【華冠投顧】【人工盤再現】……真是個有趣的高手盤？？

◆盤勢分析

焦點個股：2392 正崴、3004 豐達科、3630 新鉅科、2317 鴻海、2454 聯發科

美股週一大跌後，昨天進行狹幅盤整，受到中國將經濟成長目標降到 6.5% 以下、美國已經決定無限期延長對大陸懲罰性關稅的實施日期，市場靜待美中貿易協議進一步消息影響狹幅震盪，收盤四大指數皆小跌。台股本週前兩天小跌守住十日線，今日以 2454 聯發科、2409 友達、3481 群創、3008 大立光為首拉抬指數量縮上漲，收盤前半小時雖然往下殺，但最後一盤超過台灣 50 的半數的權值股如 2330 台積電、2317 鴻海、6505 台塑化、1301 台塑、1303 南亞、1326 台化等都強力拉抬，終場上漲 51 點，成交量縮至 996 億。雖終止連兩天黑 K，但仍在五日線下……OTC 部分今日試圖再攻前高，指數雖然上漲，但上漲的個股較無族群性。收盤漲 0.42%，成交量 317 億元…… 全市場今日上漲檔數 841 家，下跌檔數 573 家。

【中小型股票依然快速輪動】3/4 幸運星分享給學員的單兵操作股－3004 豐達科連兩根漲停，今日創高後開高走低。同一天分享給學員的 2392 的正崴連漲兩天後，今天拉出一根漲停板！！位階較高的強勢股如 3630 新鉅科尾盤突然跳水殺很大，還有 6278 台表科、3548 兆利、3211 順達…… 也賣壓出籠…… 今日強勢股又轉到哪兒去了呢？？？？這真是個有趣的高手盤…… 哈哈哈～如何操作才能買賺賺 + 開心賺 + 連環賺，新的裸鑽到底在哪裡呢？？

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

