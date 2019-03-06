國際大廠跨界開打 5G帶動台廠淘金潮

5G 起跑，今年最值得注意的機會，未必只有 5G 手機，網路和軟體業跨界競爭，搶奪電信業主導權，將是台灣網通和伺服器產業的機會。

《財訊》採訪團隊走進世界行動通訊大會 (MWC) 發現，全球網路業早已殺進電信產業，台廠取代華為，成為電信網路硬體核心。一場跨界混戰，兩邊都想找台廠合作，已有人悶聲大發財。

根據《財訊》報導，日本樂天去年申請成立日本第四家行動通訊公司，這家公司用全新技術架構打造。當世人還在討論華為等電信設備公司的威脅時，樂天電信公司的核心網路裡，沒有傳統電信公司的設備，只有一個主要硬體合作夥伴－廣達旗下的雲達，用台灣生產的伺服器，取代傳統電信設備。三木谷浩史更宣布，樂天電信從 4G 起步，只須軟體升級，東京奧運前就能無縫接軌至 5G 網路。

如果樂天成功，全世界的電信設備業將為之震動，三木谷浩史在打什麼算盤？「我們是用全新的方法在設計電信網路。」三木谷浩史說，他做了 22 年網路公司，過去靠電信公司推送服務，「電信公司對我們來說就像個不透明的黑盒子。」

樂天電信技術長阿敏 (Tareq Amin) 也指出，電信公司的核心網路，只用了四種雲達伺服器；接下來，樂天還將向雲達採購 5 萬台伺服器。除雲達，樂天還與英特爾、思科、諾基亞等公司合作。最特別的是諾基亞，該公司已經從硬體供應商變成軟體供應商。

明泰董事長李中旺觀察，網路業挑戰電信業「絕對是趨勢」，在美國，谷歌是 A&T 的最大威脅；在中國，騰訊微信搶走了中國移動的生意。幾年前，谷歌成立 Project Fi，自己提供電信服務，讓消費者可以用低廉的費率上網，只要付一點錢，打多少電話都沒問題。從這一年開始，A&T 的開始大幅轉型。

業內人士觀察，網路業和電信業用的工具，已經幾乎一樣，競爭在所難免。5G 是行動通訊產業長達數年的演進，未來幾年，全球電信業和網路業的競合，將是台灣科技廠最值得注意的投資機會。