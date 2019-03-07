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[表八10]台灣店頭市場融資融券註記表

台北‧03月06日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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合世     晟楠     B富邦美債1-3          美時              新昕纖   生泰     撼訊       
易威              富邦美債20年          致振              謚源     杏昌                
穆拉德            B元大美債7-10          凱柏實業          東林     美時                
南璋              B元大美債1-3          穩懋              欣厚-KY  進階                
勝昱              元大投資級公司債          雙鴻              友銓     寶島科              
飛寶企業          群益15年IG電信債          緯軟              達威     德麥                
精確              群益15年IG科技債          信驊              三圓     中華食              
宏易              群益10年IG金融債          世紀              雙喜     世坤                
唐鋒              國泰5Y+新興債          建榮              力泰     冠好                
聯光通            國泰1-5Y高收債          寶聯通            理銘     新昕纖              
榮群              國泰中國政金債5+          德宏              亞都     聚紡                
天宇              富邦中政債0-1                            東凌-KY  新麥                
新零售            富邦A級公司債                            明揚     世德                
力新              FH中國政策債                            綠河-KY  精確                
恩得利            凱基中國債3-10                            欣泰     崇友                
李洲              凱基新興債10+                                     永彰                
凱柏實業          凱基科技債10+                                     宏易                
元炬              元大AAA至A公司債                                     至興                
及成              群益AAA-AA公司債                                     唐鋒                
和進              群益15年IG公用債                                     大恭                
耀勝              群益15年EM主權債                                     永純                
倚強              FH能源債                                     泓瀚                
錦明              FH製藥債                                     雙邦                
鑫創              FH新興企業債                                     富宇                
廣寰科            國泰A級公司債                                     統新                
點晶              群益25年美債                                     唐榮                
斐成              群益中國政金債                                     久陽                
泰谷              FH20年美債                                     強新                
典範              FH中國信用債                                     松和                
益通              中信高評級公司債                                     富強                
振維              中信優先金融債                                     新零售              
鴻翊              凱基AAA至A公司債                                     凌網                
迎輝              凱基金融債20+                                     謚源                
欣厚-KY           B凱基美債25+                                     李洲                
兆遠              合世                                         港建                
太欣              易威                                         及成                
系統電            穆拉德                                       笙泉                
世紀              南璋                                         新洲                
華容              勝昱                                         和進                
建榮              飛寶企業                                     倚強                
立衛              精確                                         至寶電              
天揚              宏易                                         光環                
鈺創              唐鋒                                         宇環                
佳總              聯光通                                       廣寰科              
合正              榮群                                         點晶                
寶聯通            天宇                                         佳穎                
凱鈺              新零售                                       雙鴻                
德宏              力新                                         幸康                
統盟              恩得利                                       泰谷                
合邦              光洋科                                       森寶                
萬旭              李洲                                         亞帝歐              
久正              凱柏實業                                     迎輝                
全譜              元炬                                         先益                
易通展            及成                                         重鵬                
安鈦克            和進                                         泓格                
元隆              耀勝                                         博磊                
九暘              倚強                                         新鉅科              
凱碩              錦明                                         精聯                
全達              鑫創                                         緯軟                
奧斯特            廣寰科                                       數字                
保銳              點晶                                         杰力                
越峰              斐成                                         立衛                
英格爾            泰谷                                         合正                
士開              典範                                         金利                
昇益              益通                                         通泰                
志嘉              振維                                         合邦                
富裔              鴻翊                                         訊達                
燦星旅            迎輝                                         撼訊                
富驛-KY           欣厚-KY                                      順發                
劍湖山            兆遠                                         亞銳士              
德記              太欣                                         晉泰                
泰偉              系統電                                       全譜                
華義              世紀                                         易通展              
昇華              華容                                         沛波                
得利影            建榮                                         安鈦克              
鼎創達            立衛                                         元隆                
花王              天揚                                         迅德                
邦泰              鈺創                                         大中                
                  佳總                                         廣錠                
                  合正                                         神盾                
                  寶聯通                                       長科                
                  凱鈺                                         勁豐                
                  德宏                                         光菱                
                  統盟                                         星雲                
                  合邦                                         全達                
                  萬旭                                         大世科              
                  久正                                         森田                
                  全譜                                         三圓                
                  易通展                                       三豐                
                  安鈦克                                       雙喜                
                  元隆                                         力泰                
                  大中                                         豐謙                
                  九暘                                         理銘                
                  凱碩                                         富裔                
                  全達                                         惠普                
                  奧斯特                                       中連貨              
                  保銳                                         安心                
                  越峰                                         漢來美食            
                  英格爾                                       燦星旅              
                  士開                                         富驛-KY             
                  昇益                                         雅茗-KY             
                  力泰                                         易飛網              
                  志嘉                                         亞都                
                  富旺                                         老爺知              
                  富裔                                         滿心                
                  燦星旅                                       東凌-KY             
                  富驛-KY                                      紅馬-KY             
                  劍湖山                                       德記                
                  德記                                         詩肯                
                  泰偉                                         邁達康              
                  華義                                         大展證              
                  昇華                                         誠品生活            
                  得利影                                       華義                
                  時報                                         隆中                
                  鼎創達                                       時報                
                  花王                                         琉園                
                  全銓                                         鼎創達              
                  邦泰                                         捷必勝-KY            
                  合騏                                         明揚                
                                                               紅木-KY             
                                                               綠河-KY             
                                                               霹靂                
                                                               欣雄                
                                                               欣泰                
                                                               大汽電
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