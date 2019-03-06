三大法人共買超13.47億元 元大台灣50獲外資連9買 買超逾10萬張

台股今 (6) 日電金權值股同步走強，台塑四寶也站穩紅盤，指數開高走高，終場上漲 51.89 點，收 10357.15 點，惟成交量僅 996.9 億元，跌破千億元大關。三大法人方面，自營商賣超 6.84 億元，投信賣超 4.83 億元，外資及陸資轉買超 25.14 億元，共買超 13.47 億元。其中，元大台灣 50 已獲外資連 9 買，共買超逾 10 萬張。

台指期部分，外資增持多單 5005 口，多單未平倉口數增至 58217 口；投信回補空單 36 口，空單未平倉口數降至 26281 口；自營商增持空單 1840 口，空單未平倉口數增至 3584 口。

外資今日買超集中電子股，獲外資買超上萬張的包括友達、群創、元大台灣 50 與元大金，獲外資買超上千張的電子股包括耀華、聯電、彩晶、奇鋐、仁寶、台達電、聯發科、宏碁、日月光投控、群電、台積電、TPK-KY、聯詠與臻鼎 - KY。其中，元大台灣 50 已獲外資連 9 買，共買超逾 10 萬張。

外資買超第 1 名為友達、買超 28456 張，第 2 名群創、買超 22101 張，第 3 名元大台灣 50、買超 16403 張，第 4 名元大金、買超 15898 張，第 5 名燿華、買超 6031 張，第 6 名台灣高鐵、買超 5937 張，第 7 名臺企銀、買超 5925 張，第 8 名中鋼、買超 5008 張，第 9 名聯電、買超 3212 張，第 10 名彩晶、買超 3173 張。

外資賣超第 1 名富邦上証正 2、賣超 14074 張，第 2 名元大滬深 300 正 2、賣超 13427 張，第 3 名華新、賣超 13346 張，第 4 名中信金、賣超 9934 張，第 5 名嘉聯益、賣超 7821 張，第 6 名南亞科、賣超 6892 張，第 7 名旺宏、賣超 6691 張，第 8 名開發金、賣超 6081 張，第 9 名國泰中國 A50 正 2、賣超 4669 張，第 10 名中鴻、賣超 4431 張。

投信買超第 1 名榮剛、買超 2294 張，第 2 名光磊、買超 2113 張，第 3 名元大台灣 50 反 1、買超 1089 張，第 4 名欣興、買超 1056 張，第 5 名燿華、買超 701 張；投信賣超第 1 名泰碩、賣超 2439 張，第 2 名台泥、賣超 1860 張，第 3 名台光電、賣超 1405 張，第 4 名台灣高鐵、賣超 1077 張，第 5 名上海商銀、賣超 1067 張。

自營商買超第 1 名為元大滬深 300 正 2、買超 10124 張，第 2 名富邦上証正 2、買超 6436 張，第 3 名元大 MSCI A 股、買超 3676 張，第 4 名富邦上証、買超 3315 張，第 5 名旺宏、買超 2104 張；自營商賣超第 1 名元大台灣 50 反 1、賣超 12521 張，第 2 名富邦 VIX、賣超 6347 張，第 3 名群益深証中小、賣超 5523 張，第 4 名元大台灣 50、賣超 3041 張，第 5 名國泰中國 A50 反 1、賣超 2338 張。

法人指出，台股今日量縮反彈，量能不到千億元，整理態勢明顯，主要受到外資買盤並未積極回補影響，使指數空間相對受限，若要重新發動多頭攻勢，量能須站回 1300 億元以上，若未能站回此量能水準，盤面將先以中小型個股表現為主。