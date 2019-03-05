能源盤後─OPEC+減產奏效 油價維持區間波動 油價小漲

由於石油輸出國組織 OPEC 的進一步減產，市場對美中貿易協議的期待表示樂觀，油價周一 (4 日) 上漲。

布蘭特原油期貨收高 0.57 美元，或 0.88% 至每桶 65.64 美元。

美國輕原油期貨 (WTI) 收高 0.70 美元，或 1.25% 至每桶 56.50 美元。

美國汽油期貨價格收高 1.07% 至每加侖 1.749 美元。

天然氣收低 0.005 美元，或 0.17% 至每一千立方英尺 2.854 美元。

本周初原油市場收復了周五 (1 日) 的部分損失，交易商繼續觀察 OPEC+ 的產量限制交付的跡象。石油輸出國組織 OPEC 及盟國 OPEC+ 達成的減產協議要求共同減產 120 萬桶 / 日，成員國負責 80 萬桶 / 日減產，而非成員國則負責 40 萬桶 / 日的減產量額。根據生產調查，沙國爲了減產幅度低於規定的盟友，如伊拉克和奈及利亞，也加大減少了自家的產量。

此外，OPEC 成員奈及利亞的突然中斷將從市場上刪減 15 萬桶 / 日的 Bonny Light 供應。

儘管全球經濟成長放緩，和貿易緊張局勢升級，但 OPEC+ 去年 12 月的決定對原油價格給予穩定性，推動了今年的反彈。儘管川普反對，許多分析師預計 OPEC+ 將不斷抑制供應以支撐價格，特別是在美國量產創紀錄的情況下。價格仍然在過去兩週的價格範圍內，並且在等待季節性因素和全球經濟增長的清晰度。

布蘭特價格趨勢圖 / 圖：nasdaq

彭博社的一項調查顯示，上個月 OPEC 成員國的產量下降了 56 萬桶 / 日，達到 3050 萬桶 / 日。與此同時，路透社報告稱，2 月份下降 30 萬桶 / 日，至 3068 萬桶 / 日。

華爾街日報周日 (3 日) 報導提到，美國和中國在經過數月的爭吵後，已經處於完成貿易協議的最後階段，因此也給予油價一些需求面的刺激。

其他數據

汽油價格追踪公司 GasBuddy 的石油分析主管 Patrick DeHaan 表示，過去兩個月，美國一加侖普通汽油的平均價格上漲了 20 美分，達到每加侖 2.43 美元，未來兩個月可能再漲 20 美分或更多。

周五 (1 日) 下午的 Baker Hughes 原油市場收到看漲消息，美國原油鑽井數量上週減少 10 個，達到 843 個，而包括天然氣在內的總鑽井數量也觸及 10 個月低位 1038 個。這是連續第二周出現下滑，可能表明美國原油產量增長不如許多人預期的那麼強勁。

特斯拉降價

在電動汽車製造商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 上周宣布大規模降價後，車主已經在部分地區的門市外舉行抗議活動。特斯拉上周宣布了降價以及新 35000 美元的 Model 3 車款。

Electrek 報導，新售價意味著某些現有客戶已支付多達 40% 的費用。例如，在台灣，Model S P100D 現在的價格大約是一周前價格的一半。