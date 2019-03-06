拼AI！日本14學術機關及企業團體 組「AI數據活用聯盟」

日本東京大學、京都大學、日本 Microsoft，等 14 個學術機構及企業團體在週三 (6 日) 宣布，將共同成立一個名為「AI 數據活用聯盟」(AI Data Consortium) 的組織，並於 2019 年 4 月正式展開營運。

目前 AI 人工智慧的研究 (深度學習、機器學習、統計學、統計分析等) 在全球展開激烈的競爭。而各項研究常常各自獨立展開，研究成果及各項數據也往往缺乏整合。

該聯盟成立的宗旨，也是為了解決這類問題，希望透過下列的活動內容，讓各機關團體在未來的研發及應用上，更加順利也更有效率。

提供資料持有者、AI 研究員、AI 解決方案供應商，一個共事的場所。

藉由 AI 的開放創新，來促進解決各種社會議題。

提供日本固有自然語言及圖像等，一個開放的資料流通場所。

為了使資料的流通更加順暢，建構智慧財產權及契約模式。

為讓多元化的資料可以流通，建構雲端服務的基礎架構並提供相關服務。

由聯盟所建構的資料流通服務，將提供給會員們來使用。

促進資料在社會上的流通，以及企業在實際應用上的運用和活用。

該聯盟希望能夠藉由他們的努力，比起會員們自行建構相同規模的服務，可用更低的成本來利用、活用資料。

除此之外，由於聯盟橫跨各個機構團體，會員們可以不必再像過去一樣，還要思考資料取得是否需要付費，能夠更輕易的獲得所需資源。