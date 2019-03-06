5G仍為A股熱門題材 邊緣計算成為發展新高地

5G 依然是 A 股的熱門題材，昨 (5 日) 滬深股市的最大熱點，集中在超高解析視頻和邊緣計算 (Edge computing，又稱邊緣運算) 領域，在《超高清視頻產業行動計畫》提出之後，也引起市場更多的興趣。

邊緣計算的概念，在中國約於 2016 年 4 月被提出。2016 年年底，隨著邊緣計算聯盟的正式成立，這個概念開始在產業鏈裡的土壤裡慢慢生根發芽。4 兆人民幣規模的《超高清視頻產業行動計畫》，很可能會是第一個達此規模的 5G 商用產業，推動和加速 5G 的使用者需求反覆運算，也帶動邊緣計算的人氣。

邊緣計算板塊中，朗源股份、安控科技、網宿科技、京藍科技、高鴻股份、宜通世紀、東軟載波、超訊通信都被認為是概念個股，昨天均收漲停，預計近期還將繼續匯集市場人氣。

邊緣計算現漲停潮

邊緣運算將原本完全由中心節點處理大型服務加以分解，切割成更小與更容易管理的部份，分散到邊緣節點去處理，可以加快資料的處理與傳送速度，減少延遲。在這種架構下，資料的分析與知識的產生，更接近於數據資料的來源，因此更適合處理大數據。

目前，雲計算是行業的大勢所趨，而對於雲計算來說，所有的資料都要匯總到後端的資料中心完成。在 “雲、管、端” 三者的角色中，雲計算更側重於 “雲”，是實現最終資料分析與應用的場所。但是在邊緣計算中，強調了 “邊緣” 也就是 “端” 所在的物理區域。在這個區域，如果能夠為 “端” 就近提供網路、計算、存儲等資源，顯然即時性等業務需求能夠容易滿足，這是 “邊緣計算” 相比於 “雲計算” 最大的不同。“邊緣計算” 也特別強調計算的作用。

邊緣運算為什麼現在突然變火？專家指出，這是因為，現在，即使是理想上最高速的光纖網路的傳送速率，資料交換還是需要時間，如果考慮到資料傳輸需要耗費的延遲時間、停留仲介站與遠端處理的等待時間的話，採用邊緣運算可以縮短資料往返時間，資料處理能更快。

另一個考量則是成本，與其將全部資料回傳雲端處理，還是改將資料就近放在邊緣裝置周圍來運算的作法，更可以減少傳輸成本。

因此，邊緣運算真正的價值，在於能將每一個與本地網路連結的元件，整合成為一個更複雜的完整個體，來打造一個整合性系統 (Meta System)，可以做更驚人的事情。也就是說，邊緣計算與雲計算是行業數位化轉型的兩大重要支撐。

據統計，到 2025 年，AI 衍生的商業價值將達到 5.1 兆美元；到 2035 年，5G 相關產品和服務將達到 12.3 兆美元。而 AI 與 5G 的落地，則與邊緣計算的落地密切相關。

由此，邊緣計算被認為是 5G 時代的第一個 10 倍風口。