美股盤後 — 美股連三跌！美光重擊費半 晶片股齊下殺

週三 (6 日) 由於油價下跌而能源股不支倒地，美光領跌費半，晶片股齊下殺，美股連續第三個交易日走跌。

隨著企業財報季結束，投資者靜待下一個推動市場的催化劑，包括美國和中國之間潛在的貿易協議，以及重要經濟數據，包括週五 (8 日) 將發布的非農就業報告。

週三 (6 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 133.17 點，或 0.52%，收 25673.46 點。

標普 500 指數下跌 18.20 點，或 0.65%，收 2771.45 點。

那斯達克指數下跌 70.44 點，或 0.93%，收 7505.92 點。

費城半導體指數下跌 23.08 點，或 1.70%，收 1333.82 點。

標普 11 個板塊示意圖。(圖：finviz)

標普 11 個板塊僅 2 個板塊上升，材料、公用事業領漲，醫療保健、能源與工業板塊領跌。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見。Netflix (NFLX-US) 上漲 1.50%；臉書 (FB-US) 上漲 0.73%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.39%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.58%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.31%。

蘋果週三公布供應商責任《2019 年進度報告》，詳細介紹該公司如何擴大教育機會和保護地球資源，截至 2018 年，提供 1,730 萬供應商員工培訓與 360 萬人技職教育培訓。

亞馬遜週三向外媒證實，4 月底將關閉全美 87 家快閃實體店，反映其實體零售戰略的改變。

亞馬遜改變實體零售戰略，將關閉全美 87 家快閃實體店。(圖，AFP)

半導體類股集體下跌重挫費半，美光 (MU-US) 領跌，該公司股價暴跌 5.16%。此前，Susquehanna 分析師 Mehdi Hosseini 表示，2019 年上半年的 DRAM 和 NAND 定價低於預期與庫存過多，將對美光利潤產生巨大的負面影響。

德州儀器 (TXN-US) 下跌 1.08%；Intel (INTC-US) 下跌 1.36%；Nvidia (NVDA-US) 下滑 2.86%。

金融股齊跌。花旗 (C-US) 下跌 0.65%；摩根士丹利 (MS-US) 下跌 0.67%；高盛 (GS-US) 下跌 0.64%；富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.14%。

台股 ADR 漲跌互見，友達 ADR (AUO-US) 上漲 1.63%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.61%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.59%。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 0.53%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.98%。

企業消息方面，奇異公布負自由現金流警告後，摩根大通分析師表示，該股票的 6 美元的價格目標看起來很慷慨，促使奇異 (GE-US) 週三大幅下挫。

華爾街分析

週三 (6 日) 美股連續第三個交易日下跌。許多人認為貿易協議將在 2019 年達成，成為推動股市飆升的動力之一，週三外媒傳出，美國總統川普希望美國和中國達成協議，以在 2020 年大選前推高股價。

Globalt 高級投資組合經理 Tom Martin：「過去兩個月推動市場的大部分重大事件都已完成。市場猜測，美中將會達成某種貿易協議結束對立。人們等待這項消息，這就是你在過去幾天看到的市場平均表現。」

GW&K 投資管理公司資產組合經理人 Aaron Clark 即表示：「有很多好消息已經被定價了。在美中貿易和聯準會保持耐心的消息推動下，我們已經取得進展。在如此強勁的反彈之後，出現一段消化期是有道理的。」

聯準會公佈經濟褐皮書報告，稱全球經濟成長放緩以及美國聯邦政府關門 35 天對 2019 年頭幾週的美國經濟造成壓力，零售、汽車銷售、以及製造業放緩，但仍然緊張的勞動力市場中持續成長。

儘管祭出關稅，2018 年美國貿易赤字依舊上升至十年高點。

紐約 MUFG 經濟學家 Chris Rupkeychief 表示，儘管川普政府努力再次壯大美國，但去年的貿易逆差仍在爆炸，而這種趨勢在 2019 年不太可能好轉。