凱鈺 新零售 雙鴻 德宏 力新 幸康 統盟 恩得利 泰谷 合邦 光洋科 森寶 萬旭 李洲 亞帝歐 久正 凱柏實業 迎輝 全譜 元炬 先益 易通展 及成 重鵬 安鈦克 和進 泓格 元隆 耀勝 博磊 九暘 倚強 新鉅科 凱碩 錦明 精聯 全達 鑫創 緯軟 奧斯特 廣寰科 數字 保銳 點晶 杰力 越峰 斐成 立衛 英格爾 泰谷 合正 士開 典範 金利 昇益 益通 通泰 志嘉 振維 合邦 富裔 鴻翊 訊達 燦星旅 迎輝 撼訊 富驛-KY 欣厚-KY 順發 劍湖山 兆遠 亞銳士 德記 太欣 晉泰 泰偉 系統電 全譜 華義 世紀 易通展 昇華 華容 沛波 得利影 建榮 安鈦克 鼎創達 立衛 元隆 花王 天揚 迅德 邦泰 鈺創 大中 佳總 廣錠 合正 神盾 寶聯通 長科 凱鈺 勁豐 德宏 光菱 統盟 星雲 合邦 全達 萬旭 大世科 久正 森田 全譜 三圓 易通展 三豐 安鈦克 雙喜 元隆 力泰 大中 豐謙 九暘 理銘 凱碩 富裔 全達 惠普 奧斯特 中連貨 保銳 安心 越峰 漢來美食 英格爾 燦星旅 士開 富驛-KY 昇益 雅茗-KY 力泰 易飛網 志嘉 亞都 富旺 老爺知 富裔 滿心 燦星旅 東凌-KY 富驛-KY 紅馬-KY 劍湖山 德記 德記 詩肯 泰偉 邁達康 華義 大展證 昇華 誠品生活 得利影 華義 時報 隆中 鼎創達 時報 花王 琉園 全銓 鼎創達 邦泰 捷必勝-KY 合騏 明揚 紅木-KY 綠河-KY 霹靂 欣雄 欣泰 大汽電